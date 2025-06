Új orosz tengeri bázis nyílik Kelet-Afrikában, és ezzel vége a szomáliai kalózkodásnak

Miután a Moszkva által támogatott Damaszkusz elesett múlt év végén, a fősodrú médiában arról kezdtek írni, hogy az oroszok elveszítették a Közel-Keletet. Ez erősen megkérdőjelezhető, hiszen a Kreml saját maga dönthetett úgy, hogy az ott állomásozó katonai képességeinek nagy részét Kelet-Líbiába helyezi át, s közben a szíriai támaszpontjait is megtartja.

Kétségtelen, hogy a Földközi-tenger kulcsfontosságú szerepet játszott az orosz haditengerészet Közel-Keletre és az Indiai-óceánra való expanziós törekvésében, megkönnyítve az orosz haditengerészet útját az Indiai-óceán melegebb tengerei felé. A mediterrán térség lehetőséget adott az orosz haditengerészetnek, különösen az Egyesült Államokkal szemben, hogy bemutassa működési képességeit, és lehetővé tette számára, hogy állandó jelleggel állomásozzon a Földközi-tengeren, Líbiától Egyiptomon keresztül Szíriáig.

Oroszország továbbra is aktív formálója a közel-keleti, a mediterrán és az észak-afrikai térségben zajló geopolitikai folyamatoknak. Ehhez jön még erősödő kelet-afrikai jelentléte, ami lehetővé teszi Oroszország számára az energia- és tengeri szállítási útvonalak ellenőrzését. Mindez stratégiai partnereivel összehangolt geopolitikai programjának része, amely a Földközi-tenger keleti részétől a Vörös-tengerig, onnan pedig az Indo-csendes-óceáni térségig terjed.

Az orosz flotta Kelet-Afrikában és a Vörös-tengeren

A világ hajózásának 40 százaléka halad át a Bab el-Mandeb-szoroson és a Vörös-tengeren, beleértve a napi 4 millió hordó olajat is. Ez a tengeri folyosó, ahol már a 2010-es években is voltak kalóztámadások, ma a jemeni konfliktushoz kapcsolódó folyamatos incidensek színterévé vált.

A már így is feszültség alatt álló régió egyre jelentősebb helyi és nemzetközi haditengerészeti szerepvállalással rendelkezik. Az Arab Liga országai jelen vannak (Szaúd-Arábia, Egyiptom és az Egyesült Arab Emírségek), míg Kína és Japán ázsiai hatalmai rendszeresen járőröznek ott, és több országnak, például az Egyesült Államoknak és Franciaországnak is vannak ott bázisai, míg mások (például Törökország és Etiópia) próbálnak ilyeneket létrehozni.

Ez a régió tehát a regionális és nemzetközi hatalmak megújult és összetett kölcsönhatásának színtere. Ebben az összefüggésben Oroszország, amely szintén meghatározó szerepet kíván játszani a régióban, 2020 novemberében jelentette be a szándékát, hogy

haditengerészeti bázist nyit Szudánban, hogy új bázist biztosítson fegyveres erői számára Afrikában és az Indiai-óceánon egyaránt.

Szudán: Oroszország kapuja Afrikába és az Indiai-óceánhoz

2020. november 11-én az orosz kormány benyújtott Vlagyimir Putyin elnöknek egy kétoldalú megállapodásra vonatkozó javaslatot Kartúmmal, amelynek célja egy szudáni haditengerészeti bázis létrehozása. November 17-én az orosz elnök jóváhagyta a megállapodást, megnyitva az utat egy logisztikai bázis létrehozása előtt az orosz haditengerészet számára a Vörös-tenger partján. A megállapodás egy logisztikai bázis és haditengerészeti létesítmények létrehozását írja elő, 300 fővel, és legfeljebb négy hadihajó, köztük nukleáris meghajtású hajók befogadására is alkalmas.

