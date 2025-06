Június 1-jén, vasárnap tartották Lengyelországban az elnökválasztás második fordulóját, amit végül a PiS által is támogatott konzervatív Karol Nawrocki nyert. A választás ugyanakkor nem kizárólag arról szólt, hogy ki lesz Lengyelország köztársasági elnöke, miután a jelenlegi PiS-es Andrzej Duda mandátuma lejár, hiszen az külön téttel bírt az összes parlamenti párt számára is. 6 pontban elemeztük, hogy melyek a legfontosabb tanulságai a mostani elnökválasztásnak!

Szoros versenyben a Jog és Igazságosság (PiS) által támogatott Karol Nawrocki nyerte meg a lengyel elnökválasztás második fordulóját, miután a második fordulóban legyőzte azt a Rafal Trzaskowski varsói főpolgármestert, aki már 2020-ban is kikapott a PiS akkori jelöltjétől.

A választásnak ugyanakkor nemcsak az volt a tétje, hogy ki követi a köztársasági elnöki pozícióban Andrzej Dudát, hiszen világos célokkal és stratégiákkal vágott neki a Donald Tusk vezette kormánypártok, valamint a Jaroslaw Kaczynski-féle jobboldali-konzervatív PiS is.

A mobilizáció okozta Rafal Trzaskowski vesztét

Ha Lengyelországra nézünk, akkor ugyanaz a választási térkép rajzolódik ki, mint 1989 óta minden választáson: nyugaton a liberális, keleten a konzervatív jelöltre szavaztak, így látványosan kivehető, hol húzódott a régi lengyel határ. A KO-jelöltjére többségében ezúttal is az 50 ezer főnél nagyobb városokban szavaztak, míg a PiS-jelöltjére az ennél kisebb településeken, és ezúttal utóbbiak voltak többségben.

A nagyon magas, 70 százalék feletti részvétel, és a közel 21 millió leadott szavazat is mutatja, hogy nagy érdeklődést váltott ki az elnökválasztás,

ugyanakkor a PiS által támogatott Nawrocki tudott jobban mozgósítani.

Trzaskowski több mint 10 millió szavazatot kapott, ráadásul öt évvel ezelőtti eredményéhez képest több mint kétszázezren többen szavaztak rá, azonban csakúgy mint öt éve Andrzej Dudával, úgy ez idén is kevés volt Nawrockival szemben. Ennek oka, hogy a 2023-as parlamenti választáson a későbbi kormánypártokra szavazók egy része inkább otthon maradt, mintsem elmenjen szavazni, ezzel jelezve elégedetlenségét.

Wybory 🇵🇱 Polaków na mapie. Gminy i powiaty pic.twitter.com/eXLiNFXm7P — Brat Wodza 🇵🇱 (@BratWodza) June 2, 2025

Már az első fordulóban is a szavazatok többségét a jobboldali ellenzéki jelöltek (Nawrocki mellett a libertariánus Slawomir Mentzen, valamint a szélsőjobboldali Grzegorz Braun) szerezték meg, miközben Trzaskowski potenciális szavazói már akkor is inkább más programot kerestek vasárnapra, a másik két kormánypárti jelölt közül pedig csak Szymon Holownia érte el az öt százalékot.

Emiatt mindkét jelölt nehéz helyzetben vágott neki a második fordulónak. Trzaskowskinak újra kellett volna építenie a 2023-as parlamenti választáson végül győzedelmeskedő, PiS-ellenes ún. október 15-i választási koalíciót, és rávenni őket a szavazáson való részvételre, ez azonban nem sikerült maradéktalanul, miközben az exit poll szerint Nawrocki sikeresen szólította meg mind a tőle jobbra, már a szélsőjobboldalon álló Slawomir Mentzen és Grzegorz Braun szavazóit,

így Nawrocki győzelmének a kulcsa az volt, hogy Trzaskowskival ellentétben ő be tudta integrálni más jelöltek szavazóit.

Ezt a PiS által támogatott történész részben azzal tudta elérni, hogy az egész elnökválasztást egy Tusk-kormányról szóló népszavazásként keretezte, kihasználva a kormány viszonylagos népszerűtlenségét. Emellett Nawrocki magát a demokrácia védőjeként beállítva azt ígérve, hogy győzelmével megállíthatja Tusk autoriter fordulatát, amivel a PiS-szavazók mellett a szélsőjobboldali szavazókat is aktivizálni tudta.

