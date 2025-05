Diplomáciailag kellemetlen helyzetbe került Ukrajna a béketárgyalásokat megelőzően. Az Egyesült Államok nyomást gyakorolhat Ukrajnára, hogy vegyen részt a tárgyalásokon, még akkor is, ha Moszkva nem mutatja be memorandumát, és annak ellenére, hogy Oroszország megtagadja a feltétel nélküli tűzszünet elfogadását – írja a The Washington Post.

Amerikai tisztviselők többször is azzal fenyegetőztek, hogy nem vesznek részt az eseményen – ami Oroszországnak lenne kedvező.

Ukrajnának kevés mozgástere van, mivel továbbra is az amerikai katonai és hírszerzési információkra támaszkodik, amely segített neki megóvni magát attól, hogy még több területet veszítsen el a háború következtében.

Az ukrán fél nem kívánja elkezdeni a tárgyalásokat az Oroszország által korábban javasolt feltételek alapján, mivel azokat elfogadhatatlannak tart, beleértve azokat a követeléseket, hogy engedjen át több nagy várost, amelyek még mindig Ukrajna ellenőrzése alatt állnak, és csökkentse fegyveres erőinek létszámát.

Tatjana Sztanovjaja, a Carnegie Orosz-Eurázsiai Központ vezető tudományos munkatársa úgy véli, hogy Oroszország azon döntése, hogy kivárjon feltételeinek átadásával, szándékos taktika volt, hogy elkerülje pozíciójának bármilyen kritikáját a találkozó előtt.

„Moszkva úgy tűnik, szándékában áll megfosztani Ukrajnát és európai partnereit minden lehetőségtől, hogy kiértékeljék, kritizálják vagy megtagadják a dokumentummal való együttműködést a találkozó megkezdése előtt” – írta az X oldalán.