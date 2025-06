Nem kizárólag a következő elnök személyéről döntenek most vasárnap Lengyelországban a választók, hanem áttételesen a Donald Tusk vezette kormány sorsáról is: amennyiben a Tusk vezette Polgári Koalíció (KO) jelöltje, Rafal Trzaskowski győz, akkor végre beteljesítheti a lengyel miniszterelnök a jogállamiság visszaállítását célzó ígéreteit – azonban amennyiben a PiS által támogatott Karol Nawrockié lesz a győzelem, ennek és vélhetően kormányának is búcsút inthet Tusk. Azonban nemcsak Tusk számára bír nagy téttel, hanem a PiS-nek is, hiszen Jaroslaw Kaczynski azt akarja bebizonyítani, van még jövője pártjának és neki is a párt élén.

Június 1-jén, vasárnap tartják a lengyel elnökválasztás második fordulóját, ahol a lengyelek arról döntenek, hogy a Donald Tusk fémjelezte Polgári Koalíció (KO) jelöltje, Rafal Trzaskowski varsói főpolgármester, vagy a PiS által támogatott konzervatív Karol Nawrocki vegye át az Elnöki Palota irányítását, miután a jelenlegi köztársasági elnök, Andrzej Duda mandátuma augusztusban lejár.

Annak ellenére, hogy a lengyelek valamennyire már belefáradtak a kampányokba, hiszen a 2023-as parlamenti választás óta voltak önkormányzati, valamint európai parlamenti választások is, az érdeklődés igen magas, valamint a kampányok is elég agresszívek.

Utóbbi nem véletlen, hiszen

az elnökválasztásnak a tétje is igen magas.

Az ugyanis könnyen okozhatja a Donald Tusk vezette kormány végét, vagy a PiS-en belüli belharcok kiújulását, miközben a PiS-nek immáron egy egyre potensebb jobboldali riválisa is van a Konföderációnak köszönhetően.

De ezen tétek nélkül is kiélezett a két elnökjelölt közötti verseny, hiszen a közvélemény-kutatások hol egyik, hol másik jelöltnek mérnek hibahatáron belüli előnyt. Így csakúgy mint Romániában május 18-án, ezúttal Lengyelországban is azon fog múlni az elnökválasztás kimenetele, hogy melyik jelölt tudja jobban mozgósítani potenciális szavazóit.

Donald Tuskék mindent egy lapra tettek fel, ami a kormány vesztét okozhatja

Az első fordulót megelőzően a közvélemény-kutatások, valamint szakértők szerint is az elnökválasztás egyértelmű favoritja a 2020-ban mindössze pár százalékponttal lemaradó Rafal Trzaskowski varsói főpolgármester volt.

Trzaskowski egy országosan ismert politikus, aki már 2018 óta vezeti a lengyel fővárost, azt megelőzően pedig egy ciklus erejéig volt EP-képviselő, valamint junior miniszter is, még a 2010-es évek elején.

Ugyanakkor az első fordulóban végül az elvárásokon alul teljesített, emiatt kiélezetté vált a verseny.

A varsói főpolgármester a vártakkal ellentétben végül csak 1,5 százalékponttal győzte le a PiS által támogatott Nawrockit, valamint ha az összes jelöltre leadott szavazatokat nézzük, akkor a jobboldali ellenzéki jelöltek (Nawrocki, a Konföderáció-társelnök Slawomir Mentzen, valamint a Konföderációból kizárt szélsőjobboldali Grzegorz Braun) a szavazatok többségét szerezték, miközben a három kormánypárti jelölt (Trazskowski, a Polska 2050-es Szymon Holownia, valamint a lewicás Magdalena Biejat) ettől rendkívül távol állt – utóbbi kettő pedig hatalmasat is bukott.

Nem véletlen, hogy emiatt a második fordulóban immáron Donald Tusk miniszterelnök is aktívan részt vett a kampányban – sajtóhírek szerint ennek egyébként Trzaskowski nem is igazán örült –, hiszen az első forduló eredménye a jövőben már így is hatással lehet a kormánykoalíción belüli dinamikára – elvégre abból a többi párt azt olvashatta ki, hogy inkább ártanak, mintsem segítenek nekik a kormánypárti padsorok –, míg a második forduló eredménye magára a kormányra lehet hatással.

Ha ugyanis nem Trazskowski nyer, lényegében megbukik a Donald Tusk vezette kormány legfőbb ígérete, a PiS által kiépített illiberális rendszer lebontása.

Amennyiben ugyanis Andrzej Dudát egy másik PiS által támogatott jelölt, Karol Nawrocki váltja, akkor a leendő elnök továbbra is megvétózhatja, valamint alkotmányjogi kontrollra küldheti a kormánypártok törvényeit, ami miatt már így is sok esetben eleve az alkotmányt és az érvényben lévő jogszabályokat is kreatívan értelmezve kell megkerülnie Tuskéknak, hogy valamit tegyenek is az előző rendszer lebontása érdekében – lényegében a jogállamiság visszaépítése érdekében éppen ezzel ellentmondásosan a hatályban lévő törvényeket szegik meg.

