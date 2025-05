Kész tervekkel ül asztalhoz Ukrajna és Oroszország, Zelenszkij–Putyin–Trump találkozó jöhet

Június másodikán, hétfőn ülhet újra tárgyalóasztalhoz Isztambulban Ukrajna és Oroszország képviselete az orosz–ukrán háború lezárásáról szóló közvetlen tárgyalások második fordulójára. A két delegáció már kész tervekkel érkezik a találkozóra, az ukrán fél a saját memorandumát már el is küldte Oroszországnak, de az oroszok a megbeszélésen mutatják be terveiket. Törökország vezetése közölte, a második egyeztetés után szívesen látnának egy közvetlen megbeszélést Volodimir Zelenszkij ukrán, Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök között, ez az igény ukrán részről is megfogalmazódott.