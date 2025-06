Szökőár fenyeget Parajdon, egyre súlyosabb a helyzet

Újabb és újabb lyukak keletkeznek a parajdi sóbánya mennyezetén, a helyszínről kapott információink szerint a régi tárnáknál keletkezett beomlások súlyosbodása és egy esetleges szökőár is fenyeget, ezért evakuálták 45 ház lakóit a Korond-patak árhulláma által teljesen elárasztott Európa-hírű turisztikai látványosság közvetlen közelében. Közvetlen veszély, a bánya teljes mennyezetének robbanásszerű beszakadása azonban egyelőre nem fenyeget. Vasárnap Tánczos Barna pénzügyminiszter is lapáttal a kezében vett részt a helyszíni védekezésben.

Mint ismeretes, a parajdi sóbányába április 18. óta folyik be a Korond-patak vize, nem sokkal később, május 6-án biztonsági okból lezárták a bányát. Parajdon május 8-án helyi szintű veszélyhelyzetet hirdettek, amit 22-én további 15 napra, június 6-áig meghosszabbítottak a bányába betörő víz miatt. A Hargita megyei önkormányzat május 13-án 400 ezer lejes (32 millió forintos) gyorssegélyt szavazott meg a község számára a sóbányát veszélyeztető vízbetörés megfékezésére.

A bánya utolsó, még szárazon maradt részét, a Telegdy-ágat egészen az utolsó pillanatig próbálták megmenteni betongátakkal, azonban ez sem járt eredménnyel, így az utolsó, föld alatti mentésben dolgozónak is el kellett hagynia a bányát. A katasztrófát övező hírek, miszerint elsősorban emberi hanyagság a felelős a történtekért, komoly felháborodást keltettek a Hargita megyei községben. A bánya igazgatósági épülete előtt csütörtökön kétszáz fős tömeg gyűlt össze, a pórul járt, lényegében ellehetetlenült helyi vállalkozók Sebestyén József főmérnök, beruházási igazgatót követelték, ahogy arról az Index helyszíni riportban számolt be. A tömeg akaratának eleget téve előkerült a főmérnök, aki arról beszélt, hogy húsz éve tudják, a patak veszélyes, „és mi húsz év alatt mindent meg is tettünk, hogy elkerüljük a bajt”. A mentegetőzés csak olaj volt a tűzre, majd Sebestyén azt kérdezte, mit várnak tőle. Több se kellett a tömegnek, azonnal a lemondását követelték, ő pedig eleget is tett ennek.

Helyszínen az államelnök és a miniszterek

Ez történt csütörtökön, hétfő délelőttre súlyosbodott a helyzet. A Parajdon tartózkodó Bogdan Ivan gazdasági miniszter bejelentette, hogy víz alatti drónokkal is figyelik a helyszínt, valamint nemzetközi szakértőktől is segítséget kérnek. Ugyanakkor hétfőn elkezdődtek a munkálatok a Korond-patak medrének elterelésére – írta a szekelyhon.ro székelyföldi hírportál.

Negyvenöt háztartásból kitelepítették a lakókat a helyi wellnessközpont közelében, miután több helyen is kráterek keletkeztek a bánya tetején. Ha beszakadna az egész mennyezet, a bányából kitóduló sok ezer köbméternyi víz cunamit, szökőárt okozna, amely elsodorná a házakat.

Vasárnap homokzsák kerítéssel vették körbe a fenyegetett házakat, a zsákok töltésében Bíró Barna Botond, Hargita megye tanácselnöke és Tánczos Barna pénzügyminiszter is tevőlegesen, lapáttal a kezében vett részt. A miniszter – aki korábban, 2013 előtt a Román Jégkorong-szövetség elnöke volt – Facebook-bejegyzésében közölte, hogy hétfőn Bukarestben a kormány elfogadta a határozatot, amellyel pénzt biztosítanak a munkálatokra, a bányavállalatnak a bérek további kifizetésére, valamint a helyi turisztikai egyesületek támogatására.

Szombaton Nicusor Dan, a frissen megválasztott román államelnök is meglátogatta Parajdot, az államfőnek ez volt az első, Bukaresten kívüli útja megválasztása óta. Ő is megígért minden segítséget, és optimistán nyilatkozott a bánya további sorsát illetően, arról beszél, hogy legfeljebb a legalsó, sóbányászatra használt szintek vesztek oda végérvényesen, a turisztikai látványosságot, a kalandparkot és a tüdőszanatóriumot tartalmazó szintek megmenthetők, helyreállíthatók.

Ez az optimizmus azonban sajnos kincstárinak tűnik.

45 családot evakuáltak, lapátot ragadott a politikus

Ugyanis hétfőn beszéltünk Balázs Istvánnal, a parajdi Altus Hotel tulajdonosával, és a vállalkozó arról számolt be, hogy gyakorlatilag a nullához közelít a bánya bármelyik szintje megmentésének, valamint helyreállításának esélye.

Ami jó hír, hogy nem robbanásszerűen történik a bánya tetejének a beszakadása, hanem egymás után törnek le kisebb mennyezetdarabok és keletkeznek lyukak. Így nem tódul ki egyszerre a rengeteg víz, és a patak medre el tudja vezetni azt – fogalmazott a szállodatulajdonos. – A vasárnapi evakuálásra elővigyázatosságból volt szükség, de a legpesszimistább forgatókönyv bekövetkeztének csekély a valószínűsége.

Balázs István a vasárnap nagy részében együtt rakta a homokzsákokat Tánczos Barna pénzügyminiszterrel és Bíró Barna Botond megyei tanácselnökkel, miközben 45 családot kellett evakuálni.

(Borítókép: A megáradt Korond-patak 2025. május 29-én. Fotó: Papajcsik Péter / Index)