Tajvan megijedt, egyre komolyabban fegyverkezik és készül a Kína elleni háborúra

Egyesek szerint a Tajvani-szoros lehet a következő nemzetközi háborús konfliktus helyszíne. Egészen a közelmúltig azonban Tajvan nem úgy viselkedett, mint egy olyan ország, amelyet egy egyre növekvő inváziós fenyegetésel néz szembe egy nukleáris fegyverekkel rendelkező, szomszédos nagyhatalom részéről, amely világossá tette a sziget ellenőrzésére irányuló szándékát.

A legutóbbi jelekből azonban úgy látszik, Tajvan most már komolyan veszi az önvédelmet. Ez több okból is fontos – nem utolsósorban azért, mert Donald Trump amerikai elnök eddigi nyilatkozatai alapján nem fog segíteni egy olyan országnak, amely nem hajlandó segíteni magán.

A Nyugat a hadsereg civil vezetését helyezi előtérbe, de a tajvani védelmi minisztériumot főként a hadsereg tisztjei vezették. Tajvan katonai kultúrája a Kuomintang autoriter uralma alatt alakult ki, Peking iránti szimpátiával és reformellenességgel. Egy korábbi, 2013-as kísérlet arra, hogy polgári minisztert állítsanak a tárca élére, az ellenállás miatt mindössze hat napig tartott.

Néhány évvel ezelőtt például egy magas rangú tajvani katonatiszt a kínai nukleáris fenyegetésről azt mondta, hogy nem aggódik túlságosan, mert Hszi Csin-ping kínai elnök soha nem vetne be nukleáris fegyvert Tajvan ellen – ugyanis ők mind kínaiak.

Csaj Ing-ven, Tajvan 2016 és 2024 között hivatalban lévő elnöke erős vezető volt, aki megértette a Kína felől érkező fenyegetést. Aggódott amiatt, hogy a fenyegetésre való túlzott nyilvános összpontosítás ellenségessé teheti Pekinget, elbizonytalaníthatja Tajvan lakosságát, és megijesztheti a nemzetközi üzleti közösséget. Ez az érthető óvatosság azonban a katonai felkészültség rovására ment – írja a Foreign Policy hasábjain Matthew Kroenig, az Atlantic Council senior védelempolitikai elemzője.

Tajvan sebezhetősége a közvélemény megosztottságából is fakad. Több mint egy évtizede a függetlenségpárti Demokratikus Haladó Párt (DPP) kormányozza, de az ellenzéki Kuomintang inkább a Kínai Kommunista Párttal (KKP) szimpatizál. Az agresszív KKP dezinformációs kampányai által félrevezetve a tajvaniak jelentős része úgy véli, hogy a DPP és washingtoni szövetségesek a felelősek elsősorban a feszültség szításáért.

Új hozzáállás a kínai fenyegetéshez

Az utóbbi időben azonban a szigeten egyre komolyabban veszik az önvédelem kérdését. Laj Csing-te tajvani elnök elődjénél agresszívebben hívta fel a figyelmet a kínai fenyegetésre és hozott intézkedéseket annak elhárítására. Ezek közé tartozik például Kína „ellenséges külföldi hatalommá” nyilvánítása, a katonai bíróságok visszaállítása a Kína javára kémkedő nyugalmazott katonatisztek elszámoltatására, és olyan kínai állampolgárok kitoloncolása, akik a KKP Tajvan meghódítására irányuló terveit dicsőítik.

Emellett az elnök kinevezte Tajvan első valóban civil védelmi miniszterét, Wellington Ku-t, hogy végrehajtsa a szükséges reformokat. Ezek közé tartozik a kötelező katonai szolgálat négy hónapról egy évre történő meghosszabbítása és a katonai gyakorlatok megtartása.

Tajvan korábbi védelmi stratégiája arról szólt, hogy Kína hadseregét egy esetleges támadás esetén a vízparton állítják meg. Ku alatt azonban a tajvani hadsereg az„eróziós” védelmi stratégiát alkalmazta, amelynek célja, hogy a kínai inváziós erőket kifárassza, és a sziget minden egyes centiméteréért harcoljanak – időt nyerve a külső (elsősorban amerikai) beavatkozásra. A stratégiát a védelmi kiadásoknak a 6 évvel ezelőtti 2 százalékos GDP-arányos szintről 2,5 százalék körülire történő növelésével támogatják. Laj ígéretet tett arra, hogy ezt az arányt 3 százalékra emeli.

Bár Tajvan egyes védelmi beszerzései – például a helyben gyártott tengeralattjárók – még mindig kérdésesek, a forrásokat többnyire pontosan azokra az aszimmetrikus képességekre költik, amelyekre a sziget elleni kínai invázió megakadályozásához szükség lesz. Ilyenek például a hajók elleni rakéták, valamint a lég- és rakétavédelem. Amerikai tisztviselők arról számolnak be, hogy Tajvan most mindent megvásárol, amit az amerikai védelmi tervezők kérnek tőlük.

