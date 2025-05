Alice Weidel: Magyarország a szabadság igazi forrása a világon

A német Alternative für Deutschland (AfD) társelnöke, Alice Weidel is felszólalt az idei CPAC Hungaryn, ahol leginkább a német belpolitikáról értekezett, ugyanakkor szerinte a világon mindenhol megpróbálják ellehetetleníteni az AfD-hez hasonló – olvasata szerint a patrióta, szabadságszerető – pártokat. Weidel szerint a pártja elleni fellépések a demokrácia alapját gyengítik, kritizálta Friedrich Merz kormányát, valamint szerinte Magyarország a szabadság igazi forrása.

Május 29–30-án immáron negyedik alkalommal zajlik a CPAC Hungary, amelyen részt vett a német szélsőjobboldali párt, az Alternative für Deutschland (AfD) társelnöke és korábbi kancellárjelöltje, Alice Weidel.

Az Alapjogokért Központ által megrendezett eseményen Weidel először diplomatikusan megköszönte a meghívást, és azt ígérte, mint „Németország vezető patrióta pártjának a társelnöke és leendő kormánypártja”, a szabadságszerető németek üzenetét továbbítja majd.

Ezután Weidel kizárólag a német belpolitikai helyzet saját interpretációjáról beszélt, majd ezt helyezte egy globális értelmezési keretbe.

Az AfD társelnöke szerint a németeknek elegük van, hogy hazudnak nekik, hogy évről évre romlik az életminőség. Úgy látja, az establishment politikája Németországot egy veszélyes zónává változtatta, és a németek szenvednek az illegális migrációtól, a robbanásszerűen növekedő bűnözéstől, a magas adóktól, az energiaáraktól és az inflációtól.

Ezért van az, hogy kiszavazták a régi zöld-baloldali kormányt, hogy azután egy másik kormány lényegében ugyanezen katasztrófa felé vezesse az országot, amely azt állítja, hogy megállítja az illegális migrációt, de tárva-nyitva hagyja a kapukat

– állította Weidel, aki szerint a CDU elnöke és Németország jelenlegi kancellárja, Friedrich Merz teljesen ellentétes politikát folytat, mint amit a kampány során ígért.

„Ha arra gondolunk, hogy milyen hétköznapi horrort jelent számunkra a hétköznapi erőszak és iszlamista terroristák támadása, akkor a kormányunk csendben marad. Merz kancellár ugyan tőlünk lemásolt és átvett megoldásokkal indult a választásokon, de a választások másnapján szépen mindenben visszakozott. Eladta a lelkét a baloldalnak, hatalomban tartotta őket, cserébe azért, hogy ő maga kancellárrá válhasson. Az establishment kétségbeesetten kapaszkodik a hatalomba, ez lett az elsődleges problémája és feladata nekik” – fogalmazta meg véleményét az AfD társelnöke.

Szerinte a Merz vezette kormány manipulálja az alkotmányt, megkerülik a törvényeket, valamint pártjára utalva arról beszélt, hogy a parlamenti ellenzék alapvető jogait veszik el – beszéde ezen pontján Weidel arra utalt, hogy Merzék a választás után még az előző Bundestaggal szavaztatták meg az adósságfék megkerülését, valamint a szélsőjobboldali pártnak nem szavaztak meg parlamenti pozíciókat, például nem adnak alelnököt a Bundestagban.

Weidel emellett azzal vádolta meg Merzet és az establishmentet, hogy a szólásszabadság ellen vív háborút, amikor az AfD-t jobboldali radikálisoknak mutatja be,

és a gyűlöletbeszéd, valamint a dezinformáció elleni harc jegyében hallgattat el Weidel szerint legitim véleményeket.

