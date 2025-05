Gőzerővel készülnek a nagy nyári offenzívára az oroszok

Donald Trump amerikai elnök január végi beiktatása óta folyamatosan tűzszünetre szólított fel Ukrajnában. Amikor azonban az ukrán tárgyalók a múlt héten Isztambulban találkoztak orosz kollégáikkal, Moszkva megint képtelen követelésekkel lépett fel, és azt állította, hogy kész évekig harcolni. Oroszország nem tudja a végtelenségig fenntartani a műveleteket, de Moszkva egyelőre úgy gondolja, hogy az Ukrajnával szembeni befolyása idővel növekedni fog, és mivel Trump határozottan utalt arra, hogy ha nincs megállapodás, akkor ki fog vonulni a tárgyalásokról, az orosz hadsereg fokozni fogja a műveleteket – írja a világ legrégebbi hadtudományi agytrösztje, az 1831-ben alapított Royal United Services Institution (RUSI) honlapján az intézet szárazföldi hadviseléssel foglalkozó vezető elemzője, Jack Watling.

Az orosz előrenyomulás üteme 2024 őszén kezdett felgyorsulni. Később megtorpant, mivel Ukrajna alkalmazkodott az orosz támadási taktikához, és egy 15 kilométer mélyen húzódó pufferövezetet hozott létre, amely megakadályozta, hogy az orosz csapatok az áttöréshez kellő számban elérjék az érintkezési vonalat. Ukrajna ebben az időszakban végig emberhiánytól szenvedett, a toborzás még mindig nem érte el a haderő fenntartásához szükséges szintet. Oroszországnak azonban az a képessége, hogy veszteségeket okozzon az ukrán fegyveres erőknek, nem párosult azzal a képességgel, hogy területet foglaljon el.

2025 áprilisában és május elején csökkent az orosz hadműveletek intenzitása, részben a húsvét és a győzelem napja körül bejelentett „fegyverszünetnek”, valamint az ukrán állások kurszki összeomlását követő erőátcsoportosításnak köszönhetően. Az orosz toborzás azonban 2025 minden hónapjában meghaladta a Kreml célkitűzéseit. A parancsnokok átcsoportosítása és a felszerelési tartalékok felhalmozása után az oroszok most arra készülnek, hogy fokozzák a támadások tempóját és mértékét.

Az „offenzíva” szó a nagy gépesített egységek gyors manővereit idézi fel. Az oroszok nem rendelkeznek az ehhez szükséges erőminőséggel. Ehelyett a nyári offenzíva valószínűleg „lágyan” indul, és a támadások számát és mértékét folyamatosan növelik a fő tengely körüli egyre szélesedő területen. Valójában vannak arra utaló jelek, hogy ez a folyamat már megkezdődött.

Watling szerint Oroszország egy ideje azt sugallja, hogy fenyegetheti Harkivot, és teszteli az ukrán védelmet Szumiban és Zaporizzsjában. E támadások célja vagy az ukrán csapatok távoltartása a Donbásztól, vagy az orosz határon keresztüli további ukrán támadások megelőzése volt. Nyáron a fő orosz nekifeszülés ismét a kulcsfontosságú Kosztyantyinivka és Pokrovszk városok ellen irányul majd. Az orosz erők továbbra is tervezik Donyeck megszállásának befejezését.

A fokozódó területfoglalásra irányuló kísérletek mellett Oroszország újításokat is kidolgozott annak érdekében, hogy miként lehetne lebontani Ukrajna többszintű drónvédelmét. Ukrajna már egy ideje bővíti képességét, hogy miként tudná saját drónelhárító eszközeivel leszedni az orosz felderítődrónokat, és ezzel „megsüketítve és elvakítva” azokat az orosz egységeket, amelyek egyébként siklóbombákat és ballisztikus rakétákat irányítanának az ukrán hátországban lévő célpontok ellen. Az ukrán elfogórakétákat azonban kis radarok vezérlik, és Oroszország most szisztematikusan dolgozik azon, hogy felkutassa és célba vegye ezeket a radarállomásokat.

Az oroszok másik fontos irányvonala az ukrán drónkezelők támadása. Itt a módszertan az iránymeghatározás, az elektronikus hírszerzés és a felderítés felhasználása a pilóták helyének pontos meghatározására, majd drótvezetésű drónokkal és siklóbombákkal a megsemmisítésük. Ez a módszer hatékonyabb lett, mert Oroszország egyre gyorsabban képes információkat továbbítani az egységei között – közli elemzésében Watling.

A fronton végrehajtott orosz támadásoktól elkülönül az ukrán városok, a kritikus infrastruktúra és a támaszpontok elleni nagy ütemű, mélységi csapások folytatása. Az oroszok értik, hogy ezek hatással vannak a civil lakosságra és a nemzetközi közösségre. A Kreml a tárgyalások folytatásával a helyzet romlását akarja majd sugallni, és jelezni Európának, hogy a hátország nem biztonságos, hogy az európai hadseregeket eltántorítsa attól, hogy csapatokat vezényeljenek az országba.

