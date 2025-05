A pofon, ami elindította Donald Trump harcát

A vádakban van igazság, de mégis csupán ürügynek tűnik. Az ötlet, hogy az elitiskolákat célba vegyék a szövetségi pénzek megvonásával, már évekkel korábban megszületett. Sok konzervatív már régóta tanulmányozza, hogyan lehetne felvenni a harcot az amerikai felsőoktatás általuk liberálisnak tartott „mételye” ellen. Néhányan most a Trump-kormányzatban pozícióba kerülve próbálják sürgetni a változást.

Trump körének vezető hangjai azzal érveltek, hogy az egyetemeken olyan mélyen jelen vannak a progresszív eszmék, hogy a kis, fokozatos változtatások nem lennének elegendőek – a szövetségi kormánynak kell kikényszerítenie egy jelentős kulturális változást. Az elképzelést azonban évekig nem vették komolyan.

Aztán egy pofon mindent megváltoztatott.

A fordulópontot jelentő monokli

2019 februárjában Hayden Williams felállított egy asztalt a Berkeley egyetemen, ahol segített diákokat toborozni a Turning Point USA-hoz, a Charlie Kirk konzervatív aktivista által alapított, fiatalokat felkaroló csoporthoz. Egy férfi gúnyolódott Williamsszel, majd arcon ütötte. Sem a támadó, akit később letartóztattak, sem Williams nem volt az iskola diákja.

A támadásról készült videó felkerült a világhálóra, és Williams egy monoklival a szemén megjelent a Fox News műsorában.

Kirk felidézte, hogy Trump akkor azt mondta neki: „Tennünk kell valamit ez ügyben”. Kirk azt válaszolta, itt a lehetőség Trumpnak, hogy kiálljon a konzervatív diákok mellett, és beszéltek arról is, hogy megvonják a szövetségi támogatásokat a szólásszabadság megsértése miatt.

Körülbelül két héttel a verekedés után Trump színpadra vitte Williamst a Konzervatív Politikai Akciókonferencián. Az elnök akkor elmondta, azt tervezi, hogy aláír egy rendeletet, amely előírja a főiskolák és egyetemek számára a szólásszabadság betartását, ha szövetségi kutatási pénzeket akarnak.

Ha nem teszik, az nagyon sokba fog kerülni

– mondta Trump.

Nem sokkal később Trump aláírta a végrehajtási rendeletet. Az ellenzők, köztük a kongresszusi republikánusok és néhányan a Fehér Házban, megakasztották azt. Lamar Alexander republikánus szenátor, a szenátus oktatási bizottságának elnöke megkérdőjelezte a rendelet alkotmányosságát.

A módszer egy korábbi korszakot idézett. Richard Nixon elnök a Massachusettsi Műegyetem (MIT) védelmi minisztériumi támogatását akarta megvonni az egyetemi háborúellenes tüntetésekre válaszul, de kormányának tagjai visszautasították, mondta Michael Koncewicz történész.

Az első Trump-kormányzat mindazonáltal jogi alapokat teremtett a mostani harchoz. Miután a kormányzat 2020-ban sikertelenül próbálta megakadályozni, hogy a Trump által ellenzett projektekre pénzt utaljanak, a Vezetési és Költségvetési Hivatal kiigazította a szövetségi támogatási szabályokat.

Az új szabály lehetővé tette a projektek megszüntetését, „ha egy odaítélés már nem valósítja meg a program céljait vagy az ügynökség prioritásait”.

Az ellenség

A Trump első és második ciklusa közötti négy év alatt néhány korábbi kormányzati tisztviselője újabb kísérletet kezdett tervezni a felsőoktatás megregulázására. Konzervatív felsőoktatás-politikusok feltérképezték azt, hogy miként használhatnák a végrehajtó hatalmat, előre látva, hogy a republikánusok esetleg nem rendelkeznek majd a szenátusi filibuster leküzdéséhez szükséges 60 szavazattal.