A német szélsőjobboldali politikus kitért arra is, hogy a Szövetségi Alkotmányvédelmi Hivatal megfigyeli pártját. Weidel szerint ez egy establishmentet védő hivatal, „aminek az a feladata, hogy a kormányt hatalomban tartsa, ahelyett, hogy a terrortámadásokat akadályozná meg” – mondta Weidel, majd gondolatát arra futtatta ki:

Egyetlen cél vezérli őket: hogy az ellenzéket megfigyelhessék, és valahogyan ráégessék az AfD-re, hogy alkotmányellenesen működik, hogy illegitimé tegyék és kizárhassák.

Weidel ezt egy autoriter folyamatnak értékelte, és szerinte teljesen abszurd, hogy Németországban ilyen történhet – azt ígérte, hogy hiába ez a célja az establishmentnek, nem fog sikerülni nekik, amit a közönség tapssal honorált. „Csak azáltal tud a baloldal a többségbe kerülni, hogy kizárnak minket a hatalomból. Ezt a baloldali dogmát tűzfalnak hívják, de szólítsuk a nevén! Ez egy pánikszoba, amit a hazafiellenes, woke establishment magának épített” – tért át a német politikában tűzfalnak nevezett, a szélsőjobb elleni politikai karanténra, amivel szerinte lebontják a demokrácia intézményeit.

Mint rámutatott, a februári előrehozott német szövetségi választásokon négy német állampolgárból egy az AfD-re szavazott, és szerinte azzal, hogy a többi német párt kizárja az AfD-t, több mint tízmillió német polgárt zárnak ki a képviselet jogából.

J. D. Vance amerikai alelnök Müncheni Biztonsági Fórumon elmondott beszédére utalva kijelentette, Németországban nincs helye semmilyen tűzfalnak.

Beszédét végül azzal a gondolattal zárta, hogy ezek a Németországban tapasztalható folyamatok a világon máshol is jellemzőek. „Azt gondolom, hogy a civilizációnk jövője nem kizárólag a bal- és jobboldal küzdelmétől függ, hanem egy valódi frontvonal húzódik meg egy autoriter, centralista, bürokratikus paternalista baloldal és azok között, akik hisznek és mindent meg is tesznek a polgári, gazdasági és szellemi szabadságért az országainkban” – jelentette ki Weidel, aki szerint a változás szele egyre erősebben fúj Európában és a nyugati világon, a jövő pedig a „szabad patrióta polgároké és szuverén nemzeteké”, amit szerinte e konferencia is jól példáz.

Zárásként még egyszer megköszönte a vendéglátást Orbán Viktornak, és kijelentette, hogy szerinte a magyar kormány valóban a szabadságnak az igazi forrása a világon.

A Budapestre negyedik alkalommal érkező CPAC Hungaryn jobboldali európai és dél-amerikai politikusok mellett magyar kormánypárti politikusok is felszólaltak. A nyitóbeszédet ezúttal is Orbán Viktor magyar miniszterelnök mondta, de felszólalt még Szalay-Bobrovinczky Kristóf honvédelmi miniszter, pénteken pedig Szijjártó Péter külügyminiszter.

A CPAC az 1970-es években az amerikai jobboldali-konzervatív gondolkodók, illetve prominens politikusok által és számukra megrendezett konferenciaként indult, amelyen az amerikai Republikánus Párt irányvonaláról, jövőjéről és politikai cselekvéséről vitatkoztak, azonban időközben a fórum mivoltát felváltotta az amerikai jobboldali gondolatok terjesztése és exportálása.

Az eleinte kizárólag az Egyesült Államokban megtartott fórumot már megszervezték Brazíliában, Izraelben, Japánban, idén pedig a CPAC Hungary előtt az elnökválasztás második fordulójára készülő Lengyelországban is, ahol a helyi témák mellett túlnyomó többségben a mindenkori republikánus politikai ügyek, illetve az utóbbi időben az amerikai kultúrharc amerikai nézeteiről szóló eszmecserék uralták.

(Borítókép: Alice Weidel 2025. május 30-án. Fotó: Tövissi Bence / Index)