Szijjártó Péter: Még soha nem volt ekkora jelentősége a magyar–bolgár együttműködésnek

A jelenlegi geopolitikai helyzetben Bulgária vált Magyarország egyik legfontosabb energetikai partnerévé – erről beszélt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn, miután Budapesten tárgyalt bolgár kollégájával, Georg Georgijevvel. A magyar miniszter hangsúlyozta: miközben Ukrajna az energiahordozók áramlását akadályozza, Bulgária megbízható és kiszámítható tranzitországként viselkedik, ezzel döntő szerepet vállal hazánk energiabiztonságának fenntartásában.

Szijjártó Péter felidézte: „az elmúlt évek hibás brüsszeli döntései nyomán” az európai kontinens tartós energiaválsággal küzd, ezt pedig csak súlyosbította, hogy Ukrajna lezárta a területén áthaladó földgázvezetékeket. „Ez veszélyezteti Magyarország és a közép-európai térség energiaellátását” – fogalmazott, hozzátéve, hogy az ilyen lépések a magyar családok számára akár többszörös rezsiköltségeket is eredményezhetnek. Ezzel szemben Bulgária nemcsak hogy rekordmennyiségű, 7,5 milliárd köbméternél is több gázt továbbított Magyarország felé tavaly, de idén még ennél is többre számítanak.

A miniszter a nukleáris energiával kapcsolatos álláspontok egyezését is kiemelte: Magyarország és Bulgária egyaránt elutasítja az atomerőművek politikai alapú diszkriminációját, és a technológia megbízhatósága, környezetbarát jellege mellett érvel. Szijjártó örömét fejezte ki, hogy a bolgár nukleáris kapacitásbővítések során magyar technológia is szerepet kaphat a jövőben.

A kétoldalú gazdasági kapcsolatok is erőteljes növekedést mutatnak: az OTP Bulgáriában már a második legnagyobb bank, a Videoton pedig nemrég adott át jelentős beruházást Stara Zagorában. Szijjártó szerint a sikeres együttműködés egyik kulcsa, hogy a két ország között nincsenek politikailag vitás kérdések, sőt – a migrációtól a családtámogatásig – számos stratégiai kérdésben hasonló elveket vallanak.