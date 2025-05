Parajd földi paradicsom volt, erre a katasztrófára senki sem volt felkészülve

Elautóztunk Parajdra, az erdélyi Sóvidék központjába, ebbe a rendes körülmények között földi paradicsomba. Ahol most a borzalmas esőzések hatására a víz az úr, a Korond-patak elöntötte a világhíres sóbánya jelentős részét, és mivel még most is esik az eső, nem tudni, mit hoz a holnap. Helyszíni riport Székelyföld ki-kihagyva dobogó szívéből.

A parajdi sóbánya, Erdély egyik, ha nem a legfantasztikusabb természeti csodája. Volt eddig. Hogy aztán ezután is az lesz-e, az pillanatnyilag erősen kétséges, mert az egyebek között légúti megbetegedések gyógyítására is használatos szanatórium, nem is beszélve a látványparkról, a gyermekek számára páratlan mászási lehetőséget kínáló akadálypályáról, nos, úgy tűnik, hogy mindez az elemek, konkrétan a víz martaléka lett.

11 Galéria: Parajd földi paradicsom volt, erre a katasztrófára senki nem volt felkészülve Fotó: Papajcsik Péter / Index

A sóbányába április 18. óta folyik be a Korond-patak vize, nem sokkal később, május 6-án biztonsági okból lezárták a bányát. Parajdon május 8-án helyi szintű veszélyhelyzetet hirdettek, melyet 22-én további 15 napra, június 6-áig meghosszabbítottak a bányába betörő víz miatt. A Hargita megyei önkormányzat május 13-án 400 ezer lejes (32 millió forint) gyorssegélyt szavazott meg a község számára a sóbányát veszélyeztető vízbetörés megfékezésére.

Nem ez az első áradás

A parajdi sóbányát tavaly májusban is be kellett zárni hasonló okokból. Pár nappal a csíksomlyói búcsú előtt záratta be a gazdasági és turisztikai minisztérium, miután a létesítménybe beszivárgott a Korond-patak vize, amely a sós medertalajt kimosva tört utat magának. A bánya turisztikai részlegének bezárását biztonsági okokból rendelték el.

A bányát három éve is be kellett zárni pár napra, miután talajvíz szivárgott a régi tárnákba, aminek hatására megnőtt a látogatható csarnokok levegőjének nedvességtartalma. Előző év nyarán szembesültek hasonló problémával, ami két hónap kiesést okozott, és persze komoly anyagi kárt, hiszen Parajd ér környéke a turizmusból él.

Hibátlan aszfalt, és egy medvekaland

Ilyen előzmények után vágtunk neki szerda kora délután a 750 kilométeres útnak. A bánáti Facsád városáig nem volt probléma, száguldottunk a kifogástalan minőségű autópályán, de ott aztán jött a feketeleves a hegyek között kanyargó alsóbbrendű út képében. Aminek aztán fél óta után vége szakadt, ismét első osztályú autópályán suhantunk, és miután Marosvásárhely előtt rákanyarodtunk az utolsó szakaszra, a Nyárád mentén is tökéletes most az aszfalt, hírből sem ismerik errefelé a kátyúkat.

A medvét viszont igen, és nem csak hírből. Nyárádgálfalva előtt fotós kollégám egyszer csak felkiáltott:

Ott egy medve!

És valóban, tőlünk 80-10 méterre a szántóföld közepén egy süldő méretű, már majdnem felnőtt maci bóklászott, majd amikor észrevette, hogy megálltunk az autónkkal és kiszálltunk, elkezdett ügetni az erdő felé, és eltűnt.

Készséges recepciós, udvarias polgármester

A medvekaland tehát már megvolt, miközben telefonon szakadatlanul vonalban voltunk a parajdi Hotel Altus, reménybeli szálláshelyünk recepciós kisasszonyával, Hegyi Krisztinával, aki ízes székely tájszólással informált bennünket a friss fejleményekről.

Kétségbe vagyunk esve, jelen pillanatban is szakad az eső itt Parajdon, továbbra is ömlik a Korond-patak vize a sóbányába. A bánya lezárva, május 8-án rendelték el a vészhelyzetet, a turistaforgalom lényegében megszűnt, kilenc munkatársunkat el kellett bocsátani, ketten pedig maguktól mondtak föl, mert nincsenek vendégek, ezért is örülünk annyira önöknek. Két szálláshelyet működtetünk, a másikat, a Heveder fogadót már be is kellett zárni. Bízom benne, hogy az én állásom nincs veszélyben

– mondta Krisztina.



