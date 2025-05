Fel kellett adni a föld alatti védekezést Parajdon, nem sikerült megóvni a Telegdy-bányát

Nem sikerült megóvni a beáramló víztől a létesítmény legújabb részét, fel kellett adni a védekezést a Telegdy-bányánál. A víz alatti mentésben dolgozóknak el kellett hagyniuk a bányát, mivel a benntartózkodás is veszélyessé vált.

Fel kellett adni a föld alatti védekezést a parajdi sóbányánál csütörtökön, miután nem sikerült megóvni a beáramló víztől a létesítmény legújabb részlegét, a Telegdy-bányát – mondta el Nyágrus László parajdi polgármester a Maszol hírportálnak.

A bányavállalat az elmúlt napokban két szigetelőgát emelésével próbálta védeni az 1991-ben létrehozott Telegdy-bányát a megduzzadt Korond-patak beömlő vizétől, de erőfeszítései nem jártak sikerrel – erősítette meg az elöljáró az információt a sóbánya vezetőségével való egyeztetést követően. Ez volt a sóbánya azon része, amelynek víz előli megmentésére reményt láttak a szakemberek.

Nyágrus László elmondta:

miután a betongátak kialakítása nem járt eredménnyel, és a víz utat talált a tárnákba, a föld alatti mentésben dolgozóknak ki kellett jönni a bányából, mivel veszélyes lett a benntartózkodás. A létesítményt bezárták.

Az információt a bányát működtető Országos Sóipari Társaság (Salrom) is megerősítette. Az Agerpres által idézett közlemény szerint közölték: csütörtökön 10.52 órakor az általuk épített védőgát nem bírta a ránehezedő nyomást, és a víz befolyt alatta a Telegdy-bányába. Az itt tárolt kitermelt sót és munkagépeket, eszközöket sem sikerült kimenteni.

Folytatnák a kitermelést

A vállalat hangsúlyozta: folytatni kívánja a kitermelést Parajdon, és legrövidebb időn belül újra akarja nyitni a bánya termelési és turisztikai részlegét. A Salrom szolidaritásáról biztosította alkalmazottait és a térség lakóit a nehéz napokban.

Nyágrus László az Agerpresnek úgy fogalmazott, „drámai a helyzet”, súlyosan kihat a helyi gazdaságra, és

több száz munkahely került veszélybe, valamint a sóbányára alapozott helyi turizmus is, melynek fenntartásához új megoldásokra lesz szükség.

Petres Sándor Hargita megyei prefektus eközben arról számolt be, hogy a megyei katasztrófavédelmi bizottság határozatban összesítette az ár levonulása utánra a sóbánya biztonságossá tételéhez szükséges sürgősségi munkálatokat. Ezeket érintettekként a bányát működtető Országos Sóipari Társaságnak és a Román Vízügyi Hatóságnak kell elvégezni.

A bukaresti hatóságoknak továbbított határozat szerint a hasonló kritikus helyzetek elkerülésére egy víztározót kell építeni, mely felfogja a patak megnövekedett vízhozamát, és újabb vízelvezető csatorna építésére is szükség van, mivel az eddigi munkálatok helyszíne már nem biztonságos. Amint lehetséges, a bánya állapotának felmérését is el kell kezdeni, és megállapítani, milyen munkálatokra van szükség a biztonságossá tételéhez.

Tánczos Barna, a román kormány pénzügyminisztere, miniszterelnök-helyettes videóüzenetben biztosította a parajdiakat, hogy nem hagyják magukra őket. Közölte: kormányhatározatot készülnek elfogadni a bánya biztonságossá tételéhez szükséges munkálatok finanszírozásáról a kormány tartalékalapjából. Ezt csütörtöki sajtótájékoztatóján Raed Arafat belügyi államtitkár is megerősítette. A katasztrófavédelmi hatóság vezetője újságírói kérdésre úgy fogalmazott: „a parajdi helyzet megoldása folyamatban van”.

Bíró Barna Botond, a Hargita megyei önkormányzat elnöke közleményben tudatta, hogy a napokban számos szakember ajánlotta fel segítségét Parajd és térsége, a Sóvidék turizmusának megmentése érdekében, a többi között a Magyar Turisztikai Ügynökség is jelezte együttműködési szándékát.

Parajd földi paradicsom volt, erre a katasztrófára senki sem volt felkészülve

Elautóztunk Parajdra, az erdélyi Sóvidék központjába, ebbe a rendes körülmények között földi paradicsomba. Ahol most a borzalmas esőzések hatására a víz az úr, a Korond-patak elöntötte a világhíres sóbánya jelentős részét, és mivel még most is esik az eső, nem tudni, mit hoz a holnap. Helyszíni riport Székelyföld ki-kihagyva dobogó szívéből.

A parajdi sóbánya Erdély egyik, ha nem legfantasztikusabb természeti csodája. Volt eddig. Hogy aztán ezután is az lesz-e, az pillanatnyilag erősen kétséges, mert az egyebek között légúti megbetegedések gyógyítására is használatos szanatórium, nem is beszélve a látványparkról, a gyermekek számára páratlan mászási lehetőséget kínáló akadálypályáról, nos, úgy tűnik, hogy mindez az elemek, konkrétan a víz martaléka lett.

A sóbányába április 18. óta folyik be a Korond-patak vize, nem sokkal később, május 6-án biztonsági okból lezárták a bányát. Parajdon május 8-án helyi szintű veszélyhelyzetet hirdettek, amit 22-én további 15 napra, június 6-áig meghosszabbítottak a bányába betörő víz miatt. A Hargita megyei önkormányzat május 13-án 400 ezer lejes (32 millió forint) gyorssegélyt szavazott meg a község számára a sóbányát veszélyeztető vízbetörés megfékezésére.