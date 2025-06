Ukrajna a háború legőrültebb akcióját hajtotta végre, felfoghatatlan csapást mért Moszkvára

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) négy orosz légitámaszpont elleni összehangolt támadásról számolt be vasárnap. Az ukrán tájékoztatás alapján több mint 40 harci, illetve felderítő repülőgépet sikerült megsemmisíteniük. A kijevi közlés szerint a Pókháló fedőnevű akcióban Tu-95-ös és Tu-22-es típusú bombázógépekre és Berijev A-50-es felderítő gépekre csaptak le, a csapásmérő drónokat teherautókról indították, és az akcióban részt vevő ügynökök nem sokkal később visszatértek Ukrajnába.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap este közösségi oldalain „teljességgel briliáns sikerről” számolt be, amelyet állítása szerint Ukrajna egyedül vitt véghez 117 drón segítségével. Ukrajna elnöke az MTI beszámolója szerint elmondta, valamivel több mint másfél év előkészület kellett az akció végrehajtásához, amelyben az Ukrán Biztonsági Szolgálat szerint

a manőverező robotrepülőgépek indítására képes orosz bombázók mintegy 34 százalékát megsemmisítették, melyek összértéke 7 milliárd dollárra tehető.

Ezzel egybecsengően az orosz védelmi minisztérium vasárnap arról számolt be, hogy több repülőgép kigyulladt, miután az ukrán hadsereg belső nézetű (first-person view, FPV) drónokkal „terrortámadást” hajtott végre a murmanszki, az irkutszki, az ivanovói, a rjazanyi és az amuri régió katonai repülőterei ellen. Az akció meglepetésszerűségét és pusztító erejét egyes elemzők a Pearl Harbor elleni támadáshoz hasonlították, amelyet a Japán Császári Haditengerészet hajtott végre az Egyesült Államok Csendes-óceáni Flottájának Hawaii-szigeteken lévő fő támaszpontja ellen 1941. december 7-én.

Richard Pendlebury, a Daily Mail újságírója egy kedden megjelent cikkben az ukránok részéről „az egyik legmerészebb katonai műveletnek” nevezte az akciót, részletesen foglalkozott annak ötletgazdájával és a művelet sikerének titkával. Mint írta, az ukrán légierő három időzónában és több ezer kilométerre az ukrán határtól csapott le négy olyan orosz légibázisra, melyek a Kreml stratégiai bombázóinak adtak otthont.

Bombázók Oroszország mélyén és egy megoldhatatlannak látszó feladat

Az orosz nehézbombázó-flotta a háború 2022-es kezdete óta számos akciót hajtott végre Ukrajnában, jelentős pusztítást okozva és halálos áldozatok tucatjait követelve. A légierő a hidegháború idején stratégiai nukleáris bombázóként tervezett gépeket 2022 után a hagyományos nagy távolságú cirkálórakéták szállítására alakította át, amelyeket az orosz légtérből indítanak, az ukrán légvédelmi rendszerek hatótávján kívülről. Az orosz légierő jelenleg három fő bombázótípust üzemeltet, amelyek mind stratégiai vagy nagy hatótávolságú, valamint taktikai feladatokra is alkalmazhatók.

A flotta legnagyobb és legmodernebb típusa a Tupoljev Tu–160, amely Oroszország legnagyobb szuperszonikus bombázójának számít. A változtatható szárnynyilazású, négy sugárhajtóműves repülőgép akár Mach 2 sebességre is képes, és stratégiai csapásokra, különösen levegőből indított rakéták bevetésére, valamint elrettentésre szolgál. A jelentések szerint ez a típus nem érintett az ukránok akciójában,

a drónok a másik két változatot, a Tupoljev Tu-95-ös és Tu-22-es gépeket érték, melyek Közös jellemzője, hogy képesek a KH-22 szuperszonikus rakéta kilövésére, amely sebessége elegendő ahhoz, hogy elkerülje a legtöbb ukrán légvédelmi rendszert.

