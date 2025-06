Június 1-jén, vasárnap rendezték a lengyel elnökválasztás második fordulóját, ahol a lengyelek aközött dönthettek, hogy a jobbközép-liberális, Donald Tusk vezette Polgári Koalíció (KO) jelöltje, Rafal Trzaskowski varsói főpolgármester vagy a jobboldali-populista Jog és Igazságosság (PiS) által támogatott konzervatív történész, Karol Nawrocki váltsa a PiS-es Andrzej Dudát augusztus 6-án.

Ugyan még végeredmény nincs, de immáron szinte biztosan kijelenthető,

Lengyelország következő elnöke Karol Nawrocki lesz.

A részvétel 71,63 százalékos volt, a körzetek 99,99 százalékából érkezett eredmények szerint így végeztek a jelöltek:

a jobboldali-populista PiS által támogatott konzervatív Karol Nawrocki – 50,89 százalék.

– 50,89 százalék. a jobbközép-liberális, Donald Tusk-féle Polgári Koalíció jelöltje, Rafal Trzaskowski – 49,11 százalék;

Nawrockira több mint 10,5 millióan szavaztak, ami többet szavazatot jelent, mint amennyit Duda kapott 2020-ban az újrázása során.

Saját 2020-as eredményéhez képest egyébként Trzaskowski is javított, ugyanakkor ez a lengyel diaszpórának köszönhető, hiszen a vártakhoz képest gyengébben szerepelt bástyáiban – ha csak a Lengyelországban leadott szavazatokat nézzük, akkor öt évvel ezelőtti eredményéhez képest 0,28 százalékponttal kevesebbet kapott, ami jól mutatja, hogy mennyire elégedetlenek a lengyelek Donald Tusk kormányával.

Az urnazáráskor, este kilenckor közölt exit pollok még Trzaskowski győzelmét vetítették előre – mind az IPSOS, mind a jobboldali TV Republikának elkészített kutatások a varsói főpolgármester hajszálnyi győzelmét mérték, ugyanakkor ezeknek a hibahatára 2 százalékpont, így 0,6 százalékpontos előnye még egyáltalán nem jelentett biztos győzelmet.

Ennek ellenére az exit pollok után mindkét jelölt győztesnek hirdette magát.

Trzaskowski beszédében egy új Lengyelországot ígért, és már arról beszélt, hogy kinyújtja kezét azok felé is, akik nem rá szavaztak, míg Nawrocki eredményváróján ugyan nem volt akkora az öröm, mint Trzaskowskién, de azt ígérte, győzni fognak.

Végül utóbbinak lett igaza: az este tizenegykor, immáron a részvételi adatokat, valamint az addig megszámolt, leginkább rurális körzetekből érkező szavazatokat is figyelembe vevő late poll során az IPSOS már a konzervatív történész győzelmét vetítette előre. A hajnali egykor frissített előrejelzés – amibe immáron nagyvárosi körzetek szavazatait is figyelembe vették – pedig tovább növelte Nawrocki előnyét, ami után megnőtt a végső győzelemre is az esélye, amit értelemszerűen az érkező eredmények is igazoltak.

Trzaskowski fontos bástyáiban teljesített rosszabbul, mint öt éve, míg az előzetesen vártakhoz képest Nawrocki sokkal jobban szerepelt.

Az ONET lengyel lap folyamatosan frissülő barométere már éjfél előtt 89 százalékra tette az esélyt, hogy a PiS által támogatott Nawrocki győzhet, hajnali egykor pedig már csak matematikai esélye maradt a varsói főpolgármesternek.

Ugyanúgy sokatmondó volt az este folyamán, hogy éjfél körül az egyik kormánypárt, az agrárius Lengyel Néppárt (PSL) minisztereinek hétfő tíz órára meghirdetett sajtótájékoztatóját végül lemondták – előrevetítve azt, hogy az elnökválasztásnak kormánypárti vereség lesz a vége.

(Borítókép: Karol Nawrocki Varsóban 2025. június 1-jén. Fotó: Jakub Porzycki / Anadolu / Getty Images)