Romániában többé nem lesznek nyilvánosak a tisztségviselők vagyonnyilatkozatai

A román alkotmánybíróság arról határozott, hogy a jövőben nem kell nyilvánosságra hozni a képviselők vagyonnyilatkozatait, mert az sérti az alaptörvényben garantált magánélethez való jogot. Mostantól a dokumentumot elég lesz a Feddhetetlenségi Ügynökséghez benyújtani. A testület azt is kimondta, a képviselőknek ezentúl hozzátartozóikra sem kell kitérniük a nyilatkozatban, mivel mindenki csak saját magáért vállalhat felelősséget, a rokonaik esetleg előttük is eltitkolt vagyona után nem. A döntést több szervezet is bírálta.