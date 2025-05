Bűn, gyűlölet, politika: drámai adat látott napvilágot Németországban

A Magyar–Német Intézet heti hírösszefoglalójában számolt be arról, hogy Németországban 2024-ben több mint 84 ezer politikai indíttatású bűncselekményt regisztráltak, ami 40 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest, és a legmagasabb érték 2001 óta. Ezen bűncselekmények közel felét „jobboldali indíttatásból követték el”, számuk 28 945-ről (2023-as adat) 42 788-ra emelkedett.

A tavalyi 4107 politikai indítékú erőszakos bűncselekmény között is különösen magas, mintegy 36 százalék „a jobboldali hátterűek aránya”, míg 24 százalék pedig „idegen ideológiával” függött össze. A gyűlölet-bűncselekmények száma 19 481 volt, antiszemita indíték 6 236 esetben merült fel.

Országunk zűrzavarban van, valami tényleg elkezdett szétcsúszni

– jelentette ki Alexander Dobrindt belügyminiszter, aki „biztonsági offenzívát” hirdetett, amely magában foglalhatja a hatóságok hatáskörének bővítését és a súlyos antiszemita bűncselekményt elkövető külföldiek gyorsított kitoloncolását. Dobrindt hangsúlyozta, hogy „a jobboldali szélsőségesség” jelenti a legnagyobb veszélyt, de más fenyegetések is jelen vannak, és kiemelte az alkotmányellenes törekvések, illetve az erőszak elleni határozott fellépés szükségességét.

A bűn nyomában: radikalizáció és elégedetlenség

Az Indexnek nyilatkozó Dobrowiecki Péter, a Magyar–Német Intézet vezető kutatója szerint a németországi politikai indíttatású bűncselekmények drasztikus emelkedése alapvetően a társadalmon belüli polarizáció felerősödésének, ezáltal pedig a radikalizációra való fokozott hajlam jelenlétének lenyomata.

A német társadalmon belüli megosztottságot tovább mélyítették a hosszabb ideje fennálló, nem megfelelően vagy egyáltalán nem kezelt szociális és gazdasági problémák. Ezt jól mutatják az egyre gyakoribb, ideológiai töltetű tüntetések is

– mutatott rá a kutató.

Mint hozzátette: a lakosság körében tapasztalható fokozódó elégedetlenség – amit a 2025. februári Bundestag-választásokon a politikai spektrum bal- és jobbszélén leadott szavazatok magas aránya is jelez – kiegészülve a nemzetközi politikai környezet bizonytalanságával (mindenekelőtt az Ukrajnában és Gázában zajló háborúval) megfelelő táptalajt jelentett a politikai indíttatású, más szóval politikai motivációból elkövetett bűncselekmények számának drámai növekedéséhez.

Dobrowiecki Péter szerint fontos kiemelni – ahogyan arra Alexander Dobrindt szövetségi belügyminiszter is felhívta a figyelmet a jelentés hivatalos bemutatásakor –, hogy a 2024-es év belpolitikai bizonytalanságai (a Scholz-kormány bukása, a berlini választások megismétlése), valamint a fokozott hangulatban megtartott szövetségi (EU-választások) és tartományi voksolások (Szászország, Türingia, Brandenburg) szintén hozzájárulhattak a bűncselekmények számának emelkedéséhez.

Lapunk kérdésére, hogy a német hatóságok milyen kritériumok alapján sorolják be a bűncselekményeket jobboldali, baloldali vagy „idegen ideológiájú” kategóriákba, a kutató kifejtette: a németországi biztonsági hatóságok – a tartományi és szövetségi rendőrség, valamint az Alkotmányvédelmi Hivatal – 2001 óta használják a „jelenségkörök” (Phänomenbereich) kifejezést a politikai indíttatású bűncselekmények (Politisch motivierte Kriminalität, PMK) gyűjtőfogalma alatt nyilvántartott esetek besorolására.

