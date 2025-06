Volodimir Zelenszkij szerint idiótáktól származik a tűzszüneti javaslat, azonnali cselekvésre szólította fel Donald Trumpot

Megtörte a csendet Donald Trump amerikai elnök az orosz légibázisok elleni ukrán támadással kapcsolatban – írja az Unian.

A republikánus politikus szerint be kell fejezni a háborút, az érintett feleknek a tárgyalóasztalnál kell megállapodniuk a tűzszünetről – számolt be róla Caroline Levitt, a Fehér Ház sajtótitkára. Hozzátette, az Egyesült Államok elnöke szívesen találkozna az orosz és az ukrán államfővel is.