A szudáni kormány beleegyezett abba, hogy 25 évre (és további 10 évre) ingyenesen biztosítja a szükséges kikötői infrastruktúrát Port Szudánban. A megállapodás lehetővé teszi Oroszország számára, hogy szudáni kikötőkön és repülőtereken keresztül importálja és exportálja a bázis működéséhez és az ott horgonyzó hadihajók ellátásához szükséges fegyvereket, lőszert és felszerelést. Ha a bázis biztonságát a szárazföldi szudáni erők biztosítják, akkor Oroszország biztosítja azt a tengeri megközelítések és a légvédelem számára.

Ezenkívül a megállapodás lehetővé teszi az orosz katonai támogatást a szudáni erők számára a tengeri mentésben, a tenger alatti mérnöki munkában és a zóna légvédelmében. Ehhez a Kremlnek ezért mindennel rendelkeznie kell, amire szüksége van egy A2/AD buborék ( Anti-Access/Area Denial – hozzáférést gátló/területmegtagadó képességek) létrehozásához a Vörös-tengeren, amely lehetővé teszi számára, hogy időnként elvágja – vagy a fennmaradó időszakban figyelemmel kísérje – az összes nyugati hajózást és kommunikációt (tenger alatti kábeleket) ezen a stratégiai tengeri folyosón.

A bázis létrehozásáról szóló tárgyalások feltehetően 2017 novemberében kezdődtek a szudáni elnök moszkvai látogatása során. Ha a projekt késedelmet szenvedett is al-Basír lemondása miatt, azt mégsem temették el. Az orosz–szudáni együttműködés még fel is gyorsult egy orosz katonai misszió létrehozásával a szudáni védelmi minisztérium szívében, valamint számos technikai-katonai megállapodás aláírásával. Így, akárcsak a MiG–29-es harci repülőgépek 2008-as, Fehéroroszországon keresztül történő Szudánba szállítása esetében, Oroszország harmadik országokon keresztül különféle fegyvereket és lőszereket szállított Szudánnak, amiért cserébe Kartúm vállalta, hogy Haftár tábornagy csapatai mellett harcoló milíciát telepít Líbiába.

Miután évekig késett, Szudán külügyminisztere idén februárban megerősítette, hogy Oroszország terve első kelet-afrikai haditengerészeti bázisának létrehozására megvalósul. A bejelentés Ali Juszef Ahmed al-Sharif külügyminiszter moszkvai látogatása során történt, ahol találkozott orosz kollégájával, Szergej Lavrovval. A találkozó után Sharif azt mondta, hogy a két ország „teljes mértékben egyetért” egy orosz bázis létrehozásában, „és nincsenek akadályok”.

A 2023 óta tartó szudáni polgárháború megakasztotta a bázismegállapodás kivitelezését. Oroszország logisztikai bázisa Szudánban, kapcsolódva a már meglévő líbiaihoz, jelentősen növeli és kiterjeszti átívelő stratégiai jelenlétét és annak súlyát.

Akárhogy is, Szudán hajlandósága bázist felajánlani Oroszországnak továbbra is jó hír Moszkva számára. Az orosz haditengerészet logisztikai támogatási pontjaként a szudáni kikötő könnyedén befogadhatna négy hadihajót, köztük atommeghajtásúakat is. Egyes elemzők úgy vélik, hogy a bázis helyreállítaná Oroszország állandó jelenlétét az Indiai-óceánon. Oroszország a hidegháború végén elvesztette ezt a kiváltságot: a szovjet korabeli berberai haditengerészeti bázist Szomáliában 1997-ben, az eritreai (akkoriban Etiópia része) nokrai bázist pedig 1991-ben zárták be.

Működésbe lépését követően a Port Szudánban található orosz bázis az Indiai-óceánon állomásozó orosz haditengerészeti hajók támogatását szolgálja majd, és

nem zárja ki az orosz magánbiztonsági szolgálatok támogatását sem, amelyek új műveleti területet nyithatnak a Vörös-tengeren a régióban továbbra is jelen lévő kalózkodás elleni küzdelemben.

Az orosz jelenlét lehetővé tenné Moszkva olajérdekeltségeinek védelmét is a régióban. Egy ilyen bázissal az orosz hadihajók iráni olajszállító tartályhajókat kísérhetnek az Arab-félszigetet körülvevő tengeren, tovább erősítve Moszkva regionális szerepét.