A hatóságok ezeknek a bűncselekményeknek a gyűjtését, rögzítését és értékelését országszerte egységes elvek alapján végzik. Az értékelési folyamat részeként sorolják az egyes bűncselekményeket jobboldali, baloldali vagy „idegen ideológiájú” kategóriába.

Nem akarták tudomásul venni: ez az antiszemitizmus oka

A Magyar–Német Intézet vezető kutatója felvetésünkre arra is kitért, hogy az antiszemitizmus jelentős növekedése összefüggésbe hozható-e Németország migrációs problémáival. Dobrowiecki Péter arra hívta fel a figyelmet: bár Németországban jellemzően ódzkodnak ezen állítás nyilvános elismerésétől, a részválaszok és háttérbeszélgetések alapján a német hatóságok alapvetően tisztában vannak a két folyamat közötti összefüggéssel.

A Németországba irányuló – elsősorban illegális – migráció elmúlt tíz évben tapasztalt rendkívüli felerősödése rávilágított egy sor olyan társadalmi kérdésre, amelyek már 2015 előtt is jelen voltak, ám nem voltak annyira láthatóak az átlag német lakosság számára. Mindenekelőtt az integrációs deficitet érdemes itt kiemelni. Már jóval a 2015–2016-os migrációs hullám előtt is születtek olyan tudományos kutatások, amelyek eredményei intő jelként mutatták, hogy a migrációs háttérrel rendelkező, elsősorban muszlim fiatalok jelentős része elutasítja a hagyományos német társadalmi normákat. Legyen szó olyan alapvető kérdésekről, mint az általános vallásszabadság, a nők egyenlőségének elfogadása és tisztelete, vagy a vallási előírások állami törvényeknek való alárendelése – a megkérdezett fiatalok nagy aránya, sok esetben többsége nem értett ezekkel egyet

– fejtette ki a kutató.

2010-ben bombaként robbant a német közéletben Thilo Sarrazin közgazdász és volt szociáldemokrata politikus Németország felszámolja önmagát című könyve. Sarrazint kiátkozták, a migráció veszélyeire figyelmeztető munkáját megpróbálták szőnyeg alá söpörni, mégis könyve – és az azt követő kötetek is – elsöprő sikert arattak. Itt írtunk róla.

Hozzátette: már ekkor fontos problémaként jelentkezett Izrael államhoz és a zsidó közösséghez való viszony is. „Világosan megfigyelhető volt, hogy még egy átlagos, másod- vagy harmadgenerációs bevándorló családból származó muszlim fiatal is sok esetben elutasító vagy ellenséges módon nyilvánult meg ezekben a kérdésekben. A német többségi társadalom a szakértői jelentések és tudományos elemzések ellenére sokáig nem vett tudomást ezekről a folyamatokról. Annál nagyobb volt a társadalom és a mainstream média megdöbbenése, amikor a Hamász 2023. október 7-i támadása, az izraeli válaszcsapások és a teljes körű háború kitörése után robbanásszerűen megnőtt az antiszemita hangvételű tüntetések és bűncselekmények száma Németországban” – emlékeztetett Dobrowiecki Péter.

A hatóságok erélyes fellépése ellenére a probléma továbbra is jelen van, ahogyan azt a mostani jelentés is mutatja. A tavalyi évben regisztrált 6236 antiszemita bűncselekmény közel 21 százalékos növekedést jelent az előző, 2023-as évhez képest, amikor 5164 ilyen bűncselekményt jegyeztek fel. Mindez a 2023-as erőteljes növekedést követően újabb negatív csúcsot jelent. A hatósági besorolás szerint az elkövetett bűncselekmények 48 százaléka jobboldali, 31 százaléka pedig „idegen ideológiájú” indíttatásra vezethető vissza.