Emiatt a KO és Tusk számára a mostani választás nem kizárólag arról szól, hogy ők adják-e az elnököt a következő öt évben, hanem magának a kormánynak a létéről:

ha Trzaskowski veszít, akkor a kormány jogállamisági terveit továbbra is elgáncsolhatja a PiS, ami miatt legfőbb célját, ezáltal létezése legitimációját veszítené el a Tusk-kormány.

Ebben az esetben a KO-n kívül a kormánykoalíció többi pártja (centrista-civil Polska 2050, jobbközép-agrárius Lengyel Néppárt, szélsőbaloldali és ökobaloldali pártokból álló Lewica) akár dönthetnek a kormányból való kilépésről is, hogy ezzel minél távolabb tolhassák maguktól a Tusk-kormányt, abban reménykedve, hogy ezáltal jobb eredményt érhetnek el majd a következő, jelenleg 2027-ben esedékes parlamenti választáson.

Erre márpedig pozitív példa is akad, hiszen a Lewicából, ezáltal a kormányból is kilépett Razem és annak elnökjelöltje, Adrian Zandberg jobb eredményt ért el az első fordulóban a lewicás Biejatnál, ahogy a közvélemény-kutatások szerint is a parlamenti küszöb köré mérik az immáron ellenzéki pártot.

Jelenleg pedig nem is igazán látni, hogy Tuskéknak lenne B terve arra az esetre, ha az elnök továbbra is élne vétójogával, hogy ezzel lehetetlenítse el a kormány szerinte alkotmányellenes törvényjavaslatait a PiS által kiépített rendszer leépítése érdekében.

PiS-es belharcok és a Jaroslaw Kaczynski-éra lezárása jöhet, ha nem jönnek be Kaczynski számításai

Ugyan a 2023-as parlamenti választásokat a Jaroslaw Kaczynski vezette Jog és Igazságosság (PiS) nyerte, e győzelem ugyanakkor pirruszinak bizonyult: a legtöbb szavazatot ugyan a párt kapta, de parlamenti többséget sehogy sem tudott felmutatni, így nem véletlen, hogy Mateusz Morawiecki kormányát leszavazta a Szejm.

Emellett 2024-ben az önkormányzati, valamint az EP-választásokon is felemás eredményeket tudott felmutatni a párt – előbbinél a PiS szerepelt jobban, míg utóbbinál a Tusk vezette KO –, de ezen választások nem is bírtak akkora téttel, mint az elnökválasztás.

Jaroslaw Kaczynskinak ugyanis amiatt kell Karol Nawrocki miatt szurkolni, hogy megmutathassa, nem járt még el felette és pártja felett az idő, a PiS pedig továbbra is releváns politikai szereplő.

Ráadásul mindezt egy olyan jelölttel, akit Andrzej Dudával ellentétben fel kellett építenie a pártnak, és mindössze azon lengyelek körében volt ismert a választásokat megelőzően, akik napi szinten és a legmélyebben foglalkoznak a lengyel közélettel – a történész Nawrocki elnökjelöltsége előtt a Nemzeti Emlékezet Intézet elnökeként fordult meg néha a hírekben.

Kaczynski emiatt eleve nagy hazárdjátékot játszott Nawrocki támogatásával, akinek a kiválasztása is már nem mindennapira sikeredett, hiszen hivatalosan nem is a PiS, hanem egy civilszervezet jelöltjeként indult el, majd pedig később Kaczynski pártja is beállt mögé.

Nawrocki támogatása mögött az lehet a magyarázat, hogy Kaczynski nem akart egy olyan személyt indítani, aki később veszélyt jelenthetne rá a párton belül – például Mateusz Morawiecki korábbi miniszterelnök – és helyette egy olyan jelöltben gondolkodott, aki akár visszaszerezheti a párttól eltávolodott polgári, középosztálybeli szavazókat is.

Ugyanakkor Nawrocki a kampány előtt országosan viszonylag ismeretlen volt, ráadásul a kampány során sorra hullanak ki múltjából a csontvázak.

Kiderült, hogy elég zavaros körülmények között szerezte meg gdanski házát, korábban fociultraként verekedett más csapatok ultráival, emiatt felmerültek vele szemben azok a vádak, hogy alvilági kapcsolatokkal is rendelkezhet – Tusk például ezzel próbálja a lengyeleknek egyfajta morális cselekedetként keretezni, miért szavazzanak Trzaskowskira.

Emellett Nawrocki kampányában is voltak hibák: a két jelölt között tartott vitán például nikotinpárnát rakott be a szájába, ami újabb botrány okozott a kampány során – először azzal vádolták meg, hogy drogozhatott, és ugyan kiderült, hogy nem ez történt, de még Andrzej Dudának is el kellett ítélnie Nawrocki nikotinpárnázását.

Ennek ellenére – vagy épp ezek miatt – Nawrocki jó eséllyel indul a második fordulóban, mivel a Tusk-kormány tevékenységével elégedetlenek szavazataira számít

– nem véletlen, hogy kampánya egy Tusk-ellenes népszavazásként próbálja keretezni a választásokat, aminek a tétje, hogy a kormány szerintük jogállamiságot sértő lépéseivel szemben továbbra is fék és ellensúly lesz a köztársasági elnök Duda mandátumának lejárta után is.

Amennyiben Nawrocki veszít – csakúgy, mint Traskowski esetleges veresége –, az szintén láncreakciót indíthat el a lengyel politika jobb oldalán. Ebben az esetben valószínűleg ismét felerősödnek a PiS-en belül azok a hangok, akik Kaczynski távozását szeretnék, miközben az elnökválasztás első fordulója is azt mutatja, hogy a Konföderáció jóval népszerűbb a fiatal konzervatívok számára, mint a lengyel jobboldalt az elmúlt húsz évben domináló PiS.

Emiatt nemcsak Tusknak, hanem Kaczynskinak is létfontosságú a mostani elnökválasztás, csak míg előbbi kormányát, utóbbi pártirodáját és politikai örökségét veszítheti el.

Bármelyik jelölt is nyer, nem most lesznek ismét csúcsponton a magyar–lengyel kapcsolatok

Az elnökválasztás elsősorban a lengyel politika dinamikájára lesz hatással, azonban az hatással lesz a magyar–lengyel kapcsolatokra is.

Az jól dokumentált tény, hogy Donald Tusk és Orbán Viktor magyar miniszterelnök kapcsolata sokat változott az elmúlt tizenöt évben. Míg 2010-ben az újraválasztott Orbán első útja Varsóba vezetett Donald Tuskhoz, valamint az Európai Néppárt elnökeként Tusk sokáig próbálta a pártcsaládban bent tartani a Fideszt, azóta Tusk és a KO helyett inkább a PiS-szel találták meg közös számításukat a magyar kormánypártok, míg Tusk még a magyar ellenzék 2022-es március 15-i ünnepségén is beszédet mondott, az Európai Néppártnak immáron pedig a Fidesz helyett a Magyar Péter vezette Tisza Párt a tagja.

Tusk párttársa, Trzaskowski varsói főpolgármester is inkább Karácsony Gergely budapesti főpolgármesterrel találta meg a közös hangot a Fidesz politikusaival szemben – ők alapították meg 2019-ben a Szabad Városok Szövetségét az akkori pozsonyi és prágai főpolgármesterekkel közösen –, egy esetleges Trzaskowski elnökségnek pedig a természetes szövetségese nem a Fidesz, hanem a magyar ellenzék.

Azonban nemcsak Tuskkal és a Polgári Koalícióval, hanem az ukrajnai háború miatt a PiS-szel is romlott a magyar kormány viszonya,

hiszen míg a PiS minden lehetséges segítséget meg akar adni Ukrajnának, addig azt a magyar kormány elutasítja, gyakran pedig vétójogával is él az Európai Unióban ezzel kapcsolatosan.

A PiS és a Fidesz közötti kapcsolatok megváltozását legjobban ugyanakkor nem ez példázza, hanem az európai politikában elfoglalt helyük.

A 2024-es EP-választások előtt a Fidesz a PiS-t is sorai között tudó Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) pártcsaládhoz akart csatlakozni, erre ugyanakkor végül nem került sor: a pártcsalád a magyar kormánypárt helyett az etnonacionalista román AUR-t választotta a Fidesz Ukrajna-politikája miatt, így a Fidesz új pártcsalád alapításába kezdett, aminek immáron tagja a PiS-t a lengyel jobboldalon legyőzni kívánó Konföderáció is.

Emellett Morawiecki az ECR elnökeként még kampányolt is George Simion AUR-elnökjelölt mellett, míg Simion Nawrocki egyik kampányeseményén, valamint a héten először megrendezett CPAC Polandon is felszólalt Nawrocki mellett érvelve – igaz, Morawiecki részt vett a CPAC Hungaryn is, azaz a Fidesz és a PiS között nem szűntek meg a kapcsolatok, viszont mindkét párt számára hátrébb került prioritást tekintve.

Ennek ellenére a Fideszben Nawrocki győzelmének szurkolhatnak, hiszen ideológiailag jóval közelebb áll a Fideszhez, mint Trzaskowski, és Trzaskowskival ellentétben vélhetően nem az ellentéteket, hanem a közös pontokat próbálja majd keresni.

Ráadásul Nawrocki Ukrajna kapcsán nem teljesen osztja a PiS, valamint a korábbi PiS-es köztársasági elnökök politikáját, ugyanakkor Nawrocki nem a katonai támogatások leállítását követeli, inkább a Lengyelországban élő ukránoknak nyújtandó szociális programokat.

(Borítókép: A Polgári Platform lengyel köztársaságielnök-jelöltje, Rafal Trzaskowski támogatására szervezett Nagy Hazafias Menetelésen emberek vonulnak végig a Varsó utcáin 2025. május 25-én. Fotó: Klaudia Radecka / NurPhoto / Getty Images)