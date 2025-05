Német EP-képviselő: A Magyarországnak juttatott uniós források teljes felfüggesztését követeljük

A Magyarországnak juttatott uniós források teljes felfüggesztését követeljük – beleértve a kohéziós, a gazdaságélénkítési és a mezőgazdasági kifizetéseket is – jelentette ki Daniel Freund az Európai Parlamentben, a Zöldek/Európai Szabad Szövetség tagja a Blikknek adott, kedden megjelent nyilatkozatában.

Mint írtuk, a múlt héten az Európai Parlament öt frakciójának 26 európai parlamenti képviselője kérte a Magyarországnak szánt összes uniós támogatás felfüggesztését az Európai Uniótól, szerintük ugyanis Orbán Viktor miniszterelnök kormánya az elmúlt években rontott Magyarország jogállamiságának helyzetén.

A német Daniel Freund is az aláírók között szerepel. Közölte, hogy a Magyarországnak juttatott uniós források teljes felfüggesztését követelik, beleértve a kohéziós, a gazdaságélénkítési és a mezőgazdasági kifizetéseket is. „Amíg Magyarország nem tartja be az uniós jogot, és nem tartja tiszteletben a demokratikus normákat, addig semmilyen uniós pénzt nem szabad átutalni” – mondta, majd a célokra is kitért.

Valódi nyomást gyakorolni Orbán kormányára a jogállamiság tiszteletben tartása érdekében

– fogalmazott, hozzátéve, hogy az „eddigi korlátozott befagyasztások ellenére Magyarország nem hajtott végre hiteles reformokat, ehelyett fokozza a demokratikus intézmények elleni támadásokat”. Mint mondta, azzal kapcsolatban továbbra is szkeptikus, hogy a magyar kormány ennek hatására visszavonja a vitatott jogszabályt és a szuverenitási törvényjavaslatot.

Jelentős nyomással a valódi változásért

Orbán kormánya hosszú múltra tekint vissza a kozmetikai reformok és a szándékos késlekedések terén – vélekedett Daniel Freund. Úgy látja, az átláthatósági törvényjavaslat azt mutatja, hogy a demokratikus biztosítékok javítása helyett Magyarország a civil társadalom és a média további korlátozása felé halad.

Csak jelentős uniós nyomás – beleértve a finanszírozás teljes befagyasztását – alatt láthatunk valódi változást

– szögezte le, hangsúlyozva, hogy az átláthatósági törvény és a kísérő jogalkotási javaslatok több szempontból is mélyen problémásak. Mint mondta, „tovább rontanák a már amúgy is korlátozott véleménynyilvánítási szabadságot Magyarországon, és jelentős nyomást gyakorolnának a független médiára és a civil szervezetekre”.

„Külföldi befolyás ürügyén figyelnének meg és sújtanának szankciókkal nem kormányzati szervezeteket, újságírókat és másként gondolkodókat. Ezek a törvények a megfélemlítés légkörét teremtik meg, és elfojtják a demokratikus vitát. Az ilyen intézkedések közvetlenül ellentmondanak az EU alapvető értékeinek és jogelveinek, és Magyarországot egy autoriter rezsim felé taszítják – ami súlyos következményekkel járna a demokráciára és a jogállamiságra nézve egész Európában” – tette hozzá.

(Borítókép: Daniel Freund 2023. május 17-én. Fotó: Soós Lajos / MTI)