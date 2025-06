Donald Tusk bizalmi szavazást kezdeményez kormánya ellen

Karol Nawrocki vasárnapi elnökválasztási győzelme után Donald Tusk lengyel miniszterelnök bizalmi szavazást kezdeményez saját kormánya ellen. Tusk azt mondta: a hazai és külföldi ellenfeleknek is látniuk kell, hogy a kormány nem fog visszalépni az új helyzetben.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök hétfőn bejelentette, hogy „a lehető leghamarabb” bizalmi szavazást kezdeményez kormánya ellen, amit azzal indokolt, hogy az elnökválasztás után előre kell mozdítani a kabinet munkáját, „tekintet nélkül a körülményekre”.

Tusknak a Karol Nawrocki ellenzéki jelölt vasárnapi elnökválasztási győzelmére reagáló beszédét a varsói kormányfői hivatal tette közzé hétfő este a közösségi médiában.

A kormányfő kijelentette: azt akarja, hogy mindenki, „beleértve a hazai és a külföldi ellenfeleket is, lássa: a kormány érzi a pillanat súlyát, készen áll az új helyzetben, de nem fog visszalépni”.

Mint ismert, június 1-jén, vasárnap tartották Lengyelországban az elnökválasztás második fordulóját, amelyet végül a PiS által is támogatott konzervatív Karol Nawrocki nyert. A választás ugyanakkor nem kizárólag arról szólt, hogy ki lesz Lengyelország köztársasági elnöke, miután a jelenlegi PiS-es Andrzej Duda mandátuma lejár, hiszen az külön téttel bírt az összes parlamenti párt számára is. Ebben a cikkünkben hat pontban elemeztük, hogy melyek a legfontosabb tanulságai a mostani elnökválasztásnak.

Az Indexen már korábban is írtunk arról, hogy ugyan a lengyelek arról szavaztak, ki legyen az ország legfőbb közjogi méltósága a következő öt évben, azonban az a lengyel politikának a dinamikájára is hatással lehet: Rafal Trzaskowski varsói főpolgármester veresége akár a Donald Tusk vezette kormány bukását is okozhatja.

(Borítókép: Donald Tusk lengyel miniszterelnök 2025. május 22-én. Fotó: Lukasz Glowala / Reuters)