Kijev lépett, Vlagyimir Putyinnak már csak négy napja maradt

Rusztem Umerov ukrán védelmi miniszter átadta az orosz delegáció vezetőjének, Volodimir Medinszkijnek Kijev tűzszüneti álláspontjait – adta hírül az Ukrinform.

Az ukrán tárcavezető szerint a két ország között május 16-án Törökországban lezajlott tárgyalások után „a világ arra számított, hogy az orosz fél megfogalmaz és elküld Ukrajnának és partnereinek egy »memorandumot«, amely a tűzszünet felé tett lépésekről alkotott elképzeléseit tartalmazza”.

Sajnos az orosz fél megpróbálta elhúzni ezt a folyamatot. De a nyomásgyakorlás működött. Trump elnök, az európai vezetők és Zelenszkij elnök kemény nyilatkozatai után, akik bebizonyították, hogy a világ egységes Ukrajna békéjének megteremtésében, az oroszok végül bejelentették, hogy véglegesítették a »memorandumot«. A dokumentum átadásával azonban késlekednek. Én átadtam az ukrán álláspontot tükröző dokumentumunkat az orosz delegáció vezetőjének

– jegyezte meg a miniszter, aki hozzátette, nincsenek az oroszokkal való találkozók ellen, és várják Moszkva memorandumát a kérdésben, hogy a tárgyalás ne legyen üres, és valóban közelebb hozhassa a háború végét.

Elmondta azt is, hogy az orosz félnek még legalább négy nap áll rendelkezésére, hogy átadja a dokumentumot, hogy nekik is legyen idejük azt feldolgozni. Szerinte Ukrajna mindig is a lehető legkonstruktívabb volt és az is marad, és azt szeretnék, ha a felek közötti találkozók eredményeket hoznának, de ehhez minden tárgyalást megfelelően elő kell készíteni.

Emlékeztetett arra, Moszkva megígérte, hogy a fogolycserék után azonnal átadja a saját memorandumát a tűzszünetről, és felszólította a Kremlt, hogy ezt tegye meg és hagyjon fel a tárgyalások aláásásával.