Ugyan egy töredezett, szélsőbaltól egészen jobbközépig terjedő, széles és törékeny kormánykoalíció vezetőjeként nehezen elképzelhető, hogy Tusk ki tudna építeni egy tekintélyelvű rendszert, azonban a PiS gyakran vádolta ezzel a miniszterelnököt, amiért kormányának reformtörekvéseit olykor csak az alkotmány és a hatályos jogszabályok kreatív értelmezésével tudták bevezetni. Erre Tuskék amiatt voltak kénytelenek, mert Andrzej Duda elnök gyakran elnöki vétókkal akadályozta a kormány által nagy nehezen elfogadott törvények kihirdetését.

Azonban ennek ellenére ez a narratíva sikeres volt a jobboldalon a mozgósításra – vagy ha nem is ez a narratíva, akkor az az ígéret, hogy Nawrocki ellensúlya lesz Tusk balliberális kormányának –, ami másrészt rámutat arra is, miért is döntött úgy a kormánypártokra 2023-ban még leszavazók egy része, hogy vasárnap inkább más programot választanak a szavazás helyett: a Tusk-féle jobbközép-liberális KO, az agrárius PSL, a centrista-civil Polska 2050, valamint a szélsőbaltól a balközépig terjedő Lewica arra kért, és

arra kapott felhatalmazást a szavazóiktól, hogy lebontsák a PiS által felépített illiberális rendszert, azonban ezt részint épp a kormánykoalíció töredezettsége és belső feszültségek miatt nem tudják teljesíteni.

A mostani választáson korábbi szavazóinak egy része otthon maradt, másrészt az exit pollok szerint még az előző fordulóban a Polska 2050-es Szymon Holowniára szavazók egy része is inkább Nawrockit ikszelte a második körben.

Azonban Trzaskowskira így is több mint tízmillióan szavaztak, ami egy jelentős eredmény, de ezúttal kevésnek bizonyult. A mostani elnökválasztás miatt ugyan nem kell még a KO 2027-es esélyeit temetni, viszont az biztos, hogy addig nehéz lesz kormányoznia Tuskéknak, ami már sokkal jobban befolyásolhatja a következő választáson az esélyeiket.

Búcsút inthet reformterveinek a kormány

Ugyan a kormányon belüli belső akadályokra a mostani elnökválasztás sem lett volna gyógyír, ugyanakkor a külsőre igen: amennyiben Dudát augusztus 6-án egy kormánypárti jelölt váltotta volna pozíciójában, akkor legalább az elnöki vétó jelentette külső akadály megszűnt volna.

Azonban Trzaskowskinak 2020 után 2025-ben sem sikerült nyernie az elnökválasztáson,

Nawrocki pedig még Dudához képest is erőteljesebb fellépést ígért a kormány törvényjavaslataival szemben.

Ezzel lényegében búcsút inthet legfőbb ígéretének a Tusk-kormány, ami eleve egybeterelte ezt az ideológiailag igen színes koalíciót.

Emiatt az is kérdés, hogy egyáltalán egyben marad-e a jelenlegi kormány, a Tusk-féle KO-n kívül a legtöbb párt támogatottsága ugyanis a választások óta csökken. Amennyiben e trendet jó kormányzással nem tudják megállítani, és emiatt úgy látják, a következő parlamenti választásokon az esélyeiken rontanának a kormánypárti padsorok, akár kiléphetnek onnan legkésőbb 2027-ben – a Lewicából és ezáltal a kormányból is távozó Razem ezt még korábban megtette, jelenleg pedig az ötszázalékos küszöb környékére mérik a pártot.

Emellett a mostani eredmény azt is megmutatja, hogy hiába kampányol valaki a rendszerváltás ígéretével, amennyiben egy párt foglyul ejti az államot, azt lehetetlen lebontani a törvényhozás és a végrehajtó hatalom teljes támogatása nélkül.

Hiába a botrányok, az nem érdekelte a lengyeleket a jobboldalon

Nawrockinak úgy sikerült Dudához képest több szavazatot szereznie – több mint 166 ezerrel –, hogy nem lehetett azzal vádolni, hogy túl jó lett volna a PR-ja: már az első forduló előtt kiderült, hogy zavaros körülmények között szerezte meg gdanski házát egy idős férfitől, valamint a két forduló között ő maga is elismerte, hogy fociultraként verekedett más ultrák tagjaival.