Saját fegyverfejlesztésre van szükség

Kroenig szerint a helyi védelmi fejlesztések legnagyobb akadálya jelenleg az amerikai védelmi ipari bázis siralmas állapota és Washington képtelensége arra, hogy teljesítse a rendeléseket. Ezzel azonban Tajvan nincs egyedül. Az Egyesült Államok mindenkivel ezt teszi – beleértve saját magát is.

Az amerikai fegyverszállítások kiegészítésére Tajvan saját újgenerációs fegyvereinek fejlesztését helyezi előtérbe. Ennek érdekében Hsziao Bi-kim tajvani alelnök segített felállítani egy irodát az amerikai védelmi minisztérium védelmi innovációs részlegének mintájára. Ebben olyan cégek kapnak helyet, mint a Geosat, amely kifinomult légi drónokat gyárt, és a Lungte Shipbuilding, amely pilóta nélküli kamikaze felszíni hajókat épít.

A háborúkban azonban nem csak a hadseregek vesznek részt. Mennyire ellenálló a tajvani társadalom egy nagyszabású kínai invázióval vagy blokáddal szemben? Háború esetén Kína valószínűleg megszakítaná Tajvan kapcsolatát a külvilággal azáltal, hogy elvágná a tenger alatti kábeleket és blokkolná az energiaimportot, amelytől Tajvan ellátásának több mint 95 százaléka függ. A tajvaniak hajlandóak lesznek-e ellenállni a sziget életét fenyegető ilyen fenyegetésekkel szemben, vagy pedig beadják a derekukat és egyszerűen elfogadják új kínai kommunista uralmat?

Ezen kihívás kezelése érdekében a tajvani kormány szorosan együttműködött az Egyesült Államokkal egy új, védelmi ellenálló képességgel foglalkozó bizottság felállításában. Egyéb lépések mellett olyan műholdas rendszert hoztak létre, amely a tenger alatti kábelek elvágása után is biztosítja az internet-hozzáférést, és jelentős beruházásokat hajtanak végre a helyben termelt energia, többek között a tengeri szélerőművek terén. A minisztériumok gyakorlatokat tartanak, hogy megtervezzék, hogyan lehet válsághelyzetben fenntartani az alapvető szolgáltatásokat. Létrehoztak egy szervezetet, amelynek feladata egy több mint 1,5 milliós tartalékos erő megszervezése, kiképzése és felszerelése.

A lakosságot is fel kell készíteni

A tömegmédia is hozzájárul a felkészüléshez. Idén nyáron egy új televíziós minisorozatot mutatnak be, amelynek célja, hogy az átlagpolgár számára is érzékelhetővé tegye a veszélyt. Címe Zero Day, és egy Tajvan elleni fiktív kínai támadást mutat be szemléletesen. A fiatalabb korosztály egyébként amúgy is erősebb tajvani nemzeti identitással és a KKP-vel szembeni nagyobb ellenszenvvel rendelkezik.

Tajvan új hozzáállását a megugró gazdasági bizalom is támogatja. Az elmúlt években elért évi 3-4 százalékos folyamatos gazdasági növekedésnek köszönhetően a lakosság egyre gazdagabb, az egy főre jutó GDP már meghaladja Japánét.

A megnövelt védelmi kiadások azonban még mindíg nem tűnnek elégségesnek. A Trump-kormányzat egyik vezető védelmi tisztviselője nemrégiben arról beszélt, hogy a GDP 10 százalékát kellene védelmi kiadásokra fordítani, ami több mint háromszorosa a mostaninak. Ez valószínűleg túlzás lenne, de a NATO-szövetségesek a jövő hónapban a hágai éves csúcstalálkozójukon új, 5 százalékos védelmi kiadási ígéret mellett kötelezik el magukat. Ez is ésszerű cél lenne egy olyan ország számára, mint Tajvan, amely éppoly kiszolgáltatott, mint a NATO keleti határállamai. Litvánia például jövőre 5,25 százalékot tervez költeni.

A 1,5 millió tartalékos első pillantásra lenyűgözőnek tűnhet, de jelenleg alig több, mint egy lista a védelmi minisztérium adatbázisában. Tajvannak prioritásként kell kezelnie ezeknek az erőknek a felszerelését fegyverekkel, lőszerrel, más alapvető képességekkel. Emellett logisztikára is szükség van.

Tajvan lépései a komolyabb energiafüggetlenség felé valósak, de nagyon alacsony alapról indulnak. A sziget cseppfolyósított földgázkészletei például csak nyolc napig elegendőek blokád esetén. Egy nagyobb háború szinte biztosan tovább tartana. A kormánynak újra kellene gondolnia az atomenergia betiltására tett ígéretét, meg kellene hosszabbítania a jelenlegi reaktorok élettartamát, és fontolóra kellene vennie a kis, moduláris reaktorok új generációjának telepítését is – írja a szerző.

(Borítókép: Tajvani katonák éles tüzérségi gyakorlaton vesznek részt 2023. július 3-án Tajvanon. Fotó: I-Hwa Cheng / Bloomberg / Getty Images)