Egymást lökik a busz alá, és keresik a gazdasági csodafegyvert

Tokár Gézával jártuk körbe a legfrissebb szlovákiai közvélemény-kutatási eredményeket, megnéztük a trendeket, valamint azt is, hogy milyen mozgások várhatók az elkövetkező hónapokban.

„A kormánypártok népszerűsége egyértelműen csökken, a Smer beesett 20 százalék alá, a Hlas tulajdonképpen minden második választóját elveszítette, az SNS pedig már nem kerülne be a parlamentbe. A kisebb kormánypártokból kiábrándult szavazók jól láthatóan nem mennének át a Smerhez, inkább otthon maradnának. Most ütnek be a kormány gazdasági intézkedései, a tranzakciós adó bevezetése nem volt egy népszerű lépés. A Hlasnak és az SNS-nek sem tetszik az adónem, aminek hangot is adnak, és próbálják ráhúzni a legnagyobb kormánypártra, ami rosszul viselnek Robert Ficóék" – mondta az Indexnek Tokár Géza.

Rossz a helyzet, nem lehet osztogatni

A politológus szerint könnyebb azt mondani, hogy ne legyen tranzakciós adó, de a konszolidációhoz szükségesek a bevételek, erre pedig nem tesz javaslatot a két kisebb kormánypárt.

„A változást sürgetők a legerősebb ellenzéki párthoz húznak, ez pedig a Progresszív Szlovákia, de a parlamenten kívüli Republika megerősödése is szembetűnő, a szélsőjobboldali pártot már 8 százalékon mérik – mondja Tokár Géza. – A PS próbál hasznot húzni a kormánypártok marakodásából, és az is jól látható, hogy olyan figurákat is felszedtek, akik nem egyértelműen a liberális vonalat képviselik, inkább sodródnak a politikai életben, ilyen Ivan Korcok volt külügyminiszter vagy éppen Ódor Lajos, Szlovákia első magyar miniszterelnöke.”

Tokár Géza szerint az ország lakosainak többségét kevésbé érdeklik az ideológia harcok, például az, hogy Szlovákiának milyen a viszonya Ukrajnával vagy Oroszországgal. Az életszínvonal stagnálása vagy romlása már sokkal nagyobb probléma, ennek figyelhetők meg az első jelei a friss közvélemény-kutatások eredményeiben.

Nehezen látszik, hogyan fordíthatja meg a kormány ezt a kedvezőtlen trendet, osztogatni ugyanis nem lehet, inkább a bevételeket kell növelni, de a választásokig hátralevő több mint két évben biztosan keresni fogják a gazdasági csodafegyvert.

A szakértő szerint ha a miniszterelnök ideológiai mondanivalója nem párosul a jólét és a stabilitás érzésével, akkor az ingadozó szavazók el fognak tőlük pártolni. A politológus úgy látja, nincs meg a gazdasági stabilitás, ráadásul a kormánypártok „folyamatosan veszekednek, egymást lökik be a busz alá”, ami rombolja Fico imázsát. Tokár azonban nem gondolja, hogy belátható időn belül előkerülne az előrehozott választások lehetősége, hiszen ebből mindegyik kormánypárt gyengébben jönne ki, ez pedig egyik szubjektumnak sem érdeke.

Feltámadt a Magyar Szövetség

A legfrissebb felmérésekből az is látszik, hogy a Magyar Szövetség kezd magához térni, a legtöbb közvélemény-kutató cég 4 százalék felett méri, sőt a Focus ügynökség szerint már 4,6 százalékon áll.

„A magyar párt támogatottságot nehéz mérni, pontosan lekövetni a hangulatváltozásokat, de valóban megfigyelhető egy enyhe felívelés, a kérdés az, hogy lesz-e tetőzés. Április elején kirakták a pártból Gyimesi Györgyöt, aki hangos és látható eleme volt a Szövetségnek, voltak akik azt jósolták, hogy masszív szavazókat fog veszíteni a párt, de ez nem következett be” – mondja a szakértő.

Tokár szerint tavaly ősszel közel került a Magyar Szövetség ahhoz, hogy megszűnjön létezni, nem mutatott érdemi aktivitást, nem kommunikált kifelé, úgy tűnt, mintha nem működnének a belső folyamatok.

A politológus azt mondja, hogy Gubík László vezetésével a Szövetség újra úgy funkcionál, mint egy párt, igyekeznek témákat találni és ezeket bevinni a köztudatba.

Az MKP 2009-es szakadása óta azonban egyszer sem sikerült megugrani a parlamenti választásokon az 5 százalékos küszöböt.

„Az elmúlt 15 évben mindig ez volt a dilemma, most annyiban változott a helyzet, hogy a Híd megszűnésével a magyar térfélen nincs ellenfél. Ilyen körülmények között elérhető az 5 százalék, nem releváns, hogy mi történt eddig. A mostani állás szerint nem teljesen reménytelen a helyzet, de hatalmas optimizmusra sincs ok egyelőre” – véli Tokár Géza.

Szlovákiában legközelebb 2027-ben lesznek parlamenti választások.

(Borítókép: Robert Fico 2025. május 15-én Fotó: Szollár Zsófi / Index)