Emellett sokan próbálták drogozással megvádolni, miután a Trzaskowskival folytatott elnökjelölti vitán egy nikotinpárnát helyezett a szájába, az utolsó héten pedig lehetséges alvilági kapcsolatai mellett azzal is megvádolták, hogy egy hotel biztonsági őreként szexmunkásokat segíthetett keríteni a vendégek számára. Utóbbi kettőről nem tudni, mennyire fedik teljességgel a valóságot, azonban az kijelenthető:

ezek a hírek egyáltalán nem tűntették fel jó színben Nawrockit, de a választókat ez nem érdekelte.

A KO-tól jobbra álló jobboldali szavazók nem vették figyelembe ezeket, az elnökjelöltről nem szokványos híreket, és a Nawrockival szemben felmerülő vélt vagy valós aggályoknál fontosabbnak tartották, hogy megakadályozzák a liberális Trzaskowski győzelmét.

Az viszont már annál jobban számított, hogy a Nemzeti Emlékezet Intézet elnöke nem tagja a PiS-nek, sőt, hivatalosan még csak nem is a PiS, hanem egy civil szervezet jelöltjeként indult az elnökválasztáson.

Ez ugyanis döntőnek bizonyult abban, hogy Nawrocki ne csak a PiS választói bázisát, hanem a lehető legtöbb, a Tusk-kormánnyal szemben elégtelen szavazót tudjon megszólítani.

Az exit poll szerint az első fordulóban harmadik helyet megszerző libertariánus Slawomir Mentzen szavazóinak 88, míg a Mentzen pártjából, a Konföderációból kizárt Grzegorz Braun-szavazók 92 százalékát szólította meg, ráadásul nemcsak a 60 felettiek, hanem a 18–29, valamint 30–39 év közötti korosztályban is hajszálnyival jobban szerepelt Trzaskowskinál.

Gyengülhet a Weimari háromszög erős befolyása az EU-ban

Tusk 2023. december 13-i beiktatása után a PiS által felépített rendszer lebontása mellett fő ígérete az volt, Lengyelországot ismét egy EU-ban fontos, a döntésekben résztvevő tagállammá teszi.

A PiS-szel ellentétben ugyanakkor nem a Magyarországgal, Szlovákiával és Cseh Köztársasággal megalapított visegrádi négyek (V4), hanem a Franciaországgal és Németországgal működő Weimari háromszögben látta ennek kulcsát.

Tusk az Európai Tanács korábbi elnökeként az uniós politikában és intrikákban szerzett tapasztalatai miatt az elmúlt másfél évben többször is kezdeményezően lépett fel a tagországok állam- és kormányfői előtt az uniós csúcsokon, legyen szó akár a migrációról, vagy akár Ukrajnáról – igaz, utóbbi kapcsán az elmúlt időben már kevesebb támogatást ígér kormánya is.

Azonban Trzaskowski veresége miatt Tusknak nemcsak Lengyelországban, hanem az Európai Unióban is meggyengülhet a helyzete.

Ugyan valószínűtlen, hogy ezután nem venné fel neki a telefont Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, vagy egy másik uniós ország állam- vagy kormányfője, mindenesetre az elképzelhető, hogy a következő, 2027–2034 közötti többéves pénzügyi keret – ez az EU költségvetésének az elnevezése – tárgyalása során a szavának immáron nem lesz akkora súlya, mint korábban – bár az is igaz, hogy például Emmanuel Macron francia elnök második ciklusa a folyamatos kormányválságokról szól, mégis az uniós politika egyik motorja.

A mostani elnökválasztás egyébként azzal az ennek ellentmondó következménnyel is járhat, hogy az eddig is inkább európai politikával és külpolitikával foglalkozó Tusk még inkább erre fordítja majd a figyelmét, mondván, Nawrocki ígért hozzáállása miatt odahaza túl sok mindent nem tud tenni.

Donald Trumppal kijön az új elnök, és javulhatnak a lengyel–magyar kapcsolatok

A PiS és a KO között ugyanakkor nemcsak a V4-hez és a Weimari háromszöghöz való hozzáállásában van különbség, hanem a lengyel biztonságpolitikában is.

Míg a KO számára mindig is a többi EU-tagállammal és uniós intézményekkel való gördülékeny együttműködés volt a fő külpolitikai irány, addig az euroszkeptikus PiS számára a NATO, és azon belül is leginkább az Egyesült Államokkal való baráti kapcsolat.

Ugyan a Tusk-kormányok sohasem voltak ellenségesek az amerikai kormányokkal és mindig is jó viszonyra törekedtek Washingtonnal, de a Lengyelország biztonságának és szuverenitásának megőrzésében a kulcsszereplőt nem Washingtonnak tartották – főleg most, Donald Trump második elnöksége alatt, akinek Európával meglehetősen ellentmondásos a viszonya.

