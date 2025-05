Mindenkit kiosztott az országértékelőjén a szlovák köztársasági elnök

Peter Pellegrini, Szlovákia köztársasági elnöke szerdán megtartotta első országértékelő beszédét a parlamentben, amelyben a kormányt és az ellenzéket is kritizálta. Az államfő úgy látja, a politikai elit nem ad valós válaszokat az emberek problémáira.

Peter Pellegrini azzal kezdte a parlamenti beszédét, hogy szerinte a szlovák társadalmat jobban megosztja a politika, mint korábban bármikor, ennek ellenére mindenki megérdemli a jobb jövő reményét.

„A politikai elit nem ad válaszokat az emberek valódi problémáira, az életszínvonal romlására, az egyre magasabb árakra, helyette irreleváns, érzelmeket kiváltó témákat dobnak be a közbeszédbe. Jól látható, hogy az emberek között a bizonytalanság, a csalódottság, a frusztráció, a harag, a félelem és gyakran a kétségbeesés uralkodik el” – kezdte a köztársasági elnök, aki szerint Robert Fico kormánya rossz állapotban vette át az országot 2023-ban, főleg a Covid utóhatásai miatt.

Hiba, hogy minden kormány négyéves ciklusokban gondolkodik

Peter Pellegrini fontosnak tartja, hogy a kormány készítsen átfogó értékelést a pandémia alatti intézkedések hatékonyságáról. Ugyanakkor felszólította a képviselőket, úgy járjanak el, hogy a világjárvány több ezer szlovákiai áldozatának családtagjai szemébe tudjanak nézni.

Az államfő szerint ma a magas megélhetési költségek, az ukrajnai háború, a politikai acsarkodás és az egészségügy helyzete aggasztja leginkább a lakosságot, míg az ország legnagyobb problémájának azt nevezte, hogy minden kormány négyéves ciklusokban gondolkodik.

„Senki nem mer felvállalni hosszú távú stratégiát, pedig Szlovákia csak ebben az esetben zárkózhat fel a sikeresebb országok közé. A képviselők menjenek el az emberek közé, kérdezzék meg őket a problémáikról, és ne a saját rövid távú politikai hasznukra gondoljanak, mert az nem szolgálja hazánk fejlődését” – véli a köztársasági elnök.

Peter Pellegrini az Állami Számvevőszék megállapításaira hivatkozva azt mondta, „az állam céltalanul működik és hanyatlik, ez pedig komoly strukturális problémákat jelez.”

Kocsmai stílus és a közbeszéd eldurvulása

A parlamenti szóhasználatot kocsmai stílushoz hasonlította, de a közbeszéd eldurvulását sem tartja jó iránynak az államfő.

Egészen döbbenetes, de ma az emberek egyharmada azt gondolja, hogy tavaly nem történt támadás a miniszterelnök ellen

– mondta a köztársasági elnök.

A negatívumok után a pozitívumokról is szót ejtett, kiemelte, hogy folyamatosan nő a minimálbér és soha nem volt ilyen alacsony Szlovákiában a munkanélküliség, mint most. Pellegrini fontosnak tartja, hogy Szlovákia ne távolodjon el az Európai Uniótól, hiszen gazdasági és stratégiai szempontból is fontos a jó kapcsolat a nyugattal, hangsúlyozta, hogy a befektetések 89 százalék az EU-ból érkezik az országba.

Az államfő azzal zárta a beszédét, hogy a képviselők ne a múlttal foglalkozzanak, hanem döntéseikkel tegyenek a jobb, nyugodtabb és egészségesebb életért.

(Borítókép: Peter Pellegrini 2024. október 11-én. Fotó: Jakub Porzycki / NurPhoto / Getty Images)