A rendőröktől kért kannabiszt egy férfi Németországban

Elképesztő drogfogás után érkezett a rendőrséghez egy hivatalosnak tűnő kérés, amely még a tapasztalt nyomozókat is zavarba hozta – írja a Bild. A németországi Coesfeld rendőrsége most a nyilvánosság segítségét kéri, hogyan is lehetne válaszolni erre az egészen abszurd levélre.

A múlt pénteken a münsteri autópálya-rendőrség megállított egy furgont a dülmeni Karthaus pihenőhelynél, az A43-as autópályán. Az autóból áradó kannabiszszag nem hagyott kétséget: a jármű belseje zsákokkal és dobozokkal volt tele, amelyek frissen szedett kannabisznövényeket rejtettek – összesen több mint 300 kilogrammot. Az 58 éves holland sofőrt őrizetbe vették, azóta előzetes letartóztatásban van. A hatóságok becslése szerint a szállítmányból mintegy 75 kiló marihuána lett volna kinyerhető. A nyomozás folyamatban van.

Néhány nappal a fogás után azonban a Coesfeldi Rendőrkapitánysághoz érkezett egy különös e-mail. A levélíró – aki saját bevallása szerint már telefonon is érdeklődött – hivatalosan érdeklődött: „Lehetséges lenne-e, a jogi keretek figyelembevételével, kapni egy kilogrammot az elkobzott növényekből?”

A rendőrség még a hivatalos WhatsApp-csatornáján is tanácstalanul kérdezte követőit: „Erre most mégis mit lehet válaszolni rendőrként?” A Coesfeldi Rendőrség most az Instagram-oldalán gyűjti a kreatív, frappáns válaszokat a szokatlan kérésre.