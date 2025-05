Tudomásul kell venni, hogy a sóbánya elesett, Parajd pedig tönkrement

A műsort azzal kezdtük, hogy megkértem Lukács Csabát, aki újságíró és a Magyar Hang lapigazgatója, egyben pedig Parajdon nőtt fel, hogy meséljen a nagyközségről. Az ő információit egészítette ki kollégám, Gáll András, az Index főmunkatársa, aki a beszélgetés előtt néhány órával tért vissza a szerencsétlenség színhelyéről, ahonnan lapunk olvasóit tudósította.

Parajdon már több mint 200 éve működik sóbánya, amelyből Erdély területén meglehetősen sok van, de a XVIII. század végén ez volt az első olyan, ahonnan már a föld alól termelték ki a sót és nem külszíni fejtéssel próbálkoztak.

A kommunizmus idején egy magyar orvos javasolta az 1970-es években, hogy a hatalmas üregekből álló bányában légzőszervi rendellenességben szenvedőket kellene kezelni, amire a korabeli bukaresti vezetés is ráharapott,így már vagy 50 éve elindult a belső turizmus Parajd irányába. Ugyanis az akkori társadalombiztosítás kifizette a beutaltak napi belépőjegyének az árát a bányába, hogy kéthetes kúrákkal javítsanak egészségükön.

A rendszerváltást követően pedig nagyon sok helybéli élt a lehetőséggel és indított kisebb-nagyobb vállalkozást – éttermet, panziót, vendégházat –, amivel beszálltak az erdélyi turizmusba. A dolog annyira bejött, hogy a koronavírus járvány előtti esztendőben már 600 ezren keresték fel Parajdot és a sóbánya komplexumot.

Földalatti város a bányában

Akik nem jártak még a helyszínen, azoknak Lukács Csaba nagyon plasztikusan, de elmagyarázta, hogy hét szint van egymás fölött, a bánya legmélyebb pontja 400 méter mélyen van. Olyan hatalmas, több kilométeres járatokat kell elképzelni, ahová külön buszokkal szállítják be a turistákat, akik a bányakomplexumban kialakított utcákon található boltokban vásárolhatnak, éttermekben ehetnek, vagy a gyerekeknek kialakított kalandparkban játszhatnak.

A bánya és maga a sómonopólium állami kézben van Romániában. A SalRom a parajdival együtt hét bányát üzemeltet az országban és évente több tízmilliárd forintnak megfelelő profitot termel. Viszont a cég élén ritkán állt bányamérnök, ehelyett – a román belpolitikában megszokott módon – a mindenkori kormányzópárt holdudvarából került ki az aktuális vezérigazgató, akinek a parajdi fejlesztések nem jelentettek prioritást.

Mi okozta a katasztrófát?

Geológusok már 2007-ben tanulmányban figyelmeztettek, hogy a bánya fölötti Korond patak idővel gondot okozhat, mert elhordja a talajt a sós sziklák fölül és elkezdi kimosni a sót, majd eláraszthatja a bányát. A felszólításra senki sem reagált, noha a nem túl távoli Tordán is hasonló gondokkal küzdöttek, ahol azonban a kritikus szakaszon a helyi patakot egy hosszabb betongyűrűbe terelve el tudták vezetni.

Az első komoly veszélyt a 2022-es vízbetörés okozta Parajdon, ami akkor a mostaninál kisebb volt és sikerült elhárítani, azonban azóta sem történt semmi. Most az elmúlt hetek heves esőzései nyomán olyan mennyiségű vizet szállított a Korond, hogy kimosta a talajt és elkezdett befolyni a sóbarlangba. És az egész bánya megtelt több millió liter vízzel, amit a jelenlegi eszközökkel képtelenség rövid idő alatt kiszivattyúzni.

Ha lebetonozták volna a medret, vagy betongyűrűkbe vezetik, vagy csak elterelik a patakot, akkor nem történik meg mindez. Kimondhatjuk, hogy a parajdi sóbányának vége!

– fakadt ki Lukács Csaba. Az igazi baj és a bánya végét valószínűleg az jelenti, hogy a víz szép lassan kioldja a sót a falakból és azok képtelenek lesznek tartani a felettük lévő tömeget, így idővel összeomlik a bánya belseje, maga alá temetve az évtizedek óta ott felépített minden turisztikai látványosságot és műszaki berendezést.

Ki a felelős a katasztrófáért?

Feszegettük azt a kérdést is, hogy végül is ki tehető felelősség azért, ami történt. Lukács Csaba egyértelműen a sóbánya vezetését nevezte meg, mert nem vette komolyan a problémát és felelős a bukaresti állami cégvezetés is, mert nem a jó gazda gondosságával vitte a helyi sóbánya ügyeit. Felelősek a politikusok is, akik szívesen szefiztek a bányánál, de a korábban kormányon lévő RMDSZ-tagok sem tettek semmit a sóbánya biztonságáért.

A helybéliek pedig sok jóra nem számíthatnak, mert egyszerűen eltűnt az a természeti látványosság, amely az ő megélhetésüket biztosította eddig. Lukács Csaba hozzátette, hogy nagyon sok embernek van hitele és elég reménytelen helyzetbe kerültek azután, hogy Székelyföld egyik legnagyobb látványossága tönkrement.