A legismertebb és legrégebbi szolgálatban álló típus, a Tupoljev Tu–95 – amely a „Bear” NATO-kódot kapta – egy turbólégcsavaros, nagy hatótávú stratégiai bombázó. A modell az 1950-es évek óta része a szovjet, majd az orosz légierőnek, fő feladata a levegőből indítható manőverező robotrepülőgépek – többek között a H–55, H–101 és H–102 típusok – hordozása. Az első orosz szuperszonikus bombázót, a Tu–22 közepes hatótávolságú gépet haditengerészeti és szárazföldi célpontok elleni csapásokhoz, másrészt regionális hadműveletekben való részvételhez használják.

Az ukrán támadó drónflotta hatótávolságának és pontosságának növekedése miatt a bombázókat Oroszország mélyére, a lehetséges támadásoktól nagyobb mértékben elzárt bázisokra költöztették. Több gépet egészen Szibériáig és az Északi-sarkkörig szállítottak. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök válaszul másfél éve azzal bízta meg az SZBU vezetőjét, Vaszil Maljuk altábornagyot, hogy térképezze fel a rejtekhelyeket.

Innentől már csak egy kérdés maradt, amely hosszú időn át megoldhatatlannak tűnt, hogy amennyiben pontos információkhoz is jutnak a gépek helyéről, hogyan lehet azokat több ezer kilométer távolságról, az ukrán rakéták és drónok hatótávolságán kívülről elérni, behatolva a világ egyik legkifinomultabb légvédelmi rendszerébe.

Kellett egy „iroda” és egy főszereplő

A lehetetlennek tűnő feladatra egy hirtelen, elsőre őrültségnek látszó ötlet vetődött fel megoldási javaslatként. Az ukrán katonai vezetők fejükbe vették, hogy miért is ne lehetne behatolni Oroszországba, a kamikaze drónokat teherautókon a légibázisok közelébe szállítani és azokat közelről a bombázókra irányítani. Ezután már csak olyan további kérdésekre kellett választ találni, hogy hogyan lehetne a drónokat az ellenség területére csempészni, azokat biztonságos helyen elrejteni, majd azokat úgy bevetni, hogy a helyszínen tartózkodók ne legyenek biztos áldozatai az azonnali megtorlásnak.

Először is szükség volt egy bázisra Oroszország területén, ahonnan a Pókháló-művelet logisztikáját irányítani, és a támadást indítani lehetett. Információk szerint az ukrán katonai vezetés a Pókháló oroszországi bázisának, vagy ahogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nevezte, „irodájának” helyszínéül Cseljabinszkot választották,

amely több mint 1600 kilométerre található Moszkvától, azonban – ami a művelet szempontjából is fontos lehetett – mindössze 136 kilométerre északra Kazahsztán határától.

Az orosz katonai bloggerek azonosítottak egy raktárat a településen, amely a művelet központjaként szolgált. A havi 350 ezer rubelért – átszámolva másfél millió forintért – bérelt raktárat az ukránok a drónok és azok indítóberendezéseinek összeszerelésére használták. Volodimir Zelenszkij elmondta, hogy az „iroda” az FSZB helyi központjának szomszédságában volt berendezve, de a helyszínről nem árult el részleteket.

Négy ellenséges, orosz légibázist azonosítottak:

a Belaja repülőteret Irkutszk megyében, Szibériában, több mint 4000 kilométerre Ukrajnától,

az Olenya légibázist a sarkkörön, Murmanszk közelében, 3200 kilométerre Cseljabinszktól;

valamint a Diaghilev légibázist Rjazan megyében és egy bázist Ivanovo város közelében, egyenként mintegy 1600 kilométerre az „irodától”.

Oroszország belügyminisztériumának tájékoztatása szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Pókháló-akció összehangolására Artem Timoszijevet jelölte ki. Az orosz források szerint Timoszijev az ukrán Zsitomir városában született, Kijevben élt, majd „néhány évvel ezelőtt” Cseljabinszkbe költözött, ahol „vállalkozóként” dolgozott. A Daily Mail arról írt, hogy Timoszijev a barátai szerint nem titkolta Ukrajna iránti elkötelezettségét, más források szerint azonban igazi „báránybőrbe bújt farkas” volt.

