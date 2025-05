Még mindig ömlik be a víz a parajdi sóbányába, válságstábot állított fel az önkormányzat

Tovább ömlik a víz a parajdi sóbányába, a hatóságok most arra koncentrálnak, hogy megmentsék a létesítmény egyik legújabb szárnyát. Az illetékesek attól félnek, hogy a megduzzadt Korond-patak medre újabb helyeken is beszakadhat, ezért lezárták a területet és csendőrök őrzik az oda vezető hidat. A helyik már több víznyelő kialakulásáról is beszámoltak a területen és attól félnek, ha végleg bezár a bánya veszélybe kerül a helyiek 80 százalékának megélhetést biztosító turizmus.

Továbbra is ömlik a megduzzadt Korond-patak vize a parajdi sóbányába, és május 28-án, szerdán várhatóan a létesítmény turisták által látogatható részét is eléri. A Hargita megyei önkormányzat válságstábot hozott létre a turizmus megmentésére – írta az MTI.

A Hargita megyei községben az elmúlt napok esőzései nyomán kialakult rendkívüli helyzetről Nyágrus László polgármester a Maszol hírportálnak nyilatkozva közölte, hogy jelenleg a bánya egyik legújabb részét, a Telegdy-szárnyat próbálják megmenteni két szigetelőgát kialakításával.

Ez reményt adhat mindannyiunk számára. Nemcsak a turizmusnak, hanem a kitermelésnek is

– fogalmazott a székelyföldi elöljáró.

A Székelyhon hírportál arról számolt be, hogy a sóbánya feletti területet – ahol a patak vize bezúdul a bányába – lezárták, mivel ingataggá vált a talaj. Az illetékesek attól tartanak, hogy újabb helyeken szakad be a patakmeder, ezért az oda vezető hidat csendőrök őrzik. A helyiek szerint már jelenleg is több víznyelő van, ahol zúdul be a víz a bányába. Parajdon szerdán is esik az eső, a meteorológusok továbbra is esős időre figyelmeztetnek.

A helyi sajtó helyszíni beszámolói szerint a község lakosainak körében nagy az elkeseredés, attól tartanak, hogy beomlik a bánya, és azt tartják, sokkal nagyobb a baj, mint ahogy azt a hatóságok állítják.

Az az általános vélemény, hogy a jelenlegi helyzetet meg lehetett volna előzni, ha az illetékesek időben beavatkoznak, hiszen évek óta tudni lehet a vízszivárgásról. Azt is kifogásolják, hogy a bányát működtető Országos Sóipari Társaság (Salrom) nem kommunikál kielégítően a helyzet súlyosságáról.

Veszélyben a turizmus

A Hargita megyei község lakosai attól tartanak, hogy a bánya bezárásával a Parajdnak és környékének megélhetést biztosító turisták is elmaradnak. Nyágrus László szerint szakemberek bevonásával áthidaló megoldásokat kell találni ahhoz, hogy a sóbánya bezárása esetén meg tudják tartani a környéken a turistákat, amiben segít, hogy az elmúlt években számos turisztikai attrakció épült. Kiemelte, mindezzel együtt Parajd és a térség idegenforgalmának a sóbánya a motorja.

Petres Sándor Hargita megyei prefektus a sajtóval közölte, a szakemberek biztosították, hogy rövid és középtávon nem áll fenn a bánya beomlásának veszélye, ahogy az a közösségi médiában terjed.

Valóban, ha teljesen megtelne vízzel a bánya és évekig állna benne, akkor létezne ez az elméleti veszély. De ismétlem, rövid- és középtávon, nem lehetséges, hogy ilyesmi megtörténjen

– idézte nyilatkozatát az Agerpres.

Elmondta: Szerdán csökkent kicsit a bányába beáramló víz mennyisége, de a térségben továbbra is esik az eső, és amíg a vízszint nem éri el a megszokott szintet, nem lehet beavatkozni anélkül, hogy veszélyeztetnék az emberek életét és a munkagépeket. Közölte, hogy szerdán ülésezett a válságkezelésért felelős megyei bizottság, és tájékoztatta a helyzetről és a sürgős tennivalókról az országos vezetőséget. Biztosította a parajdiakat, hogy nincsenek egyedül, és a hatóságok mindent megtesznek a helyzet megoldása érdekében.

Irina Muller, a Salrom termelési igazgatója a Marosvásárhelyi Rádiónak elmondta: Jelenleg csak a föld alatt dolgoznak a két szigetelőgát építésén, amely a Telegdy-bányát és a szabadidős részleget védi, kültéren túl veszélyes a munka.

Bíró Barna-Botond, Hargita megye önkormányzatának elnöke az MTI-nek küldött közleményében bejelentette, hogy válságkezelő csoportot hívott össze a parajdi sóbánya ügyében, hogy „gyors, összehangolt és hatékony fellépéssel megvédjék a közösség jövőjét, a helyi turizmust”. Közölte:

A bánya megmentését célzó elengedhetetlen sürgős műszaki beavatkozások mellet – ami a szakemberek feladata –, átfogó turizmusmentő kampányra is szükség van, mely új lendületet adhat a térségnek.

Azt kérte a szakemberektől – turisztikai szakértőktől és térségfejlesztéshez értőktől –, hogy még a héten találkozzanak a parajdi vállalkozókkal, hallgassák meg álláspontjukat, és utána dolgozzanak ki javaslatot, amely alapján a megyei önkormányzat „országos turisztikai felhívással” fordulhat a magyar vagy a román kormányhoz segítségért – részletezte Bíró Barna-Botond.

A csoportot Szabó Károly, a Visit Hargita igazgatója vezeti, tagja Fazakas Szabolcs, a Székelyföldi Legendárium és a Mini Erdély Park megálmodója, Trucza Adorján, a Taste of Transylvania alapítója és Razvan Pascu turisztikai marketing szakember, Hargita megye hivatalos turisztikai nagykövete.

Parajd lakosainak 80 százaléka a turizmusból él – emlékeztetett a tanácselnök, aki szerint a megyei önkormányzat elkötelezett amellett, hogy minden rendelkezésre álló eszközzel támogassa a helyreállítási munkálatokat és a turizmus újraindítását.

Parajdon május 8-án helyi szintű veszélyhelyzetet hirdettek, melyet pénteken június 6-áig meghosszabbítottak a bányába betörő víz miatt. A Hargita megyei önkormányzat 400 ezer lejes (32 millió forint) gyorssegélyt szavazott meg a község számára a sóbányát veszélyeztető vízbetörés megfékezésére.

A parajdi sóbánya Székelyföld egyik leglátogatottabb turisztikai látványossága, amelyet évente százezrek keresnek fel. A felszín alatt 120 méterre található csarnokokban játszóterek, foglalkoztató és kikapcsolódási terek, ökumenikus kápolna és moziterem várja a turistákat. Jótékony mikroklímája miatt egészségeseknek és betegeknek is ajánlott időt tölteni a tárnákban, ami segíti a relaxációt, a szervezet regenerálódását, és számos egészségi panaszra is javallott.