Egyre többen kongatják a vészharangot Iránban az országot fenyegető demográfiai válság miatt. A probléma súlyát jelzi, hogy az iráni egészségügyminiszter-helyettes, Alireza Raiszi 2024 novemberében Irán létét veszélyeztető fenyegetésként jellemezte a demográfiai adatok hosszú távú következményeit:

Ha a jelenlegi demográfiai tendencia folytatódik, száz év múlva Irán már nem létezik. Ez egy olyan kérdés, amit nagyon komolyan kell vennünk.

A politikus arra is figyelmeztetett, hogy 2101-re Irán jelenlegi, 87 milliós népessége akár a felére is visszaeshet, miközben a népesség fele időskorú lesz.

Milyen tényezők állnak a demográfiai válság mögött?

A demográfiai válság számos, egymással szorosan összefüggő tényezőre vezethető vissza.

A házasságkötések száma az elmúlt években jelentősen csökkent, 2010 és 2023 között 46 százalékos visszaesés volt tapasztalható. A csökkenés a gazdasági nehézségek mellett a nyugati életszemlélet elterjedésével és ennek nyomában a házasság intézményével kapcsolatos társadalmi gondolkodás megváltozásával is kapcsolatba hozható.

A hivatalos statisztikák szerint a házasságkötés ideje is egyre jobban kitolódik. A férfiak átlagosan 28 évesen, a nők pedig közel 24 évesen házasodnak, de a nagyvárosokban élők ezt még inkább halasztják. A Teheránban élő nők jellemzően elérik a 30. életévüket, mire férjhez mennek. Mindez a gyermekvállalásra és a termékenységi ráta alakulására is jelentős hatással van, hiszen csökkenti a további gyermekvállalás lehetőségét.

Az egyre kevesebb házasságkötés növekvő arányban végződik válással. A hivatalos iráni adatok szerint a 2023-ban kötött házasságok 40 százaléka ért véget válással. A 31 tartomány között azonban jelentős eltérések vannak: a hagyománytisztelő régiókban jellemzően alacsonyabb a válási ráta, például az ország délkeleti részén található Szisztán és Beludzsisztánban mindössze 10 százalék körüli. Az 1980-as években még ez az érték volt Irán egész területén a meghatározó.

A gazdasági helyzet kedvezőtlenül hat az említett tényezőkre. A tavalyi adatok szerint minden harmadik iráni a szegénységi küszöb alatt él, az inflációs és munkanélküliségi ráta pedig továbbra is magas. Mindezek jelentősen gátolják a családalapítási szándékokat.

A csökkenő tendencia alól a termékenységi ráta sem volt kivétel az elmúlt évtizedekben. Míg az 1970-es években az értéke 7 volt, 1984-re 4,21, 2021-re 1,23, 2023-ra pedig rekordalacsony, mindössze 0,6-os értéket ért el. A gyors csökkenésben jelentős szerepe volt az 1980-as évektől alkalmazott családtervezési politikának.

A tét a regionális hatalmi státusz

Ali Hámenei, az ország legfőbb vallási és politikai vezetője már hosszú évek óta hangsúlyozza, hogy át kell alakítani a családtervezési politikát. 2014 óta következetesen azt az álláspontot képviseli, hogy a jelenlegi, mintegy 90 milliós lakosságot 2050-ig 150 millió főre kell növelni. Erre azért van szükség, mert Irán hosszú távú politikai, gazdasági és regionális pozícióját veszélyezteti, hogy demográfiai növekedése elmarad a térségi országaihoz képest.

Hasonló következtetések vonhatók le Alireza Raiszi 2024 novemberében elmondott beszédéből is. Az egészségügyminiszter-helyettes rámutatott: míg Irán népessége 42 millió főre csökkenhet, addig lesz olyan szomszédos ország, ahol várhatóan 550, illetve 350 millió ember fog élni 2101-re.

Megoldási kísérletek

A demográfiai krízis elkerülésére az iráni állam az elmúlt években számos megoldási javaslatot vázolt fel.

A legutóbbi javaslatokat a kormány áprilisban jelentette be. Ezek szerint a földosztás és a meghosszabbított anyasági szabadság mellett az állam a meddő pároknak is igyekszik segítséget nyújtani. A kormány a közegészségügyi intézményekben végzett megtermékenyítési eljárások költségeinek 90 százalékát, míg a magánegészségügyi intézményekben végzett beavatkozások 70 százalékát átvállalja. Ezzel egy időben újra elterjedtek a gyermekvállalásra ösztönző plakátok és hirdetőtáblák.

Az iráni Ifjúságügyi és Sportminisztérium 2025 februárjában közölte, hogy a kormány a fiatalok házasodási kedvének ösztönzésére nagymértékben támaszkodik a közösségi médiára. A hatóságok februárig 205 társkereső oldalnak adtak működési engedélyt.

A Tudományos, Kutatási és Technológiai Minisztérium januárban mutatta be a javaslatait. A gyermekvállalás népszerűsítése érdekében támogatja a házas egyetemi hallgatók igényeit is kielégítő kollégiumok építését és bölcsődék létrehozását az egyetemi campusokon. Az állam kedvezőbb feltételek kialakítását tervezi a kisgyermekes hallgatók adózása, valamint az általuk igénybe vehető diákhitelek és a lakáscélú hitelfelvétel területén is. A minisztérium hangsúlyozta azoknak az egyetemi programoknak a jelentőségét, amelyek a család és a nők szerepét vizsgálják az iráni kulturális-civilizációs keretek között. A javaslatok között szerepel a gyermekvállalást elutasító egyetemi oktatási tartalmak eltávolítása is.

Ezek a kezdeményezések illeszkednek ahhoz a törvényhez, amelyet az Őrök Tanácsa 2023-ban, Ebrahim Raiszi elnök idején fogadott el. A törvény számos pénzügyi és foglalkozást érintő rendelkezéssel segítené a gyermeket nevelő munkavállalókat, azonban az iráni jegybank vezetője szerint a bankrendszer nem képes elegendő forrást biztosítani a házasságkötési és a gyermekvállalási hitelek iránti kereslet kielégítésére. A törvény másik sarkalatos pontja a fogamzásgátlókhoz és az abortuszhoz való hozzáférés korlátozása. Ennek ellenére Iránban a legálisan és illegálisan elvégzett abortuszok száma továbbra is magas. Egyes becslések szerint a számuk akár az évi 1,3 milliót is eléri.

Noha az elmúlt években számos javaslat született az iráni demográfiai válság megoldására, azok önmagukban várhatóan nem fognak átütő eredményt hozni. Ezért nem is valószínű, hogy az iráni kormány az ismertetett tervek szerint eléri 2028-ra a 2,5 értékű termékenységi rátát. A demográfiai trendek eredményes megváltoztatásához ugyanis elengedhetetlen a nemzetközi szankciók által gúzsba kötött iráni gazdaság fellendítése. Az április közepén újrakezdődő iráni–amerikai nukleáris tárgyalások ezen a téren is jelentős fordulatot hozhatnak.

A szerző a Migrációkutató Intézet kutatója.

(Borítókép: Egy nő sétál egy hirdetőtábla előtt Teheránban, Iránban 2025. május 11-én. Fotó: Atta Kenare / AFP)