A Trumphoz ideológiailag jóval közelebb álló Nawrocki, aki a távozó lengyel elnökhöz, Andrzej Dudához hasonlóan jól kijöhet majd amerikai kollégájával.

Nawrockit még elnökjelöltként a Fehér Házban fogadta Trump, ahol az amerikai elnök támogatásáról biztosította leendő kollégáját. Emellett a második forduló hetében rendezett CPAC Poland-en is több elsővonalas republikánus politikus, valamint a Trump-adminisztráció tag vett részt, például Kristi Noem amerikai belbiztonsági miniszter is.

Ezzel párhuzamosan egyébként javulhatnak a magyar–lengyel kapcsolatok is, mivel Nawrocki ideológiailag jóval közelebb áll Orbán Viktor magyar miniszterelnökhöz, mint Trzaskowski vagy Donald Tusk, így a magyar kormány Nawrockin keresztül törekedhet az ukrajnai háború miatt valamelyest megromlott kapcsolatának a javítására a PiS-szel – nem véletlen, hogy a magyar kormányfő az elsők között gratulált Naworckinak közösségi oldalán és kifejezte abbéli reményét, hogy közösen dolgozhatnak a V4-ek erősítésén.

Hiába akart a PiS felé nőni, csak másodhegedűs szerep vár a Konföderációra

A jobboldali házi versenyből ugyan Nawrocki jutott a második fordulóba a Konföderáció-társelnök Slawomir Mentzen, valamint az onnan még korábban kizárt Grzegorz Braun helyett, de a Konföderációt vezető Krzsysztof Bosak–Mentzen-páros így is elégedett lehetett az első forduló eredményével: Mentzen és Braun ugyanis együtt nagyon közel kerültek az első fordulóban csak a PiS bázisát megszólítani képes Nawrocki eredményéhez.

Nem véletlen, hogy Mentzen ezért az eredményét próbálta politikai tőkére váltani, és a második forduló előtt mindkét jelölttel leült beszélni saját YouTube-csatornáján, arra próbálván őket rávenni, hogy a Konföderáció főbb követeléseit magukévá tegyék támogatásáért cserébe – végül mindkét jelölt leült Mentzennel, azonban végül csak Nawrocki írta alá Mentzen nyolc pontból álló listáját.

Mentzen célja az lehetett, hogy ezzel is növelje saját, valamint pártja szerepét, ugyanakkor éppen ez tehet keresztbe a Konföderáció 2027-es tervének. A kulturálisan szélsőjobboldali, gazdaságilag libertariánus párt már régóta meg szeretné haladni a KO és PiS váltógazdaságát, amihez először át kellene vennie a jobboldal vezetését Jaroslaw Kaczynskitól és a PiS-től.

Ehhez viszont az kellett volna, hogy a PiS által támogatott Nawrocki elbukjon, ehelyett végül épp a Konfederáció potenciális szavazói segítették győzelemre a PiS által támogatott jelöltet.

Ez pedig megerősíti, valamint az elmúlt évek esése után stabilizálja a PiS helyzetét a jobboldalon, ami miatt jelenleg nehéz elképzelni, hogy Mentzenék 2027-re megelőzhetnék Kaczynskiékat.

Továbbá ez azzal is jár, hogy a következő parlamenti választásokon a PiS megint a tőle jobbra álló szavazókat próbálja majd megszólítani, így egy szövetség helyett továbbra is inkább rivalizálás jellemezheti a két párt közötti kapcsolatokat.

Ugyan az már az első forduló után világossá vált, hogy a következő választásokon a Konföderáció lehet a mérleg nyelve, de a szavazóik most egyértelműen jelezték, hogy számukra a PiS trónfosztása helyett számukra fontosabb, hogy a liberálisokat legyőzzék.

Szavazatukkal azt is jelezték, számukra nincs más alternatíva, és ők egy iliberális/liberálisellenes kormányt szeretnének. Ezzel pedig tisztában lesznek a PiS pártirodájában is, így a Konföderáció szavazói a PiS beelőzése helyett azt a sorsot szánhatják a pártnak, hogy legyen a PiS juniorpertnere úgy, hogy a nacionalizmuson kívül semmi közös nincs bennük.

(Borítókép: Karol Nawrocki 2025. június 1-jén. Fotó: Jakub Porzycki / Anadolu / Getty Images)