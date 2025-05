Videón, ahogy elárasztja a víz a parajdi sóbányát

Videóra vették, ahogyan szinte megállíthatatlanul folyik be a víz a parajdi sóbányába. A kialakult helyzettel a szakemberek sem tudják felvenni a harcot. A helyi patak a heves esőzések által duzzadt meg, a víz akár akadály nélkül lepheti el a sóbánya területét.

Megdöbbentő látványt örökített meg a Székelyhon munkatársa, amin az látható, hogy szinte megállíthatatlanul folyik be a víz a parajdi sóbányába. A Korond-patak két ideiglenes medre – amit azért alakítottak ki, hogy megakadályozzák a víz befolyását a föld alatti komplexumba – gyakorlatilag két óriási víznyelővé változott. A kialakult helyzettel a szakemberek sem tudják felvenni a harcot – írja a portál.

Amint arról korábban beszámoltunk, újra ömlik a víz a parajdi sóbányába, miután a heves esőzések miatt megduzzadt Korond-patak medrét védő geofólia megsérült. A Hargita megyei tanácselnök, Bíró Barna Botond szerint néhány óra alatt teljesen elöntheti a víz a járatokat. Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke együttérzéséről és támogatásáról biztosította a település lakóit. Petres Sándor, Hargita megyei prefektus így nyilatkozott: „Sajnos elvesztettük a csatát a természettel.”

A parajdi sóbányát tavaly májusban is be kellett zárni hasonló okokból. Pár nappal a csíksomlyói búcsú előtt záratta be a gazdasági és turisztikai minisztérium, miután a létesítménybe beszivárgott a Korond-patak vize, amely a sós medertalajt kimosva tört utat magának. A bánya turisztikai részlegének bezárását biztonsági okokból rendelték el.

A Hargita megyei bányát 2022-ben is be kellett zárni néhány napra, miután talajvíz szivárgott a régi tárnákba, aminek hatására megnőtt a látogatható csarnokok levegőjének nedvességtartalma. Előző évben a nyári idényben szembesültek hasonló problémával, amelynek orvoslása két hónap kiesést eredményezett.