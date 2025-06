Rejtélyes üzenet: Vlagyimir Putyinnal tárgyalt Donald Trump, komoly veszélyben van Ukrajna

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke magyar idő szerint szerda délután közösségi oldalán közölte, hogy telefonon tárgyalt Vlagyimir Putyinnal, Oroszország elnökével. Az amerikai államfő elmondta, hogy szó esett Ukrajna és Irán kérdéséről is, a beszélgetést jónak minősítette, de hangsúlyozta, nem olyan volt, „amely azonnali békéhez vezetne”. Mint írta, az orosz elnök határozottan kijelentette, hogy reagálnia kell az orosz repterek elleni hétvégi ukrán támadásra, abban pedig egyetértett Vlagyimir Putyinnal, hogy Iránnak mielőbb döntést kell hoznia a nukleáris fegyverekről. A cikk készítése közben Trump bejegyzése eltűnt az elnök közösségi oldaláról, majd később újra megjelent.

Épp most fejeztem be telefonbeszélgetésemet Vlagyimir Putyin orosz elnökkel – írta közösségi oldalán magyar idő szerint szerda délután Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke. Az amerikai államfő bejegyzésében elárulta, hogy a beszélgetés körülbelül egy óra 15 percig tartott, és Ukrajna mellett Irán kérdése is szóba került.

„Megvitattuk az oroszországi repülőgépek elleni ukrán támadást, valamint számos más támadást is, amelyeket a két fél elkövetett. Jó beszélgetés volt, de nem olyan, amely azonnali békéhez vezetne” – fogalmazott az Egyesült Államok elnöke. A beszélgetés tényét a Kreml is megerősítette. „Igen. Putyin és Trump telefonon beszélt” – közölte Dmitrij Peszkov, Vlagyimir Putyin orosz elnök sajtótitkára.

Putyin elnök nagyon határozottan kijelentette, hogy reagálnia kell a repülőterek elleni közelmúltbeli támadásra

– árulta el az amerikai elnök, megjegyezve, hogy az orosz elnökkel megbeszélték Irán kérdését is, „és azt, hogy Iránnak hamarosan döntést kell hoznia a nukleáris fegyverekről, és ezt gyorsan kell megtennie!”.

„Kijelentettem Putyin elnöknek, hogy Irán nem rendelkezhet nukleáris fegyverrel, és ebben úgy vélem, egyetértettünk. Putyin elnök azt javasolta, hogy részt vesz az Iránnal folytatott megbeszéléseken, és talán segíthet abban, hogy ez gyorsan lezáruljon. Véleményem szerint Irán lassan halad a döntésével ebben a nagyon fontos kérdésben, és nagyon rövid időn belül végleges válaszra lesz szükségünk!” – írta szerdai bejegyzésében Donald Trump, amely még a cikkünk írása közben eltűnt a Truth Social oldalról, azonban az orosz TASZSZ és az Intefax is szemlézte a posztot. A Sky News képernyőképet is készített az amerikai elnök bejegyzéséről, ami végül magyar idő szerint szerda este 19:56-kor újra megjelent az elnök közösségi oldalán.

Válaszcsapás készül az ukránok eddigi legőrültebb akciójára

Mint arról beszámoltunk, az Ukrán Biztonsági Szolgálat négy orosz légitámaszpont elleni összehangolt támadásról számolt be vasárnap. Az ukrán tájékoztatás alapján több mint 40 harci, illetve felderítő repülőgépet sikerült megsemmisíteniük. A kijevi közlés szerint a Pókháló fedőnevű akcióban Tu–95-ös és Tu–22-es típusú bombázókra és Berijev A–50-es felderítőgépekre csaptak le. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap este közösségi oldalain „teljességgel briliáns sikerről” számolt be, amelyet állítása szerint Ukrajna egyedül vitt véghez 117 drón segítségével.

Az Interfax szerdai jelentése szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök kétségbe vonta a magas szintű találkozó és a fegyverszünet lehetőségét Ukrajnával „a legutóbbi terrortámadások és az orosz állampolgárok ellen elkövetett bűncselekmények” miatt.

