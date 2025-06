Hamvába holt az újabb tűzszüneti tárgyalás, az ukrán védelmi miniszter egyetlen utat lát a megoldásra

Hétfőn, Isztambulban ismét tárgyalóasztalhoz ült Ukrajna és Oroszország, de az egyeztetés csupán egy órán át tartott. A felek ismét megállapodtak egy fogolycserében, Moszkva gyerekeket is hajlandó átadni, valamint több ezer holttestet adnak ki Ukrajnának. Ezen kívül azonban nem közeledtek az álláspontok, Moszkva ismét olyan követelésekkel állt elő, amit Ukrajna nem hajlandó teljesíteni. Az ukrán védelmi miniszter csak egyetlen lehetőséget lát.

Az ukrán és az orosz delegációk tagjai összességében harmadjára, idén már második alkalommal találkoztak Isztambulban, hogy megvitassák egymással a tűzszünet lehetőségét. Az első találkozóhoz hasonlóan a második egyeztetés sem vezetett komolyabb eredményre. Május 16-án az 1000 az 1000-ért fogolycserében állapodtak meg a felek– ami azóta teljesült is –, a hétfői isztambuli találkozó szintén egy fogolycserealkut eredményezett.

Amíg a májusi találkozót követően az oroszok emelték a katonai offenzíva intenzitását, hogy kedvezőbb pozíciót érhessenek el a tárgyalóasztalnál, a hétfői tűzszüneti tárgyalást megelőző hétvégén Ukrajna indított egy olyan dróntámadást orosz légibázisok ellen, amire korábban még nem volt példa. Elemzők és katonai szakértők szerint az ukrán hadsereg időzítése nem volt véletlen, gyakorlatilag előre vetítve a hétfői tárgyalás sikertelenségét. Az előrejelzések be is jöttek, a két fél találkozója mindössze egy óráig tartott.

Rusztev Umerov, ukrán védelmi miniszter a találkozó után megerősítette az újabb csereprogramot, aminek keretében a súlyosan sérültekre és a fiatalokra koncentrálnak majd a felek. Az ukrán delegációt vezető miniszter még ugyanerre a hónapra javasolta a következő tárgyalási fordulót, azonban elárulta, hogy szerinte csak egyetlen út létezik a két fél álláspontjainak a közeledéséhez.

Csak Volodimir Zelenszkij ukrán és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozója oldhatja meg a számos vitás kérdést

– fogalmazott határozottan Umerov a Reuters információi szerint.

Michael Clarke biztonsági és védelmi elemző egyetértett az ukrán védelmi miniszter azon kijelentésével, hogy a tárgyalások metodikája nem nagyon fog változni, véleménye szerint azonban az Egyesült Államok jelentősebb beavatkozása is elégséges lehetne. Clarke szerint az oroszok által átadott békememorandum (az eddigi követeléseiken nem változtattak semmit) egyértelműen azt mutatja, hogy Moszkva nem gondolja komolyan a tűzszünetet. „Ha tárgyalni akartak volna valamiről, akkor adtak volna az ukránoknak egy esélyt, hogy tanulmányozzák és átgondolják” – reagált arra, hogy az oroszok csak a tárgyalás napján adták át az ukrán félnek a javaslataikat, miközben Ukrajna ugyanezt egy héttel hamarabb megtette. A védelmi elemző kitért Umerov azon felvetésére is, hogy a háborúban álló országok vezetőinek kellene találkoznia a sikeresebb tárgyalásokért.

Putyin közvetlen találkozót akar Trumppal, de nem Zelenszkijjel

– jelentette ki Clarke a Sky Newsnak. Hozzátette, szerinte Moszkvában szándékosan lassítják a tárgyalási folyamatokat, és nem szeretnének találkozót Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij között.

