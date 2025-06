Turisták közé dőlt egy fa Velencében, 12 ember megsérült

A fa délután 3 óra körül dőlt ki, a szemtanúk szerint előtte többször is hangosan recsegett. A környéken sok turista tartózkodott, mert június 2-a ünnepnap volt Olaszországban, és sokan látogattak a városba. A fa közvetlenül a csatorna melletti egyik büfé előtt zuhant le – írja a Corriere del Veneto.

A legsúlyosabban egy 30 éves édesanya sérült meg. A nő éppen a fa alatti kőfalon ült 2 és 5 éves gyermekeivel, amikor a baleset történt. Szerencsére egy orvos is ott volt a közelben, aki azonnal segített neki. A nőt sürgősen kórházba vitték és megoperálták.

Egy másik nő, egy 50 éves asszony is súlyosan megsérült: a fa a hátára esett, és több csontja is eltört. A többi sérült – mind nők – könnyebb sérülésekkel megúszta. A mentők a többi sérültet is kórházba vitték.

Venezia, grande albero cade in Piazzale Roma. Travolti turisti, 10 feriti di cui due gravi https://t.co/ng4xuMYrxd pic.twitter.com/HexS8sccuD — IlSole24ORE (@sole24ore) June 2, 2025

A rendőrök és tűzoltók gyorsan kiérkeztek, és kiszabadították azokat, akik a fa alatt rekedtek, a környéket lezárták. A rendőröknek el kellett zavarniuk azokat az embereket is, akik szelfiket akartak készíteni a szerencsétlenség helyszínén.

Az olasz lap szerint a fát néhány nappal korábban még megvizsgálták a város szakemberei. A velencei polgármester részvétét fejezte ki a sérülteknek, és megköszönte a mentőcsapatok gyors segítségét.