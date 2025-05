Ismét a szamárpadba ültetik Magyarországot az EU-ban, a szavazati jogunk a tét

Vélhetően nehéz perceknek néz elébe a magyar kormány, miután az Európai Unió Tanácsában tavaly június után ismét a magyar demokrácia állapotáról és jogállamiságról tartanak meghallgatást a kormány részvételével. Az utóbbi időben az Európai Unióban egyre több tagállam lenne hajlandó szavazni a Magyarország ellen indított hetes cikk szerinti eljárásról, aminek a végén akár az ország szavazati jogát is elvehetnék. Ettől jelenleg ugyan távol áll az eljárás, de a magyar kormány politikailag így is szorult helyzetbe kerülhet.

Május 27-én ismét Magyarország lesz a téma Brüsszelben, miután az ország demokratikus helyzetéről hallgatják meg a tagállamok uniós ügyekért felelős minisztereiből álló Európai Unió Általános Ügyek Tanácsában (GAG) a magyar kormányt.

A meghallgatásra azután kerül sor, hogy az utóbbi időben, úgy tűnik, ismét lendületet kaphat a Magyarország ellen még 2018 szeptemberében elindított hetes cikk szerinti eljárás.

Sajtóhírek szerint a 27 tagállamból már 19 támogatja, hogy folytassák az eljárást – az eljárás következő lépéséhez 22 tagállam szavazatára van szükség –, ami végén akár az ország szavazati jogát is megvonhatják a tagállamok szakminisztereiből álló Európai Unió Tanácsában (röviden: Tanács), valamint az állam- és kormányfőkből álló Európai Tanácsban.

A mostani már a nyolcadik alkalom lesz, hogy a Tanácsban Magyarország lesz a téma az Általános Ügyek Tanácsában, miután 2018 szeptemberében az Európai Parlament kétharmados többséggel megszavazta, hogy fennállhat az uniós alapértékek súlyos megsértésének a veszélye Magyarországon.

A keddi meghallgatást még a soros elnökséget betöltő Lengyelország képviseletében Adam Szlapka lengyel uniós ügyekért felelős miniszter jelentette be az Európai Parlament Magyarországról szóló április 2-i vitáján. Azelőtt legutóbb még tavaly júniusban hallgatták meg a magyar kormányt a kormányközi intézményben.

De mi is a 7. cikk szerinti eljárás? Egy tagállammal szemben akkor indítják el a 7. cikk szerinti eljárást, ha az EU alapvető értékeit (szabadság, egyenlőség, demokrácia, jogállamiság, emberi méltóság és az emberi jogok tiszteletben tartása) megsérthette. Nulladik lépésként a három uniós intézmény, az Európai Bizottság, az Európai Parlament vagy a tagállamok harmada kezdeményezheti az eljárás elindítását, amiről utána az EP-nek is szavaznia kell. Ezután a szakminiszterekből álló Európai Unió Tanácsában (Tanács) párbeszédet kezdeményeznek, valamint meghallgatásokat tartanak a lehetséges jogsértő tagállam részvételével, majd ezek alapján szavaznak arról, hogy fennáll-e „az uniós értékek megsértésének az egyértelmű veszélye” – ennek kimondásához négyötödös többség kell a Tanácsban. Ahhoz, hogy egy tagállamot szankcionáljanak az uniós értékek megsértése miatt, a tagállamok állam- és kormányfőiből álló Európai Tanácsban kell egyhangúlag szavazni arról, hogy nem csupán a veszély áll fenn, hanem a tagállam súlyosan és tartósan megsérti az EU alapértékeit, majd csak ezután, harmadik lépésben szavaznak minősített többséggel a szankcióról a Tanácsban, ami akár az adott tagállam szavazati jogának a felfüggesztése is lehet.

Kínos perceknek néz elé a magyar kormány

A magyar kormányt vélhetően ezúttal is Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter képviseli, aki nem a legegyszerűbb helyzetben teszi ezt,

Ugyanis egyre több tagállam kritizálja a magyar kormányt a magyar jogállamiság vélt vagy valós megsértése miatt, valamint a folyamatos magyar vétók miatt.

Az Európai Parlamentben a magyar jogállamiságról szóló vitákon az EP-képviselők részéről visszatérő követelés az Európai Bizottság és az adott soros elnök felé a hetes cikk szerinti eljárás folytatása, mivel az lényegében annak elindítása óta elakadt: a tagállamok eddig még egyszer sem szavaztak arról, hogy fennállhat-e Magyarországon az uniós értékek megsértésének az egyértelmű veszélye – amivel vagy véget vethetnének az eljárásnak, vagy a következő lépésre vihetnék –, miközben a magyar kormány kritikusai szerint a magyar jogállamiság helyzete még romlott is az eljárás hét évvel ezelőtti elindítása óta.

Legutóbb Micheál Martin ír Taoiseach – ez az ír kormányfői titulus neve – kritizálta hosszasan a magyar kormányt a közös uniós döntés akadályozása, az EU-val kapcsolatos kommunikációja, valamint a kritikusok szerint a Pride betiltását célzó törvény miatt.