Nagy volt rá az elhatározás, hogy megtervezzék az átfogó felsőoktatási reformot, amely szövetségi szinten indokolt lenne

– emlékezett vissza Adam Kissel, aki Trump első ciklusa alatt az oktatási minisztérium felsőoktatási programokért felelős helyettes államtitkára volt.

JD Vance alelnök, aki a Yale jogi karán végzett, a 2021-es Nemzeti Konzervativizmus konferencián tartott beszédében, amelynek címe „Az egyetemek az ellenség” volt, világossá tette ezt a kérdést.

Majd a 2023. október 7-i gázai támadások és a megindult háborút követő palesztinbarát tüntetések adták a meglepetésszerű lökést. Egy decemberi kongresszusi meghallgatáson a képviselőház tagjai három nagy hírű egyetem elnökét kérdezték az antiszemitizmusról szóló jelentésekről. Elise Stefanik képviselő, Trump egyik legfőbb szövetségese, aki maga is a Harvardon végzett, országos figyelmet keltett a vizsgálatával.

„A zsidók népirtására való felhívás sérti az MIT magatartási kódexét vagy a zaklatásra vonatkozó szabályokat, igen vagy nem?” – kérdezte Sally Kornbluthot, az MIT elnökét. Kornbluth nemleges választ adott.

2024 januárjában a Heritage Foundation rendezvényt tartott, hogy létrehozza az antiszemitizmus elleni küzdelemmel foglalkozó nemzeti munkacsoportot. Trump első ciklusának számos tisztségviselője csatlakozott ehhez, köztük David Friedman, Izrael volt nagykövete. Azt mondta, hogy az antiszemitizmus „beszivárgott az Ivy League-be”.

„Bemehetsz egy manhattani koktélpartira, és ha náci retorikát hangoztatsz, ajtót mutatnak neked” – mondta Friedman a munkacsoport indulásakor sugárzott videójában. „De ha azt a meggyőződésedet fejezed ki, hogy Izraelnek nem szabadna léteznie, akkor valószínűleg meghívnak egy italra.”

Friedman négypontos receptet javasolt, kezdve azzal, hogy „vegyük el a pénzüket”.

A gyűlöletcsoportoknak el kell veszíteniük az adómentes státuszukat, és az egyetemeknek, amelyek nem védik meg a diákjaikat, el kell veszíteniük az állami finanszírozásukat

– mondta Friedman.

Trump csapatát felbátorította a 2024-es győzelme, amely szinte minden demográfiai csoportban támogatást kapott, beleértve a fiatalabb szavazókat is. Morton Klein, az Amerikai Cionista Szervezet elnöke úgy vélte, hogy a második Trump-kormányzatnak is van fogékony közönsége. Egy listát adott azokról az iskolákról, amelyeket szerinte meg kellene vizsgálni, részben saját, nemkívánatos tapasztalatai alapján. A listán szerepelt a Harvard, a Columbia, a Duke és a New York-i egyetemek, valamint a U Penn és a University of California, Irvine.

Az elnök át akarja irányítani a szövetségi forrásokat

Trump nemrégiben azt mondta, hogy át akarja irányítani a szövetségi forrásokat az elit intézményekből a szakiskolákba, és javaslatokat kért arra vonatkozóan, hogy ezt hogyan valósítsa meg. Az elnök a Harvard alapítványi tőkéjét vette célba, és azt mondta a stábjának, hogy az ország leggazdagabb támogatóival rendelkező egyetemnek nincs szüksége szövetségi támogatásra.

A legújabb közvélemény-kutatások, köztük a The Wall Street Journal tavasszal készült felmérése szerint az amerikaiak túlnyomó többségben ellenzik az orvosi kutatások egyetemi finanszírozásának csökkentését. A lap felmérése azt is megállapította, hogy a Trump-adminisztráció bizonyos érvei támogatást nyerhetnek, mint például az, hogy a megszorításokat a zsidó diákok antiszemitizmustól való megvédésének eszközeként állítják be.

(Borítókép: A Harvard Egyetem Üzleti Iskola kampuszának látképe az Egyesült Államokban, Cambridge Massachusetts államban 2025. április 15-én. Fotó: Faith Ninivaggi / File Photo / Reuters)