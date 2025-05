Reményt kaptak a parajdiak a katasztrófa után

A székelyföldi internetes média egybehangzóan arról számolt be, hogy szombat délelőtt Parajdra látogat Nicusor Dan, a minap az erdélyi magyar közösség hathatós támogatásával (is) megválasztott új román államelnök, hogy személyesen tájékozódjon a sóbányát ért katasztrofális árvíz körülményeiről. Nicusor Dant elkíséri többek között Tánczos Barna pénzügyminiszter és Antal Lóránt udvarhelyszéki szenátor is, utóbbi csütörtök este már tartott egy lakossági fórumot Parajdon.