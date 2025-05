Medvét akart etetni a Fogarasi-havasokban egy turista, majdnem oda lett a karja

A Transzfogarasi út mentén turisztikai látványosságnak számítanak a sokszor tucatjával ételért kolduló medvék, akiket tilos etetni, mivel a szelídnek tűnő vadállatok rátámadhatnak az emberre. Most egy, a szabályt megszegő 77 éves lengyel férfit szállítottak medveharapás miatt súlyos sérülésekkel kórházba.

A Pro TV kereskedelmi televízió szerint az átutazóban lévő 77 éves lengyel férfi az Argeş megyei Arefu településen, egy szálloda közelében próbálta etetni az út szélén felbukkanó medvét, ám az rátámadt. Az autójában megtalált férfit karján és mellkasán súlyos sérülésekkel kórházba szállították. Az ISU pedig Ro-Alert azonnal figyelmeztetést küldött ki a mobiltelefonokra, azt tanácsolva a lakosságnak és a térségbe látogató turistáknak, hogy ne közelítsék meg a veszélyes vadállatokat, ne etessék őket, ne próbáljanak fotózkodni velük.

Az ország leglátványosabb magashegyi útjának számító Transzfogarasi út mentén a medvék is turisztikai látványossággá váltak – írja az MTI. A nyári időszakban akár tucatnyi, az út mentén élelemért kolduló medvével is találkozhatnak az arra utazó autósok, akik között mindig akad olyan, aki a tiltás és kilátásba helyezett pénzbírság ellenére, egy-egy emlékezetes Facebook-fotó kedvéért akár az autóból is kiszállva eteti, filmezi a nagyvadakat.

Romániában tavaly is több mint tíz alkalommal támadtak emberre a túlszaporodott, településekre is bejáró medvék. Tavaly áprilisban az Argeş megyei Vidraru-tó térségében egy 72 éves brit nőt harapott meg karján egy medve, mint kiderült, fotózni akarta a nagyvadat, mire az rátámadt. A megyei csendőrség tudatta, hogy az utóbbi időben 26 esetben érkezett hozzájuk segítségkérés vadállatok felbukkanása miatt – írja a Krónika.

Tavaly júliusban egy 19 éves lány életét vesztette, miután a Bucsecs-hegységben, egy közkedvelt túraösvényen rátámadt és halálra sebezte egy medve, egy hónapja pedig egy Székelyföldön kiránduló, medve elől menekülő moldvai lány esett a szépvízi tóba, és fulladt vízbe.

Több szomszédos országban valós veszély

Több szomszédos országban számolnak be medvetámadásról, legutóbb április 19-én Szlovákiában a besztercebányai járásbeli Királykán található síközpont közelében történt hasonló eset, a férfit a combján harapás okozta sérülésekkel stabil állapotban szállították kórházba. Azelőtt egy hónappal szintén Szlovákiában fejszével védte meg magát egy kutyáját sétáltató férfi egy rátámadó medvétől. Februárban a Lipóti-havasokban szülők szenvedtek könnyebb sérülést, amikor gyermekeiket saját testükkel próbálták megóvni a rájuk rontó medvétől.

Áprilisban egy Gyetva közelében történt haláleset miatt a szlovák környezetvédelmi miniszter Romániához hasonlóan barnamedve-állomány szabályozására 350 állat kilövésére nyújtott be engedélykérelmet. A hatóságok rendre figyelmeztetést adnak ki, hogy a túlszaporodott nagyvad miatt fokozott óvatossággal járják a szlovák és a román erdőket.

Ugyan jóval ritkábban, de Horvátországban sem példa nélküli az eset, tavaly szeptember elején a Plitvicei-tavaknál sétálgató férfira rontott rá egy barna medve, a keze sérült meg, mivel az arcát védte a harapás elől.