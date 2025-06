Kigyulladt egy több ezer autót szállító teherhajó Alaszka partjainál

A hajót üzemeltető, Zodiac Maritime nevű cég szerdán közölte, hogy a libériai zászló alatt közlekedő Morning Midas legénysége kénytelen volt elhagyni a hajót, miután nem tudták megfékezni a lángokat – írja az MTI.

A 22 fős személyzetet mentőcsónakokkal menekítették ki, majd az amerikai parti őrséggel együttműködve egy közeli kereskedelmi hajóra szállították át. A tűzben senki nem sérült meg.

Mint írják, a tűz pontos eredete egyelőre nem ismert, de a hajó üzemeltetője szerint először az elektromos autókat szállító fedélzeti szinten észleltek füstöt. A járművek márkáját nem hozták nyilvánosságra. A hajó május 26-án indult el Kínából, és a mexikói Lázaro Cárdenas kikötővárosába tartott. A tűz kitörésekor a Morning Midas az alaszkai Adak szigettől mintegy 483 kilométerre délnyugatra hajózott.

A mentést jelenleg is több hajó segíti, a helyszínre már megérkeztek az amerikai parti őrség légi egységei és egy járőrhajó is. Szakértők szerint az elektromos járművek akkumulátorai különösen megnehezítik az ilyen tüzek eloltását, mivel magas hőtermelésük miatt akár napokkal később is újragyulladhatnak.

2022-ben az Atlanti-óceánon süllyedt el egy négyezer luxusautót szállító teherhajó. A Felicity Ace nevű teherszállító hajó a Volkswagen-csoport autóit szállította az Egyesült Államokba, amikor február 16-án kigyulladt. A tüzet sokáig nem tudták eloltani, mivel az elektromos autók lítium-ion akkumulátorai életben tartották a lángokat. A hajón összesen négyezer luxusautó, többek között Porschék, Lamborghinik, Bentley-k és Audik is voltak.