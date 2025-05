Verekedés, prostitúció, alvilági kapcsolatok – kemény vádak a lengyel elnökválasztás hajrájában

Elég intenzíven kezdődött az elnökválasztás második fordulójának kampányhajrája Lengyelországban, ugyanis szinte minden napra jut egy-egy botrány: míg a PiS által támogatott Karol Nawrockit vélt vagy valós alvilági kapcsolataival próbálják besározni, addig Rafal Trzaskowski varsói főpolgármestert németügynöközik a jobboldali párt támogatói. A jelöltek ugyanakkor próbálnak pozitív üzeneteket közvetíteni, a sárdobálást pedig kiszervezni a támogatóiknak, mindenesetre így is nagyon eldurvult a lengyel közbeszéd.

Most vasárnap tartják Lengyelországban az elnökválasztás második fordulóját, ahol arról döntenek, ki legyen a köztársasági elnök a következő öt évre, miután a PiS-es Andrzej Duda mandátuma augusztus 6-án lejár.

Ahogy az első forduló előtt várható volt, a második fordulóba a Donald Tusk-féle Polgári Koalíció (KO) jelöltje, a jobbközép-liberális Rafal Trzaskowski varsói főpolgármester, valamint a PiS által támogatott konzervatív történész, Karol Nawrocki, a Nemzeti Emlékezet Intézet elnöke jutott.

Ugyanakkor mivel a két jelölt között jóval szorosabb lett az eredmény, mint ahogy a közvélemény-kutatások alapján feltételezték,

emiatt váratlanul kétesélyes lett az elnökválasztás.

Ennek megfelelően a két jelölt teljes sebességre kapcsolt a kampányolás terén, miközben azoknak a stratégiája is megváltozott: míg Trzaskowski kampánya azzal próbálja újraépíteni a Tusk-kormány mögötti, ún. október 15-i baloldaltól jobbközépig tartó választási koalícióját, hogy Nawrocki jellemét nem elnökinek mutatja be, addig a PiS által támogatott jelölt a szélsőjobboldal felé nyit, hiszen a jobboldali ellenzéki jelöltek már az első fordulóban is a szavazatok 51 százalékát szerezték.

Trzaskowski-kampány: pozitív üzenetek kiszervezett negatív kampánnyal

Nawrockinak már az első fordulóban is volt botránya, amikor kiderült, hogy elég kétes körülmények között jutott hozzá gdanski házához, azonban az elnökválasztást megelőzően viszonylag ismeretlen személye miatt a sajtó sorról sorra tárja fel az életének korábbi szakaszait, mielőtt a Nemzeti Emlékezet Intézet elnöke lett.

Nawrocki ugyanis korábban focihulligán volt, és legalább egyszer verekedett más csapatok ultráival.

Először a Wirtualna Polska derítette ki, hogy Nawrocki 2009. október 25-én a Lechia Gdansk ultráival a városukba látogató Lech Poznan rajongóival csaptak össze a 0:0-s mérkőzés után a stadionhoz közeli erdőben.

A két csapat ultrái előre leegyeztették, hogy a mérkőzés után egyenlő számban, eszközök nélkül, puszta ököllel harcolnak egymás ellen (ez az ún. ustawka), és a tudósítások szerint a 70 a 70 elleni küzdelemben végül Nawrockiék nyerték a 6 és fél percig tartó verekedést.

Nawrocki a szervezett verekedés tényét nem tagadta, sőt, amikor az elnökválasztás első fordulójában harmadik helyet szerző Slawomir Mentzen Konföderáció-társelnökkel beszélgetett utóbbi YouTube-csatornáján, ki is tért az ügyre.

Amikor nemes, férfias, kéz a kéz elleni harcról van szó, rengeteg volt belőle az életemben. Ez természetes dolog, évekig bokszoltam versenyzőként a Gdańsk Stoczniowiec csapatában, Pomeránia nehézsúlyú bajnoka voltam. Még mindig érzem az edzőtermet, ahol edzettem

– fogalmazott Nawrocki, ugyanakkor azzal kapcsolatosan már nem oszlatta el a kételyeket, miszerint alvilági kapcsolatai is lehetnek – ultra korából ugyanis olyan személyekkel is szurkolt közösen, akiket később drogkereskedelem és -csempészet miatt elítéltek.

Ráadásul azóta az Onet közölt egy cikket, amelyben tucatnyi név nélküli informátorra hivatkozva azt állította a lap, hogy Nawrocki egy hotel biztonsági őreként gyakran segített a vendégeknek szexmunkásokat szerezni – a vádat hamisnak nevezte Nawrocki, és be is perelte a lapot.

Trzaskowski és a mellette kampányolók ezekkel próbálják Nawrockit olyan jellemnek beállítani, aki nem alkalmas arra, hogy Lengyelország legfőbb közjogi méltósága legyen.

Ebbe a narratívába illeszkedik az is, hogy a két jelölt május 23-i vitája során Nawrocki egy nikotinpárnát helyezett élő adás során a szájába, ami miatt először azzal vádolták meg, hogy valamilyen drogot fogyaszthatott. Ugyan végül kiderült, hogy egy nikotinpárnáról volt szó, és Nawrocki közös drogtesztre invitálta Trzaskowskit, de ez nem történt meg, viszont a nikotinpárna miatt arra Andrzej Dudának is ki kellett térnie egy rádiós interjújában, ahol többek között elmondta, szerinte az elnök ne reklámozzon káros szenvedélyeket.

