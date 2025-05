Hiába van meg magas szinten a politikai akarat Keir Starmer brit miniszterelnök, valamint Ursula von der Leyen Európai Bizottság- és António Costa Európai Tanács-elnöknél, a politika mellett jogi, technikai és bizalmi akadály is nehezíti a brit–uniós kapcsolatok újradefiniálását. Több tagállam ugyanis kételkedve fogadja azt, hogy az Egyesült Királyság részt venne az Európai Unió 150 milliárd értékű közös hitelfelvételében.

Egy héttel ezelőtt, május 19-én tartották az első Európai Unió és Egyesült Királyság közötti csúcstalálkozót, mióta az Egyesült Királyság 2020 januárjában elhagyta az Európai Uniót.

A csúcson ugyan a felek több témát is érintettek, valamint nagyvonalakban megállapodtak egy sor, az Európai Uniót és Egyesült Királyságot meghatározó globális és regionális kérdésben, azonban a részletek kidolgozása így is nehézséget okoz a feleknek – számolt be róla a Politico.

Ugyan mindkét fél pozitívan nyilatkozott a csúcstalálkozóról, de így is hatalmas a különbség abban, hogyan képzelik el a brexit utáni kapcsolatokat.

Többek között bejelentették az Egyesült Királyság és az Európai Unió közötti halászati megállapodás meghosszabbítását, ahogy a britek EU-ba való utazásának megkönnyítését, viszont Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság, António Costa, az Európai Tanács elnöke, valamint Keir Starmer brit miniszterelnök hiába beszélt a védelem terén szorosabb kapcsolatokról, a részletek kidolgozása még várat magára.

Begyógyítani a brexit okozta sebeket

Az Európai Bizottság még idén márciusban mutatta be a SAFE-re keresztelt (Security Action for Europe) új védelmi finanszírozási programját, ami 150 milliárd euró értékben venne fel hitelt, hogy abból finanszírozzák a résztvevő tagállamok közös fegyverbeszerzését. A programban ugyanakkor EU-n kívüli országok, így Ukrajna, valamint az Egyesült Királyság is részt vehet, amennyiben az Európai Unióval biztonsági és védelmi megállapodást kötött.

Az ukrajnai háború, valamint Donald Trump Amerikájának az Európával kapcsolatos politikája miatt új lendületet szerző fegyverkezés miatt ezzel a lehetőséggel természetesen Keir Starmer brit miniszterelnök is szeretne élni, és erről beszélt is a csúcson, azonban a brit részvétellel kapcsolatosan még továbbra is több kérdőjel van.

Annak ellenére, hogy a brexit miatt – majd Boris Johnson azt egyoldalúan megváltoztatni próbáló politikája miatt – a brit–uniós kapcsolatok a mélypontról már Keir Starmer elődje, Rishi Sunak miniszterelnöksége alatt is javultak,

még így is nagy a bizalmatlanság a britekkel szemben Brüsszelben.

Egyrészt még a feleknek meg kell állapodniuk, hogy a britek mekkora részt vállalnak a programban, másrészt, hogy az EU-ból kilévő országra is vonatkozzon-e az a szabály, miszerint a fegyverbeszerzések 65 százalékának az Európai Unión belül működő cégektől kell érkeznie – érthető módon Londonban ezt nem igazán szeretnék.

Keir Starmer gyors megállapodást ígért, ugyanakkor először még az EU 27 tagállamának meg kell állapodnia az EU közös álláspontjában, amit majd aztán a tárgyalók képviselhetnek a britekkel folytatott egyeztetéseken.

Ez azonban nem lesz könnyű, mivel a lap úgy tudja, az uniós tagállamok megosztottak abban, hogyan viszonyuljanak a britekhez: vannak tagállamok, amelyek a jelenlegi geopolitikai helyzet miatt pragmatikusan állnak hozzá ahhoz, hogy a britek is hozzáférjenek az uniós programhoz, viszont vannak olyanok is, amelyek nem adnának olyan könnyen zöld utat a briteknek a több évig tartó és rendkívül nehéz brexit-tárgyalások után.

Emiatt pedig hiába ígért Starmer gyors megállapodást, az EU-n belül jelenleg hiányzik a közös politikai akarat, ráadásul a technikai kérdések mellett jogi akadályok is nehezítik a gyors megállapodást.

(Borítókép: Antonio Costa Ursula von der Leyen és Keir Starmer 2025. május 19-én. Fotó: Tayfun Salci / Anadolu / Getty Images)