Németország új határokat húz

A német belügyminiszter által bejelentett új „biztonsági offenzíváról”, valamint a gyorsított kitoloncolásokról a Magyar–Német Intézet vezető kutatója elmondta: már a koalíciós tárgyalások során megállapodott a CDU/CSU és az SPD abban, hogy vissza kell vonni azoknak a külföldi állampolgároknak a tartózkodási engedélyét, akik visszaélnek németországi jelenlétük lehetőségével, és erőszakos, súlyos bűncselekményeket követnek el. Ennek érdekében a koalíciós pártok egyetértettek abban, hogy azok a külföldi elkövetők, akik élet, testi épség vagy szexuális önrendelkezés elleni bűncselekményt, gyűlöletkeltést, antiszemita cselekményt vagy rendőrök elleni támadást követnek el, börtönbüntetés mellett automatikusan kitoloncolásra számíthatnak.

Ugyanakkor Dobrowiecki Péter rámutatott: a külföldi elkövetők már most is kiutasíthatók, például ha a bűncselekmény antiszemita vagy rasszista indítékból történt – azonban ehhez több feltételnek is teljesülnie kell. Így például nem tekinthető kitoloncolhatónak az, akinek német állampolgárságú gyermeke van.

„Másrészről a jelenlegi szabályozás csak abban az esetben engedélyezi a kitoloncolási eljárás megindítását, ha az antiszemita vagy rasszista indítékból elkövetett bűncselekményt legalább két év börtönbüntetéssel sújtják. A szövetségi belügyminiszter bejelentése alapján azonban a jövőben már egyéves szabadságvesztés esetén is megindulhatna az eljárás” – fejtette ki a kutató.

Hozzátette: a hatékonyabb fellépés érdekében a belügyminiszter fokozná a korábban sok szakértő által elégtelennek tartott együttműködést a tartományi rendfenntartó erők és a szövetségi rendőrség között.

Ez az utolsó esélyük

Arra a kérdésre, hogy miként befolyásolja a bűncselekmények számának növekedése Németország társadalmi kohézióját és a politikai közbeszédet, illetve milyen pártpolitikai következményekkel járhat mindez, Dobrowiecki Péter hangsúlyozta: ezek a tendenciák inkább lenyomatai, semmint alakítói a német politikai diskurzus és társadalmi kohézió jelenlegi állapotának.

A társadalom által hosszabb ideje jelzett problémák – így a közbiztonság kérdése, a gazdasági nehézségek és a szociális egyenlőtlenségek – legalább részleges kezelése nélkül tovább erősödhetnek, egymást gerjesztve, a német politikai spektrum szélein elhelyezkedő pártok. Mindez a további polarizáció mellett elsősorban a hagyományos nagy centrumpártok, mindenekelőtt a CDU/CSU és az SPD rovására mehet. Nem véletlenül mondják sokan, hogy a jelenlegi koalíciós kormány az utolsó esély lehet a német belpolitika korábbi meghatározó szereplői számára, hogy legalább részben visszanyerjék az egyre inkább elforduló szavazók bizalmát. Ennek hiányában semmi sem akadályozhatja meg az AfD – illetve vele párhuzamosan a Die Linke vagy más baloldali populista formációk – további erősödését

– vélekedett a kutató.

A német közvélemény egyre növekvő aggodalommal tekint a közbiztonság romlására és a politikai szélsőségek térnyerésére. Dobrowiecki Péter idézte az Ipsos közvélemény-kutató május eleji felmérését, amely szerint a migráció kérdését a válaszadók 42 százaléka jelölte meg elsődleges problémaként, míg a közbiztonság helyzete 30, a politikai szélsőségek jelenléte 20 százalékuk számára okoz komoly aggodalmat.

(Borítókép: A német rendőrök átvizsgálnak egy svéd állampolgárt, akit embercsempészettel gyanúsítanak az osztrák határ, Neuhaus am Inn közelében 2015. szeptember 14-én. Fotó: Sean Gallup / Getty Images)