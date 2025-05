Az Egyesült Államok átmenetileg felfüggesztette a külföldi diákvízumokhoz szükséges interjúk kiírását

Az Egyesült Államok külügyminisztériuma ideiglenesen leállította az új diák- és csereprogramos vízuminterjúk időpontjainak kiadását, miközben arra készül, hogy kiterjessze a pályázók közösségimédia-tevékenységének ellenőrzését – derült ki egy belső utasításból, amelyet Marco Rubio külügyminiszter írt alá.

Az AP News cikke szerint a döntés nem érinti azokat, akiknek már van időpontjuk, de az új kérelmezők számára a konzuli hivatalok egyelőre nem nyitnak új kapacitást. A külügyminisztérium szóvivője megerősítette a lépést, hozzátéve: minden eszközt bevetnek annak érdekében, hogy megbizonyosodjanak arról, ki érkezik az országba.

A korábbi Trump-kormány idején vezették be azt a gyakorlatot, hogy a vízumkérelmezők közösségimédia-fiókjait is átvizsgálják – és bár Joe Biden hivatalba lépésével számos bevándorláspolitikai szabály lazult, ez a gyakorlat megmaradt. Most viszont a vizsgálatokat tovább szigorítják, és minden jel szerint a diákvízumra jelentkezők is a célkeresztbe kerültek.

A hosszabb ideig tartó szünet a vízuminterjúk kiírásában súlyosan érintheti az amerikai oktatási intézmények működését is. Sok egyetem és középiskola számottevő mértékben támaszkodik a nemzetközi hallgatók tandíjára, különösen azok után, hogy a szövetségi kutatási támogatásokat évek óta visszavágták. A diákvízumok késése akár egész tanéveket boríthat fel.

Anyagi korlátozásokat is bevezettek

Amint arról beszámoltunk, Donald Trump újabb ötlettel állt elő: hétfőn Truth Social-oldalán közölte, fontolóra vette, hogy hárommilliárd dollárnyi támogatást vonjon meg a Harvard Egyetemtől, és az összeget szakiskolák között ossza szét, szerte az Egyesült Államokban.

A kijelentései néhány nappal azután jelentek meg, hogy kormánya korlátozta az Ivy League-hez tartozó egyetemek – köztük a Harvard – lehetőségét külföldi diákok felvételére.

Kristi Noem belbiztonsági miniszter arra utasította tárcáját, hogy vonja vissza a Harvard Student and Exchange Visitor Program (SEVP) tanúsítványát, hivatkozva arra, hogy az egyetem nem volt hajlandó átadni a DHS által a külföldi hallgatók múlt hónapban kért magatartási nyilvántartásait. Csütörtökön a Harvardnak írt levelében azzal vádolta az egyetemet, hogy az „fenntart egy, a zsidó hallgatók számára ellenséges környezetet, elősegítve a Hamász-szimpatizánsok tevékenységét, és rasszista »sokszínűség, egyenlőség és befogadás« gyakorlatot alkalmaz”.