Miközben a negatív üzenetekkel elsősorban a KO politikusai kampányolnak, Trzaskowski pozitív üzenetként próbálja magát ezzel szemben egy éles kontraszttal egy igazi államférfinak bemutatni, akinek van kellő politikai tapasztalata – egy ciklus erejéig volt már EP-képviselő, valamint junior miniszter és külügyminiszter-helyettes –, és azt ígéri, elnökként minden lengyelt fog képviselni.

Utóbbi miatt fogadta el ő is az első fordulóban harmadik helyen végző libertariánus Slawomir Mentzen meghívását, majd pedig Mentzen YouTube-csatornáján közvetített beszélgetés után Radoslaw Sikorski külügyminiszter társaságában még el is mentek sörözni Mentzen kocsmájába – igaz, ennek fogadtatása felemás volt, mivel több baloldali szavazó azzal vádolta meg emiatt a varsói főpolgármestert, hogy lepaktál a szélsőjobbal.

Közben a Polgári Koalíció a választás tétjét is megemelte. A kampányban immáron nagyobb szerepet kapó Donald Tusk miniszterelnök például azzal próbálja visszanyerni kormányának lemorzsolódott szavazóit Trzaskowski számára, hogy amennyiben a „demokratikus szavazók” nem mennek el szavazni, akkor szerinte egy olyan jelölt nyer, akinek alvilági kapcsolatai vannak, és emellett megakadályozná kormányának reformterveit a PiS által kiépített illiberális rendszer lebontásában.

Nawrocki-kampány: németügynöközés és a szélsőjobbhoz való közeledés

Nawrocki kampánya ezzel szemben teljesen más stratégiát alkalmaz, és az nem merül ki vélt vagy valós botrányainak az átkeretezésében.

Trzaskowskit folyamatosan azzal támadja, hogy Donald Tusk embere, és szerinte a kormányfő olykor alkotmány- és törvényellenes lépéseiben segítené elnökként – mivel Duda a fontosabb törvényeket vagy megvétózza, vagy pedig alkotmányjogi kontrollra küldi, ezért a Tusk-kormány olykor kreatívan értelmez bizonyos törvényeket –, így magát próbálja a demokrácia őrzőjeként bemutatni, aki megállítaná Tusk vélt vagy valós autoriter fordulatát.

Emiatt a Nawrocki-kampány próbálja Trzaskowskit Tusk bábjának, valamint a liberális elit arcának beállítani, akivel szemben Nawrocki a lengyel átlagembereket képviselné.

A Trzaskowski elleni negatív kampány azonban nem áll meg a varsói főpolgármester „összetuskozásában”. A PiS választási kampányai során gyakran állítja, hogy a német titkosszolgálatok segítik a Polgári Koalíciót (KO) – Tuskot például egyenesen német ügynöknek tartja a PiS elnöke, Jaroslaw Kaczynski –, és szerintük a németek a mostani elnökválasztás során is megpróbálnak beavatkozni. Úgy gondolják, ennek bizonyítéka, hogy Nawrocki botrányairól – amelyeknek egy része szerintük eleve álhír – német tulajdonú lapok számolnak be elsőként.

A negatív mellett azonban pozitív kampányt is folytat a PiS által támogatott elnökjelölt, amivel a célja elsősorban az első fordulóban 14,9 százalékot szerző szélsőjobboldali-libertariánus Mentzen, valamint 6,4 százalékot szerző szélsőjobboldali Grzegorz Braun szavazóinak a megszólítása – hárman együtt ugyanis a szavazatok többségét szerezték meg május 18-án.

Ezzel kapcsolatosan például bírálta a PiS politikájának az egyik alapját adó jóléti államot kiépítő gazdaságpolitikát, valamint aláírta Mentzen nyolc pontból álló követelését is annak reményében, hogy azért cserébe majd hivatalosan is őt támogatja a második fordulóban, azonban Mentzen ezt végül nem tette meg: választóinak azt ajánlotta, mindenki saját belátása szerint döntsön, miközben a bejelentéséről szóló közel félórás videóban mindkét jelölttel szemben komoly kritikákat fogalmazott meg – Nawrockival szemben például azt, hogy ugyan politikai nézeteivel egyetért, de múltjával és ebből fakadóan hitelességével problémák vannak.

Fej fej mellett a jelöltek, még bárki lehet Lengyelország következő elnöke

A közvélemény-kutatások jelenleg felemás képet mutatnak: vannak olyan kutatások, ahol már Nawrocki vezet, míg mások Trzaskowski előnyét mérik, de mindkét esetben hibahatáron belül vannak egymással szemben a jelöltek.

Eddig mindössze egy olyan kutatás volt, amelyben valamelyik jelölt 50 százalék feletti támogatottságot tud felmutatni – a Radio Zet számára készített kutatás szerint Trzaskowski 51, Nawrocki pedig 48 százalékponton áll.

Így a választás azon fog eldőlni, ki tud majd jobban mozgósítani a választás napján.

Mindkét jelöltnek elég színes választási koalíciókat kell összeállítania, ami miatt egyik sincs túl könnyű helyzetben – míg Trzaskowskinak a baloldaltól a jobbközépig terjedő PiS-ellenes koalíciót kell rábírnia a szavazásra, addig Nawrockinak a PiS bázisa mellett a párttól jobbra álló szélsőjobboldali Konföderáció szavazóit kellene egybeterelnie, ami viszont elriaszthatja a bizonytalanokat, valamint lemorzsolhatja a PiS törzsszavazóinak egy részét.

Az, hogy ezt a feladatot melyik jelölt tudja hatékonyabban teljesíteni, csak a választás napján dől majd el.

(Borítókép: Támogatók a Karol Nawrocki elnökjelölt által szervezett felvonuláson Varsóban, Lengyelországban 2025. május 25-én. Fotó: Lukasz Glowala / Reuters)