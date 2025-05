Kiderült, hány éves volt a liverpooli baleset legfiatalabb és legidősebb sérültje

Hét elején gyalogosok közé hajtott egy 53 éves férfi az angliai Liverpoolban, amikor a Szoboszlai Dominiket is foglalkoztató labdarúgócsapat épp a bajnoki címet ünnepelte a Water Streeten. Az incendensben több mint ötvenen megsérültek, és most az is kiderült, hogy hány éves volt a legfiatalabb és legidősebb sérült.