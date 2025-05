Parajd polgármestere: Hamarosan a turistáknak kijelölt részt is elérheti a víz

Ismertette a legfrissebb fejleményeket Nyágrus László, Parajd polgármestere a település sóbányájával kapcsolatban. A településvezető szerint a helyi patakban az átlagos vízmennyiség százszorosa van jelen. Az áradás hamarosan a turistáknak kijelölt részt is elérheti. A bányába befolyó víz kiszivattyúzása egyelőre kérdéses. A településvezető hozzátette, hogy a cél egy turisztikai alternatíva keresése a térségben.

Korábban beszámoltunk róla, hogy újra ömlik a víz a parajdi sóbányába, miután a heves esőzések miatt megduzzadt Korond-patak medrét védő geofólia megsérült. A Hargita megyei tanácselnök, Bíró Barna Botond szerint néhány óra alatt teljesen elöntheti a víz a járatokat. A víz haladásáról felvétel is készült.

A település polgármestere, Nyágrus László az InfoRádiónak beszélt a legfrissebb fejleményekről. A településvezető elmondta: „A Korond-patakon az átlagos mennyiség százszorosa, vagy még annál is több víz jött. Az ezt megtartani épített két ideiglenes meder – a harmadik nem készült még el – feladta a szolgálatot, és beszakadt a bányába a víz.”

A településvezető hozzátette, hogy a víz mennyisége még mindig nagy, az időjárás sem kedvező. Hamarosan a turistáknak kijelölt részt is elérheti a víz, a bányászok a Telegdy Galériát próbálják megmenteni. Az évi 600-700 ezer látogatót vonzó látványosság a helyi turizmus egyik ékköve, Nyágrus László szerint a cél egy turisztikai alternatíva keresése a térségben.

A bányába befolyó víz kiszivattyúzása egyelőre kérdéses, valamint az is, hogy mikor nyithat újra a sóbánya – tette hozzá Parajd polgármestere. Szerinte a probléma közös, ezért a témában további egyeztetések várhatók.

Az RMDSZ elnöke és a Hargita megyei prefektus is megszólalt az ügyben

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke együttérzéséről biztosította a parajdi sóbányánál kialakult rendkívüli helyzet miatt a Hargita megyei község lakosait. Petres Sándor, Hargita megyei prefektus úgy nyilatkozott: a víz ellenőrizhetetlen ütemben kezdett el beömleni a tárnákba, és nem lehet megfékezni, a megduzzadt patak becsült vízhozama több mint százszorosa a megszokottnak.

A parajdi sóbányát tavaly májusban is be kellett zárni hasonló okokból. Pár nappal a csíksomlyói búcsú előtt záratta be a gazdasági és turisztikai minisztérium, miután a létesítménybe beszivárgott a Korond-patak vize, amely a sós medertalajt kimosva tört utat magának. A bánya turisztikai részlegének bezárását biztonsági okokból rendelték el.

A Hargita megyei bányát 2022-ben is be kellett zárni néhány napra, miután talajvíz szivárgott a régi tárnákba, aminek hatására megnőtt a látogatható csarnokok levegőjének nedvességtartalma. Előző évben a nyári idényben szembesültek hasonló problémával, amelynek orvoslása két hónap kiesést eredményezett.

(Borítókép: Shutterstock)