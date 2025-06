Csíkszeredában építik meg az „erdélyi Disneylandet”

Új élménypark létesül Csíkszeredában, amely Mátyás király és Drakula kultuszára építő, az erdélyi nemzetiségeket és Erdély középkorát mutatja be. A vidámpark 2027-ben nyitná meg a kapuit. Lénárd András üzletember „erdélyi Disneylandként” írta le a beruházást. A cél a látogatók vonzása mellett az új munkahelyek teremtése.

Mátyás király és Drakula kultuszára építő, az erdélyi nemzetiségeket és Erdély középkorát bemutató élménypark létesül Csíkszeredában 56 millió eurós beruházással – közölte hétfőn az MTI-vel a székelyföldi város vezetése.

A közlemény szerint a Csíkszeredához tartozó Zsögödfürdőre tervezett létesítményt Korodi Attila polgármester, Lénárd András beruházó és az Antonio Zamperla Spa – The Amusement Group nevű cég vezetői mutatták be sajtótájékoztatón. Az olasz cég több ismert vidámparkot is kivitelezett világszerte. Az első szakaszban 56 millió euróból megvalósuló, 25,6 hektáros vidámpark a tervek szerint 2027-ben kezdi el működését.

A látogatókat vonzaná és új munkahelyeket teremtene az „erdélyi Disneyland”

Korodi Attila polgármester szerint az olaszországi partner a garancia arra, hogy a létező legmagasabb színvonalú élménypark épül a városban. Infrastruktúra szempontjából a városvezetésnek kihívást jelent a beruházás támogatása, erről együttműködési szándéknyilatkozatot írnak alá – mondta. Az elöljáró szerint a beruházás hosszú távon garantálná turisták érkezését Hargita megye székhelyére.

Lénárd András üzletember „erdélyi Disneylandként” írta le a beruházást, melyet Drakula Parknak vagy Transylvanian Drakula Parknak neveznek el. A név és a rá épített brand a külföldi turistákat hivatott vonzani – mondta. „Egy 14-15. századi erdélyi mesevilágot álmodtunk meg, amely bemutatja a kulturális és építészeti örökségünket. Mátyás királytól Draculán és az oszmánokon, tatárokon át a székely, szász, román és roma kultúra is kiemelt szerepet kap” – idézte a közlemény a vállalkozót.

Antonio Zamperla, az élményparkelemeket gyártó cég vezérigazgatója közölte: a létesítményt találkozási pontnak szánják, és a helyi kultúrára építik. „Alapelvünk, hogy újítsunk, ezzel együtt pedig őrizzük meg az örökségünket” – hangsúlyozta.

Ludmila Goiciu értékesítési menedzser tájékoztatása szerint a középkori személyiségek közül a koncepcióban Mátyás király és a Drakula-kultusz kap hangsúlyt. A vidámparkban a vajdahunyadi várat idéző építmény, székely, szász, valamint román falu, cigánytábor és oszmán ostromtábor is lesz, míg az egyéb építmények – hullámvasutak, körhinták, tükörtermek, szellemkastélyok – a helyi építészeti sajátosságokat követik.

Lénárd András szerint az 56 millió eurós befektetéssel első szakaszban maga az élménypark valósul meg Zsögödfürdőn, a vasút és az Olt közötti területen, egy ipari csarnok átalakításával, amely köré 40 egyéb kiszolgálóegység épül. A tervezés és engedélyeztetés folyamatban van, az építési engedélyt jövőre várják.

A második szakaszban nem messze az élménypark helyszínétől, a Csíkszentkirályi Közbirtokosság területén szálláshelyek és medverezervátum lesz. Ezt drótkötélpályás felvonó köti majd össze az élményparkkal, így a látogatók felülről figyelhetik majd a Romániában védett nagyvadakat.

A Csíki Sör alapítójaként ismert székelyföldi vállalkozó közölte: az élményparkhoz tudatosan választotta Csíkszeredát helyszínként, mivel a korábbi beruházásaihoz hasonlóan a helyi közösséget kívánja szolgálni.

Az élményparkkal 220 munkahelyet teremtenek, a tervezett létesítményben 600 ezer látogatóra számítanak évente.