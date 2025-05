Tarjányi Péter: Ruszin-Szendi ügye nemzetbiztonsági kérdés, és azzal nem lehet játszani

Az elmúlt hetekben komoly hullámokat vert a magyar közéletben a hír, miszerint Ruszin-Szendi Romulusz , a Magyar Honvédség volt vezérkari főnöke állítólag titkos információkat adhatott át egy ukrán hírszerzőnek. A gyanú súlyos: ha igaz, árulás történt, ha nem, akkor politikailag motivált lejáratásról van szó. A a biztonságpolitikai szakértő szerint a konkrétumok eddig nem bizonyító erejűek, két találkozóról van szó, melyek diplomáciai rendezvényeken történtek – ez nem ritka, és nem bizonyít semmit.

A kérdés Tarjányi szerint az, létezik-e valódi, dokumentált bizonyíték arra, hogy titkos információkat adott át az ukrán félnek Ruszin-Szendi. Ha ezek a bizonyítékok nem kerülnek elő, akkor politikai manipuláció történt, aminek súlyos következményei lehetnek. Ha viszont van, akkor a törvényeknek megfelelő, gyors és átlátható eljárásra van szükség.

Én nagyon-nagyon várom, hogy az elkövetkező napokban valami konkrétum kiderüljön. És itt elsősorban a kormánypárt oldalánál pattog a labda, hiszen ők dobták be a kommunikációs térbe ezt az egész dolgot. (...) Fontos, hogy kiderüljön az igazság (...) ezek nemzetbiztonsági kérdések, és azzal nem lehet játszani, mert minden dolognak súlya van.

– mondta el a biztonságpolitikai szakértő.

Nyári hadjárat Ukrajnában

Eközben a nemzetközi színtéren Ukrajna ismét kritikus időszak elé néz. Oroszország nyári hadjárata újabb frontokat nyitott, és célja egyértelmű: katonai áttörés vagy politikai nyomásgyakorlás a tárgyalóasztal felé. Kijev számára tehát létfontosságú, hogy a nyugati katonai támogatás ne akadozzon.

Tarjányi úgy látja, hogy Trump lassan átlátja, hogy mi folyik az orosz részen, milyen kommunikációs eszközökkel élnek, és talán az Egyesült Államok határozottabb irányba mozdul el. A szakértő szerint a hírszerzési elemzések alapján világossá vált, hogy Oroszország békejavaslat csupán álca.

A nagy kérdés az, hogy az Egyesült Államok ezután mit fog lépni. A szankciók oldaláról azt hiszem, hogy nagyon komoly, fájdalmas lépésekre lenne képes Washington. Kérdés az, hogy ezeket a lépéseket megteszik-e.

Tarjányi a beszélgetésben arra is kitért, hogy a z elmúlt napokban történelmi döntés született: Németország, Franciaország, az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok is hozzájárul ahhoz, hogy Ukrajna Oroszország területén is csapásokat mérhessen nagy hatótávolságú, precíziós fegyverekkel. Ez új dimenzióba helyezi a konfliktust. A bevethető eszközök – például a brit Storm Shadow , a francia Scalp , vagy a német Taurus – akár 500 kilométerre is képesek célba találni, megváltoztatva a hadműveleti térképet. Persze az „engedély” önmagában kevés, Ukrajna egyelőre nem rendelkezik nagyobb mennyiséggel az említett fegyverekből, így nem is tud átütő támadást végrehajtani.

Kína lehet az indiai–pakisztáni harcok győztese?

Az indiai és pakisztáni konfliktusban a totális háború lehetősége úgy tűnik elmarad, fejtette ki Tarjányi, de a helyzet ettől függetlenül még veszélyes. A Indiát jó ideje a nyugat segíti hadászati szempontból, és sokan úgy látták, hogy Pakisztánra is hatással van Amerika. De az elmúlt időszak eseményei azt erősítik, hogyPakisztán Kínától kapott komolyabb támogatást, ami aggasztó hír a szakértő szerint. Ugyanis a konfliktus a két ország között rávilágítottak, hogy a kínai haditechnika elképesztő fejlesztésen van túl, bizonyos tekintetben képes felülmúlni a nyugatit.

Pakisztán kínai fegyverrendszerekkel harcolt és csapott vissza Indiának, és állta a sarat, sőt bizonyos tekintetben leiskolázta az indiai légierőt. (...) Rendszeresen jelentek meg hírszerzési jelentések, melyek arról szóltak, hogy a kínai haderőfejlesztések hatékonyak, jó irányba mennek, de eddig ezt nem tudtuk ellenőrizni. (...) Eddig! Ennek pedig nagyon komoly tapasztalati alapja van, ami Pakisztánból átmegy Pekingbe.

– mondta el Tarjányi a beszélgetésben.