A recepciós hölgy szerint Parajd idegenforgalmának annyi, kérdés, mikor tudják kiszivattyúzni a vizet a bányából, és okoz-e maradandó károkat az áradat. „Mi is csak azért maradtunk nyitva, mert van itt egy SPAR-üzlet, azt működtetjük, és az szerencsére nem függ a turizmustól” – tette hozzá Krisztina.

Nyágrus Lászlóval, Parajd város polgármesterével még délben beszéltünk telefonon, és valahol Déva táján járhattunk, amikor megcsörrent a telefonom. A polgármester úr volt, azért keresett, hogy friss hírekkel szolgáljon. A magyarországi ügymeneten szocializálódott újságírót, aki ahhoz szokott, hogy jó esetben három szűrőn át és félórás terméketlen telefonálgatás után jut el a polgármesterig, ha egyáltalán eljut, ez a már-már megható udvariasság és készséges hozzáállás szinte sokkolta.

Szerkesztő úr, azért hívom, hogy jelezzem, csütörtök reggel fél kilenckor várom a polgármesteri hivatalban, és akkor lemegyünk a bányába, ha nem is teljesen, de egy darabon, ameddig a körülmények engedik.És ott tudunk beszélgetni Ma este azonban, mivel úgyis később érnek ide Parajdra, meg negyedóránként interjúkat kell adnom a magyarországi és a székelyföldi tévéknek, rádióknak, úgysem tudnánk nyugodtan beszélgetni

– szabadkozott az ötezres város vezetője.

Aki még elmondta, hogy – amint arról az Altus Hotel recepciósa is tájékoztatott – vigasztalanul esik az eső, ami nem jó jel. Egyelőre a Telegdy-bányát próbálják megmenteni, az egy impozáns borospince, sajnos a többi részt elöntötte a víz. Kedden szakadt át a gát, ahogy az már köztudott, most is gőzerővel folyik a védekezés.

Volt turizmus, nincs turizmus

„Sajnos a városunk jóformán egyetlen megélhetési forrása, az idegenfogalom teljesen eladat, nem tudom, mi lesz velünk” – kesergett a polgármester.

Parajd a történelmi Udvarhely vármegye szívében fekszik, a Kis-Küküllő partján, de például a bányába a Korond-patak vize ömlött be, amely a polgármester tájékoztatása szerint a megszokott vízmennyiség 120-szorosát szállítja jelenleg.

Egyre több helyről hallani, hogy emberi mulasztás is történhetett, hiszen az ilyen villámárvizek gyakran előfordulnak errefelé. A közeli Medve-tó, a népszerű fürdőhely is így keletkezett pontosan 150 évvel ezelőtt, egy árvíz és hegyomlás következtében, de a Békás-szorosnál kialakult Gyilkos-tó is fiatalabb kétszáz évesnél, szintén egy hegyomlás által eltorlaszolt patak hozta létre.

Akár le is mehetnénk a bányába

Este kilenc is elmúlt helyi idő szerint, mire feltűnik a Parajd tábla. Odahajtunk a sóbánya bejáratához, érdekes módon nincs lezárva, akár be is mehetnénk, de hát töksötét van odabent, és bokáig és a sár. Egy szivattyú hevesen pumpálja kifelé a vizet.

Az utca túloldalán egy fotós dolgozik szorgosan. Megszólítom, kiderül, a Reuters munkatársa, a jelek szerint az egész világon felfigyeltek a messze földön híres sóbánya katasztrófájára.

A szálloda recepcióján Boldizsár, egy idősebb férfiú fogad, savanyú arccal mondja, hogy alig van vendég. Odabent az étteremben kisebb kompánia sörözget, koktélozgat, megtudom, a szomszédos Szovátáról jöttek át szórakozni egy kicsit.

Minket nem érint az árvíz, mi nem az idegenforgalomból élünk, de pontosan tudjuk, hogy Parajd nagy bajban van. Látja, egész nap esett az eső, holnap is esni fog, van bőven utánpótlása a víznek, sajnos.

Itt tartunk most csütörtökön találkánk van a polgármester úrral, s ha minden jól megy, bejutunk a bányába is.

Csak ki is tudjunk jönni!