A BBC kivághatta a felvételekről a csellistafiút Harry herceg és Meghan Markle esküvőjén, mert fekete

2018-ban volt Harry Herceg és Meghan Markle esküvője, amelynek ceremóniáját több brit televízió is közvetítette. A zenekar tagjaként részt vett az eseményen Sheku Kanneh-Mason csellista is, akinek édesanyja most azt állítja, hogy fiát direkt vágták ki a felvételekből, „mert fekete”.

A fiamat kivágták a BBC Harry és Meghan esküvői kiemelt műsoraiból, mert fekete

– állítja az édesanya.

Kadiatu elmondása szerint megdöbbenve látta, hogy sem a BBC adásában, sem az újságokban nem szerepelt a fia. Szerinte ezt az sugallta, hogy a média „nem tudja, hogyan kell bánni egy fekete csellistával, mert a klasszikus zene általában a fehér zenészek privilégiuma”. Kiemelte, hogy mindenki látható volt a kórustól egészen a lelkészig, kivéve az ő fiát. Az édesanya úgy gondolja, hogy a kórus és a lelkész azt tették, amit tenniük kellett, de „egy fekete csellista? Egy fekete csellista kioltja önmagát… nem azt teszi, amit kell. Nem fekete dolgot csinál.”

A The Telegraph beszámolójából kiderült, Sheku a BBC Fiatal Zenész versenyének első afroamerikai győztese, és maga Harry herceg választotta őt az esküvőre, miután hallotta játszani egy jótékonysági rendezvényen.

A BBC tagadja, hogy kihagyták volna a csellistafiút, és a szóvivő elmondta, hogy: „A BBC News széles körben beszámolt Sheku Kanneh-Mason szerepéről a 2018-as királyi esküvőn, beleértve a hírt, hogy őt választották ki a fellépésre. Valamint több történetet arról, hogyan zajlott le a nap, és az előadásának hatásáról.”