Az elnöki csúcstalálkozóval kapcsolatban Recep Tayyip Erdogan úgy fogalmazott, hogy Törökország lépéseket tesz a hétfői tárgyalást követően annak létrejöttéért. A török elnök azonban nem egy Putyin-Zelenszkij, hanem a Trump-Putyin-Zelenszkij találkozót szeretné összehozni. Erdogan a tárgyalásokat egyébként nagyszerűnek nevezte.

Mi az, amiben sikerült megállapodni?

Az isztambuli találkozó után már napvilágot láttak a hírek, miszerint folytatódik a fogolycsere program a két fél között, ezt azóta Volodimir Zelenszkij is megerősítette. A csere ezúttal fiatalokra, főként 25 év alatti hadifoglyokra vonatkozik, valamint a súlyosan sebesült katonákra. Vlagyimir Megyinszkij, az orosz delegáció vezetője szerint a foglyok száma ezúttal is elérheti az 1000 főt mindkét oldalon, úgy, ahogyan az májusban is történt. Az ukrán elnök a fogolycserén kívül értékelte a tárgyalást, és újabb szankciók bevezetését szorgalmazta, ha Moszkva nem hajlandó a tűzszünetre.

Ha Oroszország üres fecsegéssé teszi az isztambuli találkozókat, új szankciókat kell bevezetnie nemcsak Európának, hanem a G7 szintjén is, beleértve az Egyesült Államokat

– fogalmazott Zelenszkij, aki szerint nyomást kell helyezni Putyinra, mert anélkül az orosz elnök „továbbra is manipulálni fogja azokat, akik véget akarnak vetni a háborúnak”.

A The Kyiv Independent információi szerint az Ukrajna által átadott javaslat tartalmaz egy mindenkit mindenkiért fogolycsere pontot is: ez alapján vinnék vissza Ukrajnába az orosz csapatok által elrabolt ukrán gyerekeket, valamint az orosz fogságban lévő összes civilt. A dokumentumban leírták azon ukrán gyerekeknek a neveit, akiket szeretnének hazavinni. Vlagyimir Megyinszkij erre a javaslatra azt mondta, hajlandóak 10 gyereket visszaküldeni Ukrajnába, de kategorikusan tagadta, hogy „Moszkva tízezrével rabolt volna el ukrán gyereket”.

Ne dobálózzanak őrült számokkal. Mindenkit vissza fogunk adni, aki az Oroszországi Föderációban van. Nem történt rablás. Az orosz katonák nem rabolnak. Csak megmentették őket, mert az életük veszélyben volt. Ne játsszák el a drámát az európai, gyermektelen, szentimentális nénik kedvéért

– fogalmazott az orosz delegáció vezetője.

A találkozót követő sajtótájékoztatón Megyinszkij elárulta, hogy a következő héten Moszkva 6000 holttestet ad át Ukrajnának, majd megerősítette, hogy törekedni fognak a sebesült katonákat bevonni a csereprogramba.

Szergej Kiszlicja, az ukrán delegáció főtárgyalója úgy fogalmazott, hogy Oroszország elutasította a feltétel nélküli tűzszünetet, arra az érvre támaszkodva, hogy az időt adna Ukrajnának az újrafegyverkezésre és az átcsoportosításokra egy olyan időszakban, amikor az orosz előre intenzíven nyomulnak előre a csatatéren. Kiszlicja kijelentette, hogy újabb tárgyalási fordulót javasoltak Oroszországnak, még júniusban.

Az orosz–ukrán háború eseményeit az Index is folyamatosan követi, hétfői élő hírfolyamunk ide kattintva érhető el.

(Borítókép: Rusztem Umerov ukrán védelmi miniszter, az ukrán delegáció vezetője sajtótájékoztatót tart a Ciragan-palotában, mellette Szerhij Kiszliczja, Ukrajna első külügyminiszter-helyettese és Vadim Szkibickij, Ukrajna védelmi hírszerzésének helyettes vezetője az Oroszország és Ukrajna közötti béketárgyalások második fordulójának napján, Isztambulba, 2025. június 2-án. Fotó: Cagla Gurdogan / Reuters)