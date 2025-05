Drámai a helyzet Parajdon: „Sajnos elvesztettük a csatát a természettel”

Együttérzéséről és támogatásáról biztosította Parajd lakóit Kelemen Hunor az ott kialakult rendkívüli helyzet miatt. Az RMDSZ elnöke szerint a sóbányát sújtó természeti katasztrófa nemcsak a helyiek megélhetését, hanem egy gondosan felépített jövőt is veszélybe sodor.

Kelemen Hunor együttérzéséről biztosította a parajdi sóbányánál kialakult rendkívüli helyzet miatt a Hargita megyei község lakosait. Minden támogatást megadunk Parajdnak – írta kedden este Facebook-oldalán az erdélyi magyar politikus.

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke rámutatott, hogy a sóbányát sújtó természeti katasztrófa miatt veszélybe került egy közösség „gondosan megtervezett és sok munkával felépített jövője".

Meg kell találni a megoldást arra, hogy a sókitermelés folytatódhasson, és a gyógyulást kereső, illetve turisztikai céllal érkező vendégek továbbra is ellátogathassanak Parajdra. Az esőzések és áradások után az első feladat a kármentés, ezt követi a helyreállítás és a hosszú távú megoldások kidolgozása. Nem engedhetjük, hogy az áradó víz veszélyeztesse a helyi közösség megélhetését

– fogalmazott az RMDSZ elnöke, aki szerint az Országos Sóipari Társaság (Salrom) első számú prioritása a bánya teljes rendbetétele kell legyen.

Petres Sándor, Hargita megyei prefektus úgy nyilatkozott: a víz ellenőrizhetetlen ütemben kezdett el beömleni a tárnákba, és nem lehet megfékezni, a megduzzadt patak becsült vízhozama több mint százszorosa a megszokottnak – írja az MTI.

Sajnos elvesztettük a csatát a természettel

– fogalmazott. Hozzátette, hogy megpróbálnak a bánya belsejében gátat emelni, hogy legalább a turistaövezet egy részét és a régi fejtési területet megmentsék. Elmondta, hogy a szakértők szerint a víz egyelőre nem fenyegeti a bánya stabilitását, hónapokba telne, hogy akkora mennyiségű sót oldjon fel a tárnákban, amitől ez veszélybe kerülne.

Petres Sándor biztosította Parajd és a környező települések lakosságát, hogy nincsenek egyedül ebben a küzdelemben. Az ár levonulása után felmérik a helyzetet, és folytatják a patak medrénél elkezdett munkálatokat.

Teljesen elönti a víz a parajdi sóbányát

Amint arról korábban beszámoltunk, újra ömlik a víz a parajdi sóbányába, miután a heves esőzések miatt megduzzadt Korond-patak medrét védő geofólia megsérült. A Hargita megyei tanácselnök, Bíró Barna Botond szerint néhány óra alatt teljesen elöntheti a víz a járatokat.

Az árral érkező hordalék felszakította a medret védő geofóliát, így beömlik a víz a sóbányába.

A legrosszabb, hogy tehetetlen mindenki, mert ekkora mértékű és mennyiségű vizet nem láttak a helyiek sem az elmúlt 30 évben. Ez valószínűleg oda fog vezetni, hogy pár órán belül a bányát el fogja önteni a víz

– tájékoztatott a Katasztrófavédelmi Felügyelőség (ISU) helyszínen lévő képviselőitől kapott legújabb információk alapján a tanácselnök. A közösségi oldalakra számos videót töltöttek fel a bányába zúduló vízről, és olyan képes beszámolók is megjelentek, melyeken a bányából épp kihozzák a munkagépeket.

A sóbányába április 18. óta jut be a Korond-patak vize, nem sokkal később, május 6-án biztonsági okból lezárták. Parajdon május 8-án helyi szintű veszélyhelyzetet hirdettek, melyet pénteken újabb 15 napra, június 6-áig meghosszabbítottak a bányába betörő víz miatt. A Hargita megyei önkormányzat május 13-án 400 ezer lejes (32 millió forint) gyorssegélyt szavazott meg a község számára a sóbányát veszélyeztető vízbetörés megfékezésére.

A parajdi sóbányát tavaly májusban is be kellett zárni hasonló okokból. Pár nappal a csíksomlyói búcsú előtt záratta be a gazdasági és turisztikai minisztérium, miután a létesítménybe beszivárgott a Korond-patak vize, amely a sós medertalajt kimosva tört utat magának. A bánya turisztikai részlegének bezárását biztonsági okokból rendelték el.

A Hargita megyei bányát 2022-ben is be kellett zárni néhány napra, miután talajvíz szivárgott a régi tárnákba, aminek hatására megnőtt a látogatható csarnokok levegőjének nedvességtartalma. Előző évben a nyári idényben szembesültek hasonló problémával, amelynek orvoslása két hónap kiesést eredményezett.