Moszkva kihasználná a Washington és szövetségesei közötti feszültséget

Egy másik fontos tényező, amelyet Oroszország igyekszik majd kihasználni, az Egyesült Államok és a NATO-szövetségesei közötti feszültségek, valamint a nyáron esedékes, az erőviszonyok felülvizsgálatát követő jelentős amerikai csapatkivonás lehetősége Európából. A hágai csúcstalálkozó előtt és alatt az Ukrajnával szembeni támadások felerősödését valószínűleg arra használják, hogy megpróbálják megzavarni a NATO-csúcstalálkozót. A központi téma a szövetség regionális terveinek finanszírozására szánt kiadások elosztása lesz, viszont ehelyett valószínűleg Ukrajnáról fog szólni a tanácskozás, ahol a prioritások eltérnek Washington és a szövetséges fővárosok között.

A kép tehát egy kihívásokkal teli négy hónapról szól az ukrán hadsereg számára, mivel az amerikai anyagi támogatás kifut. Ez nagyban befolyásolja majd az ukrán drón- és tüzérségi műveletek hatékonyságát, az ukrán parancsnokok azon képességét, hogy megőrizzék csapataikat, valamint az Ukrajna nemzetközi partnereitől érkező utánpótlás folyamatosságát – írja a szakértő.

Sok reményt fűztek ahhoz a lehetőséghez, hogy Trump elnök csalódott lesz az oroszok hajthatatlansága miatt, és az Egyesült Államok nyomást kezd gyakorolni Oroszországra. Trump azonban ezt lényegében kizárta a Putyin elnökkel folytatott telefonbeszélgetésén, ahol jelezte, hogy az Egyesült Államok az oroszokra bízza a tárgyalások lassítását, miközben kilátásba helyezte a két állam közötti kereskedelem felszabadítását – és ezáltal a szankciók enyhítését.

A szakértő szerint remélhetőleg az amerikai csapatkivonás nem jár együtt a Kijev háborús erőfeszítéseinek támogatására irányuló európai erőfeszítések aktív akadályozásával, például azzal, hogy megtiltják az Ukrajnának átadandó amerikai felszerelések vásárlását. Amíg az Egyesült Államok engedélyezi a reexportot, addig Európa képes lesz kielégíteni Ukrajna szükségleteinek nagy részét. A légvédelmi elfogórakéták és az irányított, többszörös rakétaindítású eszközök hiánya taktikai problémákat fog okozni, de ezek hatása enyhíthető.

Most lenne jó a szankciók kiterjesztése

Amennyiben azonban az Egyesült Államok vagy Európa elkezdené az Oroszország elleni szankciók kiterjesztését, az most lenne időszerű. A régebbi szovjet felszerelések – a harckocsiktól és gyalogsági harcjárművektől kezdve a tüzérségi eszközökig – készletei ősz közepére elfogynak, így Oroszország képessége a veszteségek pótlására teljes mértékben attól függ, hogy mit tud a semmiből előállítani. Ugyanakkor míg Oroszország a toborzás jelenlegi megközelítésével még egy darabig képes harcolni, a 2026-ig tartó újabb offenzív műveletek valószínűleg további kényszermobilizációt igényelnek, ami mind politikai, mind gazdasági szempontból kihívást jelent – véli Watling.

2026-hoz közeledve Oroszország gazdasági kilátásai is egyre sötétebbek. A Donald Trump vámpolitikáját követő olajár-összeomlás súlyosan korlátozza az orosz bevételeket, miközben tartalékai egyre inkább kimerülnek. Az orosz árnyékflottával szembeni agresszívebb fellépés és az Ukrajnából indított mélységi csapásmérés csökkentheti a likvid tőkét, amely eddig lehetővé tette Oroszország számára, hogy folyamatosan növelje a védelmi termelést, és hatalmas bónuszokat kínáljon a hadsereghez csatlakozó önkénteseknek.

Ha Ukrajna képes lesz karácsonyig megakadályozni, hogy Oroszország elérje Donyeck határait, és Kijev nemzetközi partnerei erodálják Oroszország gazdaságát, akkor Moszkva nehéz döntések elé néz abban a tekintetben, hogy milyen költségeket tud és hajlandó vállalni a háború folytatásáért. Ilyen körülmények között az oroszok az időhúzó mellébeszélés helyett áttérhetnek a tényleges tárgyalásokra.

Ukrajna szempontjából azonban van egy sötétebb, de lehetséges kimenetel is. Ebben az esetben a nyári offenzíva legyűri az ukrán védelmet, és elfoglalja a kulcsfontosságú donbászi városokat. Ezután Oroszország ősszel megtámadja Harkivot, miközben ismét mélységi csapások egész sorát hajtja végre, hogy még a tél előtt lerombolja az ukrán energiatermelést és -elosztást. Ilyen körülmények között az oroszok azt remélik, hogy előbb-utóbb meg tudják győzni Európát, gyakoroljon nyomást Ukrajnára, hogy akár elfogadhatatlan feltételekkel is, de békét kérjen. A Kreml abban a hitben van, hogy ez is egy lehetséges kimenetele a háborúnak – véli a hadászati szakértő.

(Borítókép: Ukrán katonák Ukrajnában 2024. július 30-án. Fotó: Diego Herrera Carcedo / Anadolu / Getty Images)