Ugyanakkor a terrortámadások fényében 30, sőt 60 napos szünetet, csúcstalálkozót kérnek. De hogyan lehet ilyen körülmények között ilyen találkozókat tartani? Miről lehetne beszélni? Ki tárgyal egyáltalán azokkal, akik a terrorra, a terroristákra támaszkodnak?

– tette fel a kérdést Oroszország elnöke. „Miért kellene őket ösztönözni a harcok szüneteltetésével, amelyet az ukrán rezsim nyugati fegyverekkel való »feltöltésére«, az erőszakos mozgósítás folytatására és más, a Brjanszk és Kurszk régiókban elkövetett terrorcselekményekhez hasonló akciók előkészítésére használnának fel?” – fejtegette Vlagyimir Putyin.

A Kreml is megerősítette a beszélgetés tényét

Jurij Usakov, az orosz elnök tanácsadója az Interfax közlése szerint megerősítette a beszélgetés tényét. „Vlagyimir Putyin orosz elnök részletesen beszámolt amerikai kollégájának, Donald Trumpnak a vasárnapi orosz célpontok elleni támadásokról, az amerikai elnök pedig figyelmesen meghallgatta azt” – fogalmazott.

Figyelmesen meghallgatta értékelésünket, és elnökünk elég részletesen kifejtette álláspontját. Úgy gondolom, hogy Trumpnak nagyon hasznos volt hallani értékelésünket a történtekről. Ez a téma volt többek között a telefonbeszélgetés témája, és mind az amerikai, mind az orosz fél arra törekedett, hogy megvitassa ezeket a terrorista támadásokat

– fogalmazott Jurij Usakov, az orosz elnök tanácsadója, aki a TASZSZ szerint megjegyezte: „Donald Trump ismét megerősítette, hogy az amerikaiakat nem tájékoztatták erről előre”. A TASZSZ külön hangsúlyozta, hogy a Kreml nem hozta nyilvánosságra, pontosan mit mondott Vlagyimir Putyin orosz elnök Donald Trump amerikai elnöknek az ukrán támadásra adott válaszról.

„Vlagyimir Putyin közölte Donald Trumppal, hogy Kijev a polgári célpontok elleni támadásokkal Oroszország területén megpróbálta megakadályozni az isztambuli tárgyalásokat” – mondta az elnöki tanácsadó. „Ezeket a tárgyalásokat – ahogy azt hangsúlyozták – Ukrajna megpróbálta meghiúsítani azzal, hogy a kijevi rezsim közvetlen utasítására célzott támadásokat hajtott végre tisztán polgári célpontok, a békés lakosság ellen” – tette hozzá. „Az orosz fél nem engedett a provokációnak, és a második forduló, mint tudjuk, Isztambulban került megrendezésre.”

Az elnökhelyettes szerint Putyin részletesen beszámolt az isztambuli tárgyalások eredményeiről, de a felek álláspontját rögzítő memorandumok szövegét a két elnök nem tárgyalta. „Az elnökök véleményt cseréltek az orosz-amerikai együttműködés helyreállításának kilátásairól különböző területeken, amelyek közös véleményük szerint hatalmas potenciállal rendelkeznek” – tette hozzá, majd tájékoztatását azzal zárta, hogy „a beszélgetés végén a két vezető pozitívnak és nagyon eredményesnek minősítette a véleménycserét”. Az elnökök megállapodtak abban, hogy folytatják a kapcsolatokat, többek között az ukrajnai rendezésről is.

Az ukrajnai háborúról percről percre tudósítunk a háború kitörése óta, kövesse velünk az Index élő hírfolyamát erre a linkre kattintva.

(Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (b) és Vlagyimir Putyin orosz elnök érkezik a várakozó médiához a csúcstalálkozójukat követő közös sajtótájékoztatójukon a finnországi Helsinkiben 2018. július 16-án. Fotó: Chris McGrath / Getty Images)