Új nyomozást indított a portugál rendőrség Madeleine McCann ügyében

A portugál rendőrség új nyomozást írt ki a 2007-ben eltűnt Madeleine McCann ügyében. Az ország hatóságai ismét felkutatják Praia da Luz környékét. A vizsgálatot a német hatóságok kérték, miután az ügyben 2022-ben mondták ki bűnösnek Christian Brücknert – írja a Reuters.

Korábban arról számoltunk be, hogy több mint másfél évtizeddel Madeleine McCann eltűnése után újabb hátborzongató részletek kerültek napvilágra: egy elhagyatott németországi gyárépületben talált merevlemezen olyan felvételek és dokumentumok szerepelnek, amelyek a nyomozók szerint megerősítik, hogy a hároméves kislány már nincs életben.

Csaknem 20 éve tart az ügy

Tizennyolc éve tart a világ egyik leghíresebb eltűnési ügye: Madeleine McCann 2007-ben, háromévesen tűnt el egy portugáliai nyaraláson, és azóta sem került elő. A főgyanúsított, Christian Brückner jelenleg is börtönben van Németországban más bűncselekmények miatt, de tagadja, hogy köze lenne a kislány eltűnéséhez. A nyomozás folytatódik, miközben a McCann család továbbra is az igazság kiderítésében reménykedik, és bízik abban, hogy a lány életben lehet. Az ügyben újabb fordulatot jelentett, amikor feltűnt egy lengyel nő, aki DNS-bizonyítékok ellenére is állítja, hogy ő Madeleine, valamint egy 60 éves nő letartóztatása, aki a családot zaklatta.

Jelenleg rendőri jelenlétet biztosítanak Madeleine McCann szüleinek a szombati imavirrasztáson, amely a kislány eltűnésének 18. évfordulóját jelöli. A döntés azután született, hogy Kate és Gerry McCannt állítólag két nő követte, köztük az a lengyel Julia Wandel, aki azt állítja, ő Madeleine. A pár tavaly lemondta részvételét a megemlékezésen, miután Wandel állítólag bejelentés nélkül jelent meg otthonuknál, a Rothley nevű faluban.