Az orosz létesítmény Szudánban kaput is jelent az afrikai befolyásának, Port Szudán pedig az orosz–afrikai katonai együttműködés kirakataként szolgál. Ily módon és feltéve, hogy Oroszország felajánlja segítségét Szudánnak a part menti védelmi eszközök létrehozásában, nem zárható ki, hogy ezt a modellt a régióban is követik majd. Az orosz haditengerészeti hajógyárak képesek gyors járőrhajókat kínálni a regionális ügyfeleknek alacsonyabb áron, mint nyugati versenytársaik, így nagyon is valós ügyfélkörre tesznek szert Kelet-Afrika partjain.

Líbiához hasonlóan Szudán is egy megosztott ország, ahol bázisokat épít Oroszország. Persze vannak lehetőségek és buktatók egyszerre.

Az ambiciózus, Észak-Afrikától a Közel-Keleten át az Indiai-óceánig átívelő orosz stratégiai jelenlét a lehetőségek mellett ugyanakkor komoly kihívásokkal is szembesül:

A közel-keleti Szíriában a – nemzetközileg is beágyazódott – polgárháború után bizonytalan Oroszország ottani jelenlétének a jövője. Tekintettel az Oroszországtól való távolságra, a szükséges anyagok (légvédelmi rendszerek, infrastruktúra) szállítása hosszú és bonyolult lesz, ami minden bizonnyal továbbra is megköveteli a tartuszi és hmeimimi (Szíriában) bázisok közbenső logisztikai központként való használatát. A Líbia, Szudán és Csád határán lévő bázis inkább a Száhel-övezetben folytatott műveletekhez szolgálhat logisztikai központként.

Az észak-afrikai Líbiában a beszüntetett konfliktus lángjai is felcsapnak időnként, és a kelet-líbiai hadúr többoldalú bekötöttsége is destabilizáló tényező Moszkva számára. Szaddám Haftár a térségben oroszokkal rivalizáló törökökhöz fűz mostanában szorosabb szálakat, április végén pedig Washingtonban járt. Apja, Khalifa Haftar egy évvel ezelőtt Athén, négy évvel ezelőtt Tel-Aviv partnerségét kereste, a kelet-mediterrán geopolitikai sakkjátszmához kapcsolva ekként az észak-afrikai országot.

A kelet-afrikai Szudán sem egy stabil ország: a Vörös-tenger menti Szudánban 2023-ban harcok törtek ki az RSF lázadócsoport (RSF) és a kormány hadserege között, ami polgárháborúvá szélesedett ki. A regionális szeparatista mozgalmak és a rendszeres katonai puccsok miatt Szudán már nem létezik központilag irányított, szuverén állami egységként. Ezen túlmenően a helyszíni infrastruktúra, különösen az elektromos hálózat állapota problematikussá teszi egy modern haditengerészeti bázis építését, különösen az atommeghajtású hadihajók kikötése tekintetében.

Valójában egy ilyen bázis megnyitása csak hosszú hónapok, sőt évek elteltével lát napvilágot, ami kétségeket ébreszt a vállalkozás valódi megvalósíthatóságával kapcsolatban. Ezért teljesen elképzelhető az orosz–török és az orosz–amerikai verseny kijátszása a helyi hatalmak és mindenekelőtt Kartúm részéről. A szudániak politikai játéka, amely egy ideig a törökök ajánlatait részesítette előnyben, most Moszkva felé kedves. (Líbiában pont fordítva, ott most Ankarával keresik jobban a kapcsolatot.)

A több régiót átívelő orosz geopolitikai program számára a helyi konfliktusok, megosztottság tehát egyszerre lehetőség és destabilizáló tényező. Az új világrendet alakító folyamatok összetettsége és képlékenysége egyszer előny, máskor hátrány a globális és regionális hatalmak számára. A körültekintő navigálás és ütközések elkerülése nemcsak a tengereken, de a bizonytalan, változó nemzetközi környezetben is nélkülözhetetlen.

A szerző a Neumann János Egyetem Eurázsia Központ kutatója.

