Hétmillió köbméter vízzel van tele a parajdi sóbánya, a teljes kiszivattyúzása szinte lehetetlen

Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának elnöke a parajdi sóbánya katasztrófájának legfrissebb fejleményeiről számolt be hétfő este az ATV Egyenes beszéd című műsorában. Mint mondta, már nincs közvetlen veszély, de a bánya jelenleg 7 millió köbméter vízzel van tele, amelynek teljes kiszivattyúzása szinte lehetetlen. Azt is elárulta, mi lenne most számukra a legnagyobb segítség.