Darazsakként csaptak le Ukrajna drónjai az orosz gépmadarakra

A végső csapás előtti 48 órában az ukrán titkosszolgálat bebizonyította, hogy képes egyre mélyebbre hatolni az ellenséges területre, amire Oroszország azonnal válaszolt. Pénteken az ukrán erők több célpontra is csapást mértek Vlagyivosztokban, több mint 11 ezer kilométerre az ukrán–orosz határtól. Szombaton legalább hét ember meghalt, miután egy Moszkvába tartó vonat kisiklott egy robbanás miatt a Ukrajnával határos Brjanszk megyében. Válaszul az orosz erők a háború egyik legnagyobb dróncsapását hajtották végre, közel 500 drónnal csaptak le Ukrajnában egy éjszaka alatt. Vasárnap Dnyipropetrovszkban csapódott be egy orosz rakéta, 12 katona halálát okozva, ezután az ukrán szárazföldi erők parancsnoka, Mihajlo Drapatyij be is nyújtotta lemondását.

Artem Timoszijev négy, a műveletről nem tudó teherautósofőrt bízhatott meg, hogy szállítsanak általuk egyszerű fakeretes házaknak látszó szerkezeteket Oroszország különböző részeire.

Az SZBU tájékoztatása alapján a drónokat a kisházak teteje alatt rejtették el, az azokat szállító járművek orosz források szerint mind Timoszijev nevén voltak bejegyezve. Az egyik gyanúsított szállító, az 55 éves Alekszandr Z. a beszámolók szerint a nyomozóknak elmondta, a megbízást arra, hogy szállítson „vázházakat” Murmanszkba, egy Artem nevű üzletembertől kapta, aki a teherautót is biztosította. A 61 éves Andrej M. állítása szerint őt ezzel Irkutszkba, a 46 éves Szergejt Rjazanyba, egy negyedik feltételezett fuvarozót pedig Ivanovóba küldte ugyanazon nevű személy.

Vasárnap Oroszországban a katonai légiközlekedés napját ünnepelték. Alexander Z. elmondta, hogy útközben egy ismeretlen személy hívta mobiltelefonján, és pontosan megmondta neki, hol álljon meg. Ez a Rosneft benzinkút volt az Olenya légibázis mellett. Andrej M. arra kapott utasítást, hogy parkoljon le az Usolye-Sibirskoye-i Teremok kávézó közelében, a Belaya bázis mellett. A beszámoló szerint a sofőrök „alig álltak meg a megadott helyeken, a világ mintha felrobbant volna körülöttük”. Szergej meg sem tudott állni, mielőtt szállítmánya gyakorlatilag felrobbant.

Az SZBU közölte, hogy a teherautók pótkocsijainak tetejét távirányítással nyitották fel, és útnak indultak a drónrajok, amelyek csak néhány száz métert tettek meg célpontjukig.

A meglepetés teljes volt, az orosz védelem tehetetlenül nézte a helyzetet. Volodimir Zelenszkij szerint a támadásban 117 kamikaze drón vett részt, amelyeket ugyanennyi pilóta irányított. Információk szerint az SZBU Oroszország mobilhálózatát használta a nagy „quadcopter” drónokkal való kommunikációra és azok irányítására, amihez az eszközöknek orosz SIM-kártyákra vagy modemekre volt szüksége.

A drónok 41 harci, illetve felderítő repülőgépet semmisítettek meg, a Tu-95-ös és Tu-22-es bombázók mellett Berijev A-50-es felderítő gépeket is, amelyből Oroszországnak már kevesebb mint tíz darab áll rendelkezésére.