Martin akkor arról is beszélt, hogy a 26 többi tagállamnak több eszköz is rendelkezésére áll, hogy a magyar vétókkal foglalkozzon, köztük az egyik a hetes cikk szerinti eljárás. Az ír kormányfő azt is elmondta, miért zavarják a magyar kormány döntései:

Mindig elfogadtuk az egyhangú szavazási rendszert, de visszaéltek vele. Az Európai Unió működésképtelenné válik, ha ez a visszaélés folytatódik. Ezért nem szabad félnünk használni ezeket az eszközöket

– fogalmazott Martin, miután magyar kollégája, Orbán Viktor volt az egyedüli, aki a legutóbbi két EU-csúcson is megvétózta Ukrajna további pénzügyi és katonai támogatását, valamint ellenzi Kijev csatlakozását is a szupranacionális politikai és gazdasági unióhoz, mivel a magyar kormány szerint az csődbe vezetné Európát.

Ezzel szemben a magyar kormány, illetve a Fidesszel és a KDNP-vel szövetségben lévő pártok szerint az Európai Bizottság által alkalmazott jogállamisági mechanizmus, valamint a most szóban forgó hetes cikk szerinti eljárás politikai eszközök, amelyekkel az EU intézményei ideológiai alapon kívánnak nyomást gyakorolni Magyarországra. Álláspontjuk szerint ezek az eljárások figyelmen kívül hagyják a magyar választók demokratikus döntéseit, és emiatt az eljárásokat a nemzeti szuverenitás megsértésének tartják.

Emellett a magyar kormány a vétókat nem a közös döntés akadályozásának, hanem a magyar érdek érvényesítésének az eszközének tartja, miközben a kormány gyakran hivatkozik arra is, hogy szerinte az EU kettős mércét alkalmaz Magyarországgal szemben.

Bármi is lesz, nem most veszik el Magyarország szavazati jogát

Mint fentebb bemutattuk, az eljárás lényegében már 2018 óta mozdulatlan: miután az Európai Parlament megszavazta az eljárás megindítását, a tagállamok részéről nem volt meg a politikai akarat az eljárás folytatására, a legtöbb soros elnök mindössze egy meghallgatással letudta az azzal való foglalkozást – mivel emiatt a hetes cikk nem bizonyult hatékony eljárásnak, az Európai Bizottság emiatt dolgozta ki a jogállamisági mechanizmust, amivel súlyosabb büntetést szabhat ki az EU-jogokat megsértő tagállamok számára.

Azonban az utóbbi időben úgy tűnik, az eljárás ismét lendületet kaphat a lengyel soros elnökség során.

Egyrészt már a 27 tagállamból már 19 tagállam gondolja úgy, hogy egy voksolás esetén megszavazná, hogy Magyarországon fennáll az uniós alapértékek súlyos megsértésének az egyértelmű veszélye, másrészt egyre több tagállam tartja fenntarthatatlannak a közös uniós döntést ellehetetlenítő magyar vétókat – az új német külügyminiszter, Johann Wadephul még beiktatása előtt azt ígérte, a magyar kormánytól megkérdezik, szeretné-e, hogy az EU-n kívül egyedüli ellenkezőként a döntésekből kimaradni, vagy helyette azt szeretné, hogy az EU keretein kívül a maradék 26 tagállam egységesen döntsön a legtöbb kérdésben Magyarország kihagyásával.

Ugyanakkor most kedden még nem szavaznak a tagállamok uniós ügyekkel foglalkozó miniszterei, csak meghallgatást tartanak, amiknek a célja elsősorban a párbeszéd,

valamint azáltal az eddigi, uniós alapértékeket sértő helyzet megszüntetése, illetve az eddigi, a tagállamok által megfogalmazott javaslatok teljesítésének a kivizsgálása.

Annak ellenére, hogy az Európai Unióban immáron a nyilvánosságban is egyre gyakrabban kritizálják a magyar kormányt, nem veszik el egyhamar az ország szavazati jogát: ahhoz ugyanis először meg a Tanács négyötödének szavaznia kell, majd ezután a tagállamok állam- és kormányfőinek egyhangú döntésével kéne kimondani, hogy nemcsak fennáll a veszély, hanem Magyarországon immáron súlyosan és tartósan is megsértik az EU alapértékeit – ha ezekre sor kerülne, csak ezután döntenének ismét a Tanácsban a lehetséges szankcióról.

Eddig még egyszer sem tűzték szavazásra az eljárást – most is csak meghallgatásra kerül sor –, valamint az egyhangú döntésnél várható, hogy Robert Fico szlovák miniszterelnök megvétózná azt. Így amennyiben valaha is szavazásra kerülne sor, az a magyar kormány számára politikai arcélvesztésén kívül semmilyen más jogi következménnyel nem járna. De ahogy az eddigi eljárásokat, így ezt is tudnák politikai tőke kovácsolására használni.

(Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök 2024. június 27-én. Fotó: Nicolas Economou / Getty Images)