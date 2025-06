Öngyilkos lett az eutanáziakapszulákat használó szervezet vezetője

Önkezűleg véget vetett életének Florian Willet, a svájci Last Resort nevű eutanáziaszervezet vezetője, aki ellen vizsgálat volt folyamatban egy halálba segítési ügyben – közölte az MTI.

Willet több héttel ezelőtti halálának hírét most jelentette be alapítványa, és az alpesi állam ügyészsége is megerősítette.

A 47 éves férfi ellen öngyilkosságban játszott bűnrészesség címén folytattak hivatalos vizsgálatot. A német állampolgárnak a tájékoztatás szerint köze volt az eutanáziát segítő egyik készülék első alkalmazásához egy erdőségben, Schaffhausen település közelében, tavaly szeptemberben. Az esetet követően őrizetbe is vették. A berendezés első használója egy 64 éves amerikai nő volt, Willet a beavatkozásnál egyedüli személyként volt jelen mellette – ismertette a szervezet. A svájci hatóságok szerint a szóban forgó készülék nem felelt meg a törvényi előírásoknak.

Willet – akit a közlés szerint „mélyen traumatizált a bebörtönzés és a fojtogatás hamis vádja” – a Last Resort honlapja szerint május 5-én vetett véget életének Németországban.

Svájcban az eutanázia segítése engedélyezett abban az esetben, ha a segítőnek nem fűződhet semmilyen érdeke a beteg halálához. Több ilyen szervezet is működik az alpesi országban.

Florian Willet 2024. július 17-én. Fotó: Arnd Wiegmann / AFP