„Támadni fogjuk őket a tengeren, a levegőben és a földön” – fogalmazott az SZBU. „Ha szükséges, a föld alól is előkerítjük őket” – tették hozzá. Közölték, hogy az önálló ukrán akció mögött álló személyek „már régóta Ukrajnában tartózkodnak”, így teljes lehet a Pókháló-művelet sikere. Artem Timoszijevet az orosz hatóságok már nagy erőkkel keresik, elfogása elsődleges lett, országos hajtóvadászat zajlik ellene Oroszországban.

Szakértő a támadásról: Hatalmas veszteségeket okozott

„A tegnapi ukrán dróntámadás a kurszki műveletekhez vagy a kercsi híd elleni támadáshoz hasonlóan ismét súlyos csapást mér az Moszkva presztizsére, de stratégiai szempontból is nagyon fontos. Ez az első támadás Oroszország szibériai területei ellen, sok ezer kilométerre a fronttól” – írta közösségi oldalán vasárnap Bendarzsevszkij Anton külpolitikai- és biztonságpolitikai szakértő.

A drónok nem ukrán területről szálltak fel, hanem orosz területről, a bázisok közelében. A drónokat előbb Oroszországba csempészték, majd fadobozokba rejtették. A fadobozokat teherautókra pakolták le, majd távolról élesítették a megfelelő pillanatban. Kijev szerint 117 drón vett részt a műveletben, amihez 117 drónkezelő kellett – ők már állítólag elhagyták Oroszország területét. Az egész akciót másfél évig tervezték. A megsemmisített gépek között van Tu-22 M3, Tu-95 és A-50

– írta a külpolitikai- és biztonságpolitikai szakértő, megjegyezve, hogy „a kétségtelen reputációs és motivációs szempontokon túl stratégiai szempontból is nagyon fontos az ukrán támadás, mert a megsemmisített repülőgépek darabszámos termékek, jelenleg Oroszország szinte nem gyárt belőle, és a géppark helyreállítása akár több évtized is lehet”.

Interkontinentális hatótávolságuknak és légi utántöltési képességüknek köszönhetően a stratégiai bombázók bármilyen távolságra lévő célpontot képesek eltalálni, beleértve egy másik kontinensen lévő célpontokat is, ami sokoldalú eszközzé teszi őket gyárak, erőművek, közlekedési infrastruktúra és más kritikus létesítmények megsemmisítésére. Oroszország összesen mintegy 60-70 ilyen repülőgéppel rendelkezik, pontosabban rendelkezett, elsősorban Tu-95-ös és Tu-160-as gépekkel. Az Egyesült Államoknak ebből a kategóriából jelenleg 141 darabja van (B-52H, B-1B, B-2A, B-21 Raider)

– közölte Bendarzsevszkij Anton.

„Tu-95-ösökből az oroszok (szovjetek) 1981 óta gyártottak, de a ‘90-es évek eleje óta, vagy immár több mint harminc éve nem gyártottak újakat. A Tu-160-asok 1984 óta voltak sorozatgyártásban, majd a ‘90-es évek elejére a gyártás megszűnt. Az orosz-ukrán háború mellett Moszkva próbálta újraindítani a gyártást, és 2023-2024-ben 2-2 darabot tudtak legyártani. A tervek alapján, ha minden jól megy, akkor évi 3-4 darabot tudnak gyártani. Ha az ukrán állításokat (41 megsemmisült orosz gép) még el is elosztjuk kettővel vagy hárommal, akkor is látható, hogy a támadás hatalmas veszteségeket okozott” – jelentette ki a szakértő.

„A vélhetően megsemmisített A-50-es gép hasonló helyzetben van: ez egy nagy hatótávolságú radarfelderítő és -irányító repülőgép, amelyet légtérellenőrzésre, légi koordinációra és légvédelmi irányításra használják. 2024-ben két ukrán támadás következtében Oroszország már két ilyen repülőgépet elveszített, és 2025 elejére 5 darabjuk maradt. 1993 óta A-50-et nem gyártanak” – tette hozzá.

(Borítókép: Tűzoltók dolgoznak egy cég termináljánál, amely egy orosz dróncsapás helyszíne volt Ukrajnában 2025. június 3-án. Fotó: State Emergency Service Of Ukrai / Reuters)