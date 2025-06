Több tagállam uniós szintű szabályokat szorgalmaz a gyermekek hatékonyabb védelme érdekében az online felületeken – írja a Politico a birtokukba került dokumentumra hivatkozva. Az előterjesztő Görögország, az elképzelést Franciaország és Spanyolország is támogatja. A javaslat szerint az Európai Unióban bevezetnék a digitális felnőttkort, amely alatt a kiskorúaknak szülői beleegyezésre lenne szükségük a különböző közösségi médiafelületeken a bejelentkezéshez.

Az előterjesztést a tagállamok illetékes miniszterei várhatóan június elején tárgyalják. Az unió soros elnökségét júniustól Dánia veszi át, a dán kormány digitális ügyekért felelős minisztere, Caroline Stage Olsen pedig már jelezte is, hogy a gyermekek online védelme prioritást élvez számukra. Mette Frederiksen dán miniszterelnök korábban arról beszélt, hogy 15 év lehet a korhatár a szigorúbb ellenőrzésnél.

Az Európai Bizottság egyébként dolgozik néhány, a már meglévő szabályozásra épülő intézkedésen, de a hamarosan napirendre kerülő javaslat minden eddiginél továbbmenne: magukon az eszközökön – tehát nem az applikációkban –, tennék kötelezővé a beépített életkor-ellenőrzést és a szülői felügyelet/jóváhagyás lehetőségét.

A javaslatról megkérdeztük Pöltl Ákos családbiztonsági szakértőt, aki lapunknak kifejtette:

Azt feltételezem, hogy az ausztrál minta inspirálta az elképzelést. Ausztráliában 2024 decemberében fogadtak el egy törvényt arról, hogy 16 éves kor alatt nem lehet fellépni a közösségi média oldalaira. Önbevallásos alapon most is sok oldal kér korhatár-igazolást, de Ausztráliában arra kötelezték a techóriásokat, hogy dolgozzanak ki egy életkor felismerő rendszert. A lehetséges verziókat mostanában mutatják be a kormánynak, például az egyik a bankkártyás online azonosításra hasonlít. Ha kiválasztották a megfelelő verziót, az év második felében be is vezethetik.