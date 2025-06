Szombaton zöld festékkel fújtak le egy holokauszt-emlékművet és két zsinagógát, az üggyel kapcsolatban három szerb állampolgárt gyanúsított meg a francia rendőrség. Nem ez volt az első Franciaországban, ugyanis az elmúlt évben több hasonló eset is történt, akkor moldovai és bolgár állampolgárok ellen indított eljárást a rendőrség.

Három szerb állampolgárt gyanúsított meg kedden a francia rendőrség azzal, hogy zöld festéket fújtak három nappal ezelőtt Párizs belvárosában a holokauszt-emlékműre, két zsinagógára és egy híres zsidó étterem falára − adta hírül az MTI.

A hatóságok a France2 francia közszolgálati televízió közlése szerint „külföldi destabilizációs akciót” feltételeznek az ügy hátterében, hasonlóan a 2024 májusában végrehajtott, „vörös kezek” néven ismert akcióhoz.

Egyből azt feltételeztük, hogy egy ilyen jellegű műveletről lehet szó, tekintettel arra, hogy tavaly a holokauszt-emlékműnél lévő Igazak falán hasonló módszert alkalmaztak, amikor vörös kezeket festettek fel

− mondta az AFP hírügynökségnek egy rendőrségi forrás.

Az esetet járőröző rendőrök szombat reggel 5 óra 15 perc körül észlelték. A holokauszt-emlékmű térfigyelő kamerájának felvételein 4 óra 30 perc körül egy fekete ruhás személyt lehetett látni, amint éppen festéket szór. Az egykori zsidónegyedben, a Marais-ban található Chez Marianne étterem előtt egy félig üres festékszóró sprayt talált is a rendőrség. Ezzel egy időben − térfigyelő kameráik tanúsága szerint − megrongáltak két zsinagógát is. Olyan üzenetet azonban nem találtak a nyomozók, amelyben bárki is magára vállalta volna a rongálásokat.

Gyakoriak a hasonló akciók a francia fővárosban

A „vörös kezek” ügyével kapcsolatban három bolgár állampolgár ellen indult eljárás 2024 végén, ők előzetes letartóztatásban vannak. Azt az ügyet a francia biztonsági szolgálatok orosz ajkúak beavatkozási akciójaként azonosították.

Az elmúlt évben több hasonló akciót hajtottak végre Párizsban − Dávid-csillagok, koporsók falra festését −, ezek elkövetésével moldovaiakat és bolgárokat gyanúsítottak meg. A feltételezett elkövetők többsége azt vallotta, hogy ismeretlen megbízók kérésére, fizetségért cserébe követték el a rongálásokat.