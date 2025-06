Mélyrepülésben Japán turizmusa, rettegnek a külföldiek egy több mint 20 éves jóslattól

A pánikot fokozza, hogy a manga eredeti, 1999-es kiadása már utalt a 2011. márciusi, Japánt megrázó halálos földrengésre és szökőárra. A legfrissebb adatok szerint különösen Dél-Koreából, Tajvanról és Hongkongból érkezik kevesebb turista; Hongkongból például az említett időszakra 83 százalékkal kevesebb foglalás érkezett, mint az előző évben – írja a The Guardian.

A visszaesésre a légitársaságok is reagáltak, akik járatritkításokat jelentettek be, miközben japán tisztviselők – köztük a 2011-es katasztrófa által sújtott Mijagi prefektúra kormányzója is – arra kérik az utazókat, hogy hagyják figyelmen kívül az alaptalan pletykákat. A jelenség éles ellentétben áll Japán jelenlegi turisztikai fellendülésével, amit elsősorban a gyenge jen táplál.

Érdekesség, hogy maga a szerző, Ryo Tatsuki is óva intett attól, hogy jóslatait szó szerint vegyék, hangsúlyozva a szakértői vélemények és a katasztrófákra való tudatos felkészülés fontosságát. Ennek ellenére a téma óriási népszerűségre tett szert a közösségi médiában, tovább szítva a bizonytalanságot.

Folyamatos veszélyt jelentenek a földrengések

Japán a világ egyik leginkább földrengésveszélyes országa a Csendes-óceán szeizmikusan hiperaktív „tűzgyűrűjén” való elhelyezkedése miatt.

Az aggodalom, hogy az országot hamarosan nagyobb földrengés sújthatja, tavaly augusztusban erősödött fel, amikor az akkori miniszterelnök, Fumio Kishida lemondott egy tengerentúli utat, miután szeizmológusok arra figyelmeztettek, hogy egy korábbi rengés után megnőtt egy nagyobb földrengés kockázata az ország csendes-óceáni partvidékén.

Áprilisban egy kormányzati munkacsoport azt közölte, hogy a Japán csendes-óceáni partvidékén található Nankai-árokban bekövetkező erősebb földrengés akár 298 ezer embert is megölhetne, és több mint 2 millió épületet pusztíthatna el. Hozzátették, annak az esélye, hogy a következő 30 évben egy kilences erősségű rengés rázza meg a régiót, rendkívül